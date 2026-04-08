વોટ્સએપના વોઇસ અને વિડીયો કોલમાં નોઇઝ કેન્સલેશન ફીચર, જાણો કોને ફાયદો થશે?
વોટ્સએપે બીટા યુઝર્સ માટે નોઈઝ કેન્સલેશન ફીચર ઉપલબ્ધ કરાવ્યું છે. તે ટૂંક સમયમાં બધા યુઝર્સ માટે રોલઆઉટ થઈ શકે છે.
Published : April 8, 2026 at 2:43 PM IST
હૈદરાબાદ : તાજેતરમાં, એવા અહેવાલો બહાર આવ્યા છે કે ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ WhatsApp એ બીટા વપરાશકર્તાઓ માટે અવાજ રદ કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી છે. આ વર્ષે માર્ચમાં સૌપ્રથમ વિકાસમાં જોવા મળેલ, આ સુવિધા અનિચ્છનીય પૃષ્ઠભૂમિ અવાજ ઘટાડવા અને વિડિઓ અને ઑડિઓ કૉલ્સ દરમિયાન કૉલ સ્પષ્ટતા સુધારવા માટે રચાયેલ છે.
તે સ્પીકરના અવાજને અસર કર્યા વિના રીઅલ ટાઇમમાં કામ કરી રહ્યું હોવાનું કહેવાય છે. જોકે, મેટા-માલિકીના પ્લેટફોર્મે હજુ સુધી જાહેરાત કરી નથી કે આ સુવિધા ક્યારે મોટા પાયે બધા વપરાશકર્તાઓ માટે રજૂ કરવામાં આવશે. WhatsAppની નવી અવાજ રદ કરવાની સુવિધા એવા લોકોને લાભ આપી શકે છે, જેઓ વારંવાર મુસાફરી કરે છે અને ઘોંઘાટીયા વાતાવરણમાં અથવા બહાર વાતચીત કરે છે.
વોટ્સએપ વોઇસ અને વિડીયો કોલ માટે નોઈઝ કેન્સલેશનનું પરીક્ષણ
વોટ્સએપ ફીચર ટ્રેકર WABetaInfoના રિપોર્ટ અનુસાર, વોટ્સએપ વોઇસ અને વિડીયો કોલ માટે પસંદગીના યુઝર્સને 'નોઈઝ કેન્સલેશન' ફીચર રજૂ કરી રહ્યું છે. વર્ઝન 2.26.14.1 ચલાવતા એન્ડ્રોઇડ બીટા યુઝર્સ આ નવી ફીચર મેળવી રહ્યા છે. આ ફીચર રીઅલ ટાઇમમાં ટ્રાફિક અને પવન જેવા બેકગ્રાઉન્ડ નોઈઝને ફિલ્ટર કરી શકે છે.
રિપોર્ટમાં એક સ્ક્રીનશોટ શામેલ છે જે દર્શાવે છે કે વોટ્સએપ વિડીયો અને ઓડિયો કોલ માટે નોઈઝ કેન્સલેશન ફીચર કેવી રીતે કામ કરે છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે નોઈઝ કેન્સલેશન વિકલ્પ કોલિંગ મેનૂમાં ઉપલબ્ધ હશે.
સ્ક્રીનશોટ બતાવે છે કે આ એપ્લિકેશનમાં ડિફોલ્ટ રૂપે સક્ષમ છે, તેથી જ્યારે વપરાશકર્તા કૉલ શરૂ કરે છે ત્યારે તે આપમેળે સક્રિય થાય છે. જો કે, જો વપરાશકર્તાઓ ઑડિઓ અસરથી સંતુષ્ટ ન હોય તો તેઓ તેને બંધ પણ કરી શકે છે.
એક રિપોર્ટ અનુસાર, જો ફક્ત એક જ વપરાશકર્તાએ અવાજ રદ કરવાની સુવિધા ચાલુ કરી હોય, તો તે બીજા વ્યક્તિને તેમનો અવાજ વધુ સ્પષ્ટ રીતે સંભળાવશે, પરંતુ જ્યાં સુધી બંને લોકો આ સુવિધા ચાલુ ન કરે ત્યાં સુધી આવનારા ઑડિઓની ગુણવત્તામાં સુધારો થશે નહીં.
અહેવાલો અનુસાર, ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ એપ WhatsApp આગામી અઠવાડિયામાં બધા વપરાશકર્તાઓ માટે આ સુવિધાની જાહેરાત કરે તેવી અપેક્ષા છે. ગયા મહિને એન્ડ્રોઇડ માટે WhatsApp બીટા એપના વર્ઝન 2.26.11.8 માં તેને ડેવલપમેન્ટમાં સૌપ્રથમ જોવામાં આવ્યું હતું.
વધુમાં, મેટાએ વોટ્સએપ માટે ઘણી નવી સુવિધાઓ રજૂ કરી હોવાના અહેવાલ છે. તે એપલ કારપ્લે માટે એક સમર્પિત એપ્લિકેશન પણ વિકસાવી રહ્યું છે, જે હાલમાં ટેસ્ટફ્લાઇટ દ્વારા બીટામાં છે.
કંપની એપ હવે વપરાશકર્તાઓને 'મેનેજ સ્ટોરેજ' વિકલ્પ દ્વારા ચેટમાં મોટી ફાઇલો મેન્યુઅલી શોધવા અને ડિલીટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. વધુમાં, કંપનીએ iOS ઉપકરણો પર બે એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરવા માટે સપોર્ટ ઉમેર્યો છે.
