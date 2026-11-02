EICMA ડેબ્યૂ પહેલાં જુઓ નવી Royal Enfield Himalayan 750, કેવી છે તેની ડિઝાઈન?
Royal Enfieldએ નવી Himalayan 750 રજૂ કરી છે. આ મોટરસાઇકલને 3 નવેમ્બરે EICMA 2026 ઇવેન્ટમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે.
Published : November 2, 2026 at 12:42 PM IST
હૈદરાબાદ: નવી Royal Enfield Himalayan 750 ટેસ્ટિંગ દરમિયાન ઘણી વખત જોવા મળી હતી અને કંપનીએ અગાઉ તેના માટે એક ટીઝર પણ બહાર પાડ્યું હતું. લાંબી રાહ જોયા બાદ, આખરે આ બાઇકને રજૂ કરવામાં આવી છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ કંપની દ્વારા અત્યાર સુધી બનાવવામાં આવેલી સૌથી મોટા એન્જિનવાળી મોટરસાઇકલ છે.
મોટરસાઇકલ રજૂ કરવામાં આવી છે, પરંતુ કંપનીએ હજુ સુધી તેના ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન્સ જાહેર કર્યા નથી. એવી અપેક્ષા છે કે, 3 નવેમ્બરે EICMA 2026 ઇવેન્ટમાં જ્યારે આ બાઇક પ્રદર્શિત થશે, ત્યારે તેના સ્પેસિફિકેશન્સ વિશેની સંપૂર્ણ વિગતો સામે આવશે.
Royal Enfield Himalayan 750 પાસે શું અપેક્ષા?
કંપની દ્વારા સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી, પરંતુ અહેવાલો સૂચવે છે કે, આ બાઇકમાં 750cc ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ધરાવતું એન્જિન હશે. અગાઉની તસવીરો પરથી સંકેત મળે છે કે, આ મોટરસાઇકલમાં એડજસ્ટેબલ સસ્પેન્શન, ટ્રેક્શન કંટ્રોલ, ક્રૂઝ કંટ્રોલ, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (TPMS) અને નવી LED હેડલાઇટ જેવી સુવિધાઓ હોઈ શકે છે.
વધુમાં તસવીરોમાં બાઇકમાં એલોય વ્હીલ્સ અને ટ્યુબલેસ-સુસંગત સ્પોક્ડ વ્હીલ્સ બંને જોવા મળે છે. આગામી EICMA 2026 ઇવેન્ટમાં એ સ્પષ્ટ થશે કે, કઈ સુવિધાઓ તમામ મોડલ્સમાં સ્ટાન્ડર્ડ હશે અને કઈ સુવિધાઓ ચોક્કસ વેરિઅન્ટ્સ પૂરતી મર્યાદિત હશે.
આ ઉપરાંત બાઇકના વેરિઅન્ટ્સ વિશે પણ કેટલીક માહિતી સામે આવી છે. Royal Enfield ના અન્ય મોડલ્સની જેમ જ, કંપની તેના વેરિઅન્ટ્સને મુખ્યત્વે વિવિધ રંગ વિકલ્પો દ્વારા અલગ પાડશે તેમ જણાય છે. આ સિવાય ફીચર્સમાં ભાગ્યે જ કોઈ ફેરફાર જોવા મળશે.
જો કંપની આ જ પદ્ધતિ અનુસરે છે, તો નવી Himalayan ઓછામાં ઓછા ત્રણ વેરિઅન્ટ્સમાં આવશે તેવી અપેક્ષા છે. તસવીરોને ધ્યાનથી જોતાં જણાય છે કે 'એન્ટાર્કટિક સિલ્વર' (Antarctic Silver) મોડલમાં ઘણી એસેસરીઝ લગાવેલી છે અને તેમાં ટ્યુબલેસ સ્પોક્ડ વ્હીલ્સ આપવામાં આવ્યા છે.
આ સંભવતઃ ટોપ ટિયર વેરિઅન્ટ છે, જે આ મોડેલ માટે ઉપલબ્ધ એસેસરીઝની શ્રેણી વિશે પણ ખ્યાલ આપે છે. બે અન્ય રંગ વિકલ્પો 'સાઇબિરીયા વ્હાઇટ' અને 'વાઇકિંગ બ્રોન્ઝ' પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે; આ સંસ્કરણોમાં ટ્યુબલેસ વ્હીલ્સ પણ છે, પરંતુ ઓછા એક્સેસરીઝ સાથે આવે છે.
તેથી આ મધ્યમ શ્રેણીના પ્રકારો હોઈ શકે છે. છેલ્લે 'ટેકટોનિક બ્લેક' અને 'એઝટેક ગ્રીન' રંગ વિકલ્પો છે, જે એલોય વ્હીલ્સથી સજ્જ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, આ નવા રોયલ એનફિલ્ડ હિમાલયન 750 ના બેઝ વેરિયન્ટ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
નોંધનીય છે કે, આ મોટરસાઇકલ 3 નવેમ્બરના રોજ ઇટાલીના મિલાનમાં EICMA ઇવેન્ટમાં અનાવરણ થવાની તૈયારીમાં છે. એવી અપેક્ષા છે કે, રોયલ એનફિલ્ડ તેમની અત્યાર સુધીની સૌથી અદ્યતન મોટરસાઇકલ વિશે વધુ વિગતો શેર કરશે. એવી પણ અપેક્ષા છે કે, આ બાઇક ભારતમાં 'મોટોવર્સ 2026' દરમિયાન લોન્ચ કરવામાં આવશે, જે આ મહિનાના અંતમાં યોજાવાની છે.
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