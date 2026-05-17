ભારતમાં લોન્ચ થશે Norton Atlas બાઈક, જાણો શું છે કિંમત અને ફીચર્સ
નોર્ટન મોટરસાઇકલ કંપની ભારતીય બજારમાં તેની નોર્ટન એટલાસ મિડ-સાઇઝ એડવેન્ચર ટૂરિંગ મોટરસાઇકલ લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે.
Published : May 17, 2026 at 4:01 PM IST
હૈદરાબાદ : બ્રિટિશ વાહન નિર્માતા કંપની 'નોર્ટન મોટરસાયકલ કંપની ભારતીય' બજારમાં પોતાની નોર્ટન એટલાસ મિડ-સાઇઝ એડવેન્ચર ટૂરિંગ મોટરસાઇકલ લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે. તેને લઈને તાજી માહિતી સામે આવી રહી છે કે નવી નોર્ટન એટલાસ સંપૂર્ણ રીતે ભારતમાં જ બનાવવામાં આવશે.
ભારતમાં નોર્ટન બ્રાન્ડનું લોન્ચિંગ 2026માં જ થઈ શકે છે અને તેની સાથે નોર્ટન એટલાસ અને Norton Atlas GT ઉપરાંત Norton Manx R ફ્લેગશિપ સુપરબાઈક પણ લોન્ચ થવાની શક્યતા છે. કંપનીએ હજુ સુધી એટલાસના સંપૂર્ણ સ્પેસિફિકેશન્સની સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી, પરંતુ એવી માહિતી સામે આવી રહી છે કે તેમાં 585ccનું પેરેલલ-ટ્વિન એન્જિન મળશે, જેમાંથી અંદાજે 68-70 bhp સુધીની પાવર મળી શકે છે.
એક મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, સ્પેનમાં યોજાયેલી Norton Manx R પ્રેસ રાઈડ દરમિયાન TVS Motor Company એ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે કે નોર્ટન એટલાસ પહેલું એવું નોર્ટન મોડલ હશે, જે સંપૂર્ણ રીતે તેના હોસુર પ્લાન્ટમાં બનાવાશે.
ભારતમાં નોર્ટન એટલાસને BMW F 450 GS જેવી અલગ એસેમ્બલી લાઇન પર બનાવવામાં આવશે. નોર્ટન એટલાસના બે વેરિઅન્ટ બજારમાં રજૂ કરવામાં આવશે, જેમાં GT વર્ઝન પણ સામેલ હશે, જેમાં કાસ્ટ એલોય વ્હીલ્સ આપવામાં આવશે.
Norton Atlasમાં મળનારા ફીચર્સ
નવી નોર્ટન એટલાસમાં અનેક પ્રીમિયમ ફીચર્સ આપવામાં આવી શકે છે, જેમાં 8-ઇંચ TFT ડિસ્પ્લે, કી-લેસ ઇગ્નિશન, એડજસ્ટેબલ સસ્પેન્શન અને અનેક રાઈડ મોડ્સનો સમાવેશ થાય છે. નોર્ટનની ફ્લેગશિપ સુપરબાઈક Manx Rની જેમ Atlasમાં પણ 6-એક્સિસ IMU મળવાની શક્યતા છે, જેના કારણે કોર્નરિંગ ABS, કોર્નરિંગ ટ્રેક્શન કંટ્રોલ, સ્લાઇડ કંટ્રોલ, વ્હીલી કંટ્રોલ અને કોર્નરિંગ ક્રૂઝ કંટ્રોલ જેવા એડવાન્સ્ડ સેફ્ટી ફીચર્સ મળશે.
ટીવીએસ મોટરએ આ વાતની પણ પુષ્ટિ કરી છે કે હોસુરમાં બની રહેલી નોર્ટન એટલાસ બાઇક્સ કોમર્શિયલ લોન્ચ પહેલાં જ ભારતીય રસ્તાઓ પર ટેસ્ટિંગ દરમિયાન જોવા મળી ચૂકી છે. એવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે ભારતમાં નોર્ટન એટલાસની કિંમત અંદાજે રુ.6 લાખથી રુ.6.5 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) વચ્ચે હોઈ શકે છે.
ફીઝિબિલિટી આધારે નોર્ટન એટલાસનું મેન્યુફેક્ચરિંગ ભવિષ્યમાં અન્ય દેશોમાં પણ થઈ શકે છે, જેમાં ટીવીએસ મોટર કંપનીની વિદેશી મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ભારત બહાર ટીવીએસની બે મોટી મેન્યુફેક્ચરિંગ ફેસિલિટી છે, જેમાં એક ઇન્ડોનેશિયાના કરાવાંગમાં અને બીજી UKના વેસ્ટ મિડલૅન્ડ્સના સોલિહુલમાં આવેલી છે.
સોલિહુલ ફેસિલિટીને નોર્ટન મોટરસાયકલ માટે ગ્લોબલ ડિઝાઇન, રિસર્ચ અને પ્રોડક્શન હબ તરીકે વિકસાવવામાં આવી છે. નોંધનીય છે કે ભારતની સૌથી મોટી મોટરસાઇકલ એક્સપોર્ટર કંપનીઓમાંની એક ટીવીએસ મોટર કંપનીએ વર્ષ 2020માં આ જાણીતી બ્રિટિશ મોટરસાઇકલ કંપનીને ખરીદી હતી.
