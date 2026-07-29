Toyotaએ ભારતમાં લોન્ચ કરી 3 વેરિયન્ટ સાથે Hilux 2026, જાણો કિંમત અને ફિચર્સ
Toyota Kirloskar Motor એ 2026 Hilux ભારતમાં લોન્ચ કરી છે જે ત્રણ વેરિયન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે અને તેની શરૂઆતી કિંમત 31.99 લાખ રૂપિયા એક્સ-શોરૂમ રાખી છે.
Published : July 29, 2026 at 4:35 PM IST
હૈદરાબાદ: Toyota Kirloskar Motor એ ભારતીય બજારમાં પોતાની 2026 Toyota Hilux લોન્ચ કરી દીધી છે. આ લાઇફસ્ટાઇલ પિકઅપ ટ્રકને કુલ ત્રણ વેરિયન્ટમાં રજૂ કરવામાં આવી છે. તેની શરૂઆતની એક્સ-શોરૂમ કિંમત ₹31.99 લાખ છે, જ્યારે ટોપ સ્પેક વેરિયન્ટની કિંમત ₹36.69 લાખ સુધી જાય છે. કંપનીએ તેની બુકિંગ તરત જ શરૂ કરી દીધી છે અને ડિલિવરી ઓગસ્ટના બીજા અઠવાડિયામાં શરૂ થવાની સંભાવના છે.
2026 Toyota Hilux પ્લેટફોર્મ અને બુકિંગ
નવી Toyota Hilux તે જ 'બોડી-ઓન-ફ્રેમ IMV પ્લેટફોર્મ' પર બનાવવામાં આવી છે, જેના પર અગાઉનો મોડેલ આધારિત હતો. લોન્ચ સાથે જ તેની બુકિંગ શરૂ થઈ ગઈ છે. કંપની ઓગસ્ટના બીજા અઠવાડિયાથી નવી Hilux ની ડિલિવરી શરૂ કરી શકે છે.
વેરિયન્ટ, કિંમત અને ફીચર્સ
Hilux GX 4X2 AT - ₹31.99 લાખ
આ બેઝ વેરિયન્ટમાં 7 એરબેગ, ABS, સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ, ડે/નાઇટ IRVM, રિયર ફોગ લેમ્પ, ORVM માટે મેટ ફિનિશ, પોલ એન્ટેના, 4-સ્પીકર સાથે 8.0-ઇંચનું ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, સ્ટીયરિંગ-માઉન્ટેડ ઓડિયો કંટ્રોલ અને વાયર્ડ ફોન મિરરિંગ મળે છે.
Hilux GX 4X4 AT - ₹33.69 લાખ
આ વેરિયન્ટના ફીચર્સ 2WD મોડેલ જેવા જ છે. પરંતુ નામ મુજબ તેમાં ₹1.70 લાખ વધારાની કિંમતે 4X4 ટેકનોલોજી આપવામાં આવી છે. આ પેકેજમાં હાઇ અને લો રેન્જ અને ડિફરન્શિયલ લોક સાથે 4WD સિસ્ટમ મળે છે.
Hilux VX 4X4 AT - ₹36.69 લાખ
આ Hilux નું ટોપ-સ્પેક મોડેલ છે. GX વેરિયન્ટના ફીચર્સ ઉપરાંત તેમાં ફ્રન્ટ રો સીટ બેલ્ટ પ્રી-ટેન્શનર્સ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, ડાઉનહિલ આસિસ્ટ, ટેરેન સિલેક્ટર, LED હેડલેમ્પ અને ઇન્ડિકેટર્સ, પાવર મિરર્સ, શાર્ક-ફિન એન્ટેના, પ્રીમિયમ ડેશબોર્ડ, ઇલ્યુમિનેટેડ સ્કફ પ્લેટ્સ, 12.3-ઇંચનું ઇન્ફોટેનમેન્ટ ડિસ્પ્લે, 8 સ્પીકર્સ, વાયરલેસ ચાર્જર, બટન સ્ટાર્ટ, વાયરલેસ ફોન મિરરિંગ અને PM 2.5 એર ફિલ્ટર મળે છે.
2026 Toyota Hilux નું પાવરટ્રેન
નવમી પેઢીની Toyota Hilux માં મિકેનિકલ રીતે કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તેમાં અગાઉના મોડેલ જેવો જ એન્જિન અને ગિયરબોક્સ આપવામાં આવ્યો છે. તેમાં 2.8-લિટરનું ચાર-સિલિન્ડર ડીઝલ એન્જિન છે.
આ એન્જિન 201 bhp ની પીક પાવર અને 420 Nm થી 500 Nm સુધીનો મહત્તમ ટોર્ક આપે છે. એન્જિન સાથે 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને 6-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સનો વિકલ્પ મળે છે.
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