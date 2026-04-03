ભારતમાં લોન્ચ થયું નવું 2026 સુઝુકી બર્ગમેન સ્ટ્રીટ સ્કૂટર, જાણો ફેરફાર
સુઝુકી મોટરસાયકલે તેના મેક્સી સ્કૂટર, સુઝુકી બર્ગમેન સ્ટ્રીટને અપડેટ કર્યું છે, જેની કિંમત રુ.1.02 લાખ (આશરે $1.02 લાખ) થી શરૂ થાય છે.
Published : April 3, 2026 at 4:55 PM IST
હૈદરાબાદ : ટુ-વ્હીલર કંપની સુઝુકી મોટરસાઇકલ અને સ્કૂટર ઇન્ડિયાએ વર્ષ 2026 માટે તેના મેક્સી-સ્કૂટર, સુઝુકી બર્ગમેન સ્ટ્રીટને અપડેટ કર્યું છે. આ સ્કૂટર મેક્સી-સ્કૂટર સ્ટાઇલને જાળવી રાખીને નવા એક્સેસ-આધારિત પ્લેટફોર્મ, વધારાની સુવિધાઓ અને ડિઝાઇન ફેરફારો થશે.
કંપનીએ આ મેક્સી સ્કૂટર રુ.1.02 લાખની શરૂઆતની કિંમતે લોન્ચ કર્યું છે, જ્યારે TFT અને કી ફોબ સાથેનું ટોપ-સ્પેક વેરિઅન્ટ રુ.1.13 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) સુધી જાય છે. સુઝુકી મોટરસાઇકલ કંપનીનું કહેવુ છે કે 2018માં લોન્ચ થયા પછી, સુઝુકી બર્ગમેન સ્ટ્રીટના કુલ 1.1 મિલિયનથી વધુ યુનિટ વેચાયા છે.
2026 સુઝુકી બર્ગમેનમાં શું નવું છે
સ્કૂટરમાં થયેલા ફેરફારોની વાત કરીએ તો, સૌથી નોંધપાત્ર સુધારાઓ તેની લાઇટિંગ ડિઝાઇનમાં છે. સ્કૂટરમાં નવી LED હેડલાઇટ અને ટેલલેમ્પ સેટઅપ છે, જે તેને સંપૂર્ણપણે નવો દેખાવ આપે છે. ઘણી બધી એન્ગલર અને બૉક્સી એગ્ઝૉસ્ટ મફલર પણ આપવામાં આવી છે.
નવા અપડેટ થયેલા મોડેલમાં હવે કીલેસ ઇગ્નીશન અને મલ્ટીફંક્શન કી ફોબ છે, જે સીટ, ફ્યુઅલ ફિલર અને હેન્ડલ લોકને ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપે છે. જો કે, આ સુવિધા ફક્ત ટોપ-સ્પેક વેરિઅન્ટ પર જ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં TFT ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર છે, જ્યારે નીચલા વેરિઅન્ટમાં ફક્ત LCD યુનિટ અને ફિઝિકલ કી છે. વધારાની સુવિધા માટે, ફ્યુઅલ ફિલરને ટેલલેમ્પની નીચે ખસેડવામાં આવ્યું છે.
નવા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ
નવી સુઝુકી બર્ગમેન સ્ટ્રીટ એક નવા પ્લેટફોર્મ પર બનેલી છે, જે સુઝુકી એક્સેસ 125ને પણ પાવર આપે છે. તેમાં એક ફ્રેમ છે જે કંપનીનો દાવો છે કે તે 500 ગ્રામ હળવી છે. સ્કૂટરના ચેસિસ સેટઅપમાં આગળના ભાગમાં ટેલિસ્કોપિક સસ્પેન્શન અને પાછળના ભાગમાં મોનોશોકનો સમાવેશ થાય છે.
વધુમાં, સ્કૂટરમાં બંને છેડા પર 12-ઇંચના વ્હીલ્સ છે. તેમાં આગળ ડિસ્ક બ્રેક સેટઅપ અને પાછળ ડ્રમ બ્રેક સેટઅપ છે, સાથે સુઝુકીની કમ્બાઇન્ડ બ્રેક સિસ્ટમ પણ છે. નોંધનીય છે કે, તેમાં ABSનો અભાવ છે, જે તાજેતરમાં સુઝુકી એક્સેસ પર રુ.93,228 ની શરૂઆતની કિંમતે રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
તેની સ્ટોરેજ ક્ષમતા વધારીને 24.6 લિટર કરવામાં આવી છે, જે પહેલાના મોડેલમાં 21.5 લિટર હતી. વધુમાં, આ સ્કૂટરમાં USB ચાર્જિંગ અને બે નાના સ્ટોરેજ કમ્પાર્ટમેન્ટ છે, જે સુઝુકી એક્સેસ પર જોવા મળતા કમ્પાર્ટમેન્ટ જેવા જ છે. જો કે, તેમાં થોડી મોટી 5.5-લિટર ફ્યુઅલ ટાંકી છે, જે એક્સેસ કરતા 0.2 લિટર વધુ છે, અને તેનું ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ 160mm છે.
2026 સુઝુકી બર્ગમેન સ્ટ્રીટ એન્જિન
એન્જિનની વાત કરીએ તો, બર્ગમેનમાં 124cc, ફ્યુઅલ-ઇન્જેક્ટેડ, એર-કૂલ્ડ એન્જિન છે, જે 8.4 hp અને 10.2 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તે CVT ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલ છે. ઇલેક્ટ્રિક અને કિક-સ્ટાર્ટ બંને વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે. જોકે, તેમાં હવે એક નવો સ્ટાર્ટર ક્લચ છે.
આનાથી સ્કૂટર 30 થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડી શકે છે, અને એક્ઝોસ્ટ સાઉન્ડમાં પણ સુધારો થયો છે. સ્કૂટરના LCD વેરિઅન્ટનું કર્બ વેઇટ 114 કિલો છે અને TFT વેરિઅન્ટનું કર્બ વેઇટ 115 કિલો છે, જે તેમને એક્સેસ કરતા નોંધપાત્ર રીતે ભારે બનાવે છે. સુઝુકી એક્સેસનું વજન લગભગ 106-107 કિલો છે.
2026 સુઝુકી બર્ગમેન સ્ટ્રીટ વેરિઅન્ટ્સ અને કિંમતો
બર્ગમેન EX વેરિઅન્ટની કિંમત રુ.1.08 લાખ (એક્સ-શોરૂમ, દિલ્હી) યથાવત છે. 2026 બર્ગમેન સ્ટ્રીટની કિંમત રુ.1.02 લાખ અને રુ.1.13 લાખ (એક્સ-શોરૂમ, દિલ્હી) ની વચ્ચે છે. TFT અને LCD વેરિઅન્ટ અનુક્રમે ડ્યુઅલ-ટોન અને સિંગલ-ટોન કલરના ઓપ્શન મળશે.
