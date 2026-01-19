નવું Google એકાઉન્ટ બનાવ્યા વગર પણ Gmail એડ્રેસ ચેન્જ કરી શકશો, અહીં જાણો સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રોસેસ
Googleએ Gmail યુઝર્સને તેમનું એકાઉન્ટ ડિલીટ કર્યા વિના તેમનું ઇમેલ એડ્રેસ બદલવાની મંજૂરી આપી છે, જે ધીમે ધીમે દરેક માટે રોલઆઉટ કરવામાં આવશે.
Published : January 19, 2026 at 11:33 AM IST|
Updated : January 19, 2026 at 11:41 AM IST
હૈદરાબાદ: જો તમને તમારું જૂનું Gmail ID એડ્રેસ પસંદ નથી અને તમે તેને બદલવા માંગો છો, તો હવે સમય આવી ગયો છે. ગૂગલે તેના યૂઝર્સ માટે એક નવી સુવિધા શરૂ કરી છે જેના દ્વારા તમે તમારા જૂના Google એકાઉન્ટને ડિલેટ કર્યા વગર જ Gmail એડ્રેસ ચેન્જ કરી શકો છો.
ગૂગલે આખરે એક એવી સુવિધા શરૂ કરી છે જેનાથી યૂઝર્સ પોતાનું @Gmail.com ઇમેલ એડ્રેસ ડિલેટ કર્યા વિના બદલી શકે છે. સૌથી સારી વાત એ છે કે આ માટે નવું એકાઉન્ટ બનાવવાની પણ જરૂર નથી. અત્યાર સુધી Gmailનો ઉપયોગ કરનારાઓ માટે ઇમેલ આઇડી બદલવું લગભગ અશક્ય હતું.
હવે તમે જૂના Gmail એડ્રેસ બદલી શકશો
જો કોઈનું યુઝરનેમ બાળપણમાં બનાવવામાં આવ્યું હોય અથવા હવે તે પ્રોફેશનલ ન લાગે, તો એકમાત્ર રસ્તો એ હતો કે નવું એકાઉન્ટ બનાવો અથવા જૂનું એકાઉન્ટ કાઢી નાખો. જો કે, જે યુઝર્સનું Google એકાઉન્ટ કોઇ થર્ડ પાર્ટી ઇમેલ સાથે જોડાયેલું હતું, તેમણે પહેલાથી આ સુવિધા મળતી રહી છે પરંતુ @Gmail.com યુઝર્સ માટે આ વિકલ્પ પ્રથમ વખત આવ્યો છે.
ગૂગલે ગયા વર્ષના અંતમાં ધીમે ધીમે આ સુવિધા શરૂ કરી હતી. શરૂઆતમાં, આ સુવિધા કેટલીક અન્ય ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ હતી પરંતુ હવે તેને સત્તાવાર રીતે ઇંગ્લિશ સપોર્ટ પેજ પર પણ સામેલ કરવામાં આવી છે. તાજેતરના અઠવાડિયામાં રોલઆઉટમાં વધારો થયો છે, અને હવે તે ભારતમાં ઘણા યુઝર્સને દેખાઇ રહી છે.
આ ફીચરની ખાસ વાત એ છે કે તમારું Gmail એડ્રેસ બદલ્યા પછી પણ, તમારું જૂનું ઇમેઇલ એડ્રેસ સંપૂર્ણપણે ગાયબ નહીં થાય. ગૂગલ તેને ઉપનામ તરીકે રાખશે. આનો અર્થ એ છે કે જો કોઈ તમને તમારા જૂના ઇમેઇલ એડ્રેસ પર ઇમેઇલ મોકલશે, તો તે ઇમેઇલ નવા ઇમેઇલ સાથે તે જ એકાઉન્ટમાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે તમારો કોઈપણ ઇમેઇલ મિસ નહીં થાય.
કેવી રીતે બદલશો તમારૂ @Gmail.com એડ્રેસ
- સૌથી પહેલા તમારા મોબાઇલ અથવા ડેસ્કટોપ પર Google એકાઉન્ટના My Account સેક્શનમાં જાઓ.
- પછી ડાબી બાજુના મેનૂમાં સ્થિત Personal info પર ક્લિક કરો.
- ઇમેઇલ કાર્ડ પર ટેપ કરો.
- Google એકાઉન્ટ ઇમેઇલની અંદર Change your Google Account email address એટલે કે ગૂગલ એકાઉન્ટ ઇમેલ એડ્રેસ બદલવાનો વિકલ્પ મળશે.
- હવે તમારું નવું યુઝરનેમ એડ કરો.
- તમારું ઇમેઇલ એડ્રેસ ચેન્જ કરો અને કન્ફર્મ કરો.
- તે પછી, તમારું જૂનું ઇમેઇલ એડ્રેસ બદલાઇ જશે.
જોકે, ગૂગલે કેટલીક લિમિટ નક્કી કરી છે. તમે 12 મહિનાામં માત્ર એક વખત જ તમારૂ Gmail એડ્રેસ બદલી શકો છો અને કુલ મળીને આ પ્રક્રિયા માત્ર ત્રણ વખત જ કરી શકાય છે. આ કારણે નવું યૂઝરનેમ પસંદ કરતી વખતે સારી રીતે વિચારવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
તમારૂ Gmail એડ્રેસ બદલ્યા પછી તમને કેટલાક નાના-મોટા ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.ઉદાહરણ તરીકે Gmailનો બેકગ્રાઉન્ડ રીસેટ થઇ શકે છે અથવા ચેટ ટેબ ગાયબ થઇ શકે. ગૂગલ અનુસાર, આ સામાન્ય વાત છે અને તેને ફરી સેટ કરી શકાય છે. જો તમારા એકાઉન્ટમાં આ વિકલ્પ દેખાતો નથી તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ગૂગલનું કહેવું છે કે આ ફિચર ધીમે ધીમે તમામ યૂઝર્સ માટે રોલઆઉટ કરવામાં આવશે.
