MG Hector Tomahawk EV અને PHEV ભારતમાં લોન્ચ, જાણો કિંમત અને સ્પેસિફિકેશન્સ
Hector Tomahawk EV ની કિંમત BaaS સ્કીમ સાથે 13.99 લાખથી શરૂ થાય છે અને બેટરી સાથે 19.49 લાખ રૂપિયા છે, જ્યારે તેમાં ત્રણ વેરિએન્ટ મળશે.
Published : August 26, 2026 at 3:59 PM IST
હૈદરાબાદ: કાર નિર્માતા કંપની JSW MG Motor India એ પોતાની નવી MG Hector Tomahawk EV અને Hector Tomahawk PHEV એસયુવીને ભારતીય બજાર માટે લોન્ચ કરી દીધી છે. કંપનીની આ બંને એસયુવીને પોતાના નવા ADAPT પ્લેટફોર્મ પર બનાવવામાં આવી છે, જે ઇલેક્ટ્રિક અને PHEV બંને કારને સપોર્ટ કરે છે. થોડા સમય પહેલા જ MG Motor એ પોતાનું Advance Drive Architecture Platform Technology (ADAPT) પ્લેટફોર્મ પ્રદર્શિત કર્યું હતું.
નવી MG Hector Tomahawk EV ની પ્રાઇસ લિસ્ટ
MG Motor India એ આ કારનું બુકિંગ પહેલાથી જ શરૂ કરી દીધું હતું, હવે તેની કિંમતનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ Hector Tomahawk EV ને BaaS સ્કીમ હેઠળ 13.99 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) ની શરૂઆતની કિંમતે ઉતારી છે. તેની બેટરી માટે ગ્રાહકોએ 4.9 રૂપિયા/km નું ભાડું આપવું પડશે. જ્યારે બેટરી સાથે આ કારને 19.49 લાખ રૂપિયાની શરૂઆતની કિંમતે ઉતારવામાં આવી છે, જે તેની ઇન્ટ્રોડક્ટરી પ્રાઇસ છે.
|MG Hector Tomahawk EV ના વેરિએન્ટ
|7-સીટર
|5-સીટર
|Excite
|19.49 લાખ રૂપિયા / BaaS સ્કીમ સાથે 13.99 લાખ રૂપિયા
|--
|Exclusive
|21.99 લાખ રૂપિયા / BaaS સ્કીમ સાથે 15.99 લાખ રૂપિયા
|--
|Essence
|23.49 લાખ રૂપિયા / BaaS સ્કીમ સાથે 17.49 લાખ રૂપિયા
|22.99 લાખ રૂપિયા / BaaS સ્કીમ સાથે 16.99 લાખ રૂપિયા
નવી MG Hector Tomahawk PHEV ની કિંમત
નવી MG Hector Tomahawk PHEV ની કિંમતની વાત કરીએ તો આ એસયુવીને કંપનીએ BaaS સ્કીમ સાથે 21.79 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) ની શરૂઆતની કિંમતે ઉતારી છે, જેની બેટરી માટે ગ્રાહકોએ 3.20 રૂપિયા/km નું ભાડું આપવું પડશે. જ્યારે બેટરી સાથે ફુલ કારની શરૂઆતની કિંમત 25.69 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) રાખવામાં આવી છે. કંપનીએ આ એસયુવીને કુલ બે વેરિએન્ટમાં ઉતારી છે. કંપનીએ PHEV વર્ઝનને ફક્ત 7-સીટર કોન્ફિગરેશનમાં ઉતાર્યું છે.
|MG Hector Tomahawk PHEV ના વેરિએન્ટ
|7-સીટર
|BaaS સ્કીમ સાથે 7-સીટર
|Exclusive
|25.67 લાખ રૂપિયા
|3.2 રૂપિયા/કિમી સાથે 21.79 લાખ રૂપિયા
|Essence
|27.80 લાખ રૂપિયા
|3.2 રૂપિયા/કિમી સાથે 23.89 લાખ રૂપિયા
નવી MG Hector Tomahawk EV અને PHEV ની ડિઝાઇન
નવી Hector Tomahawk ની ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો આ SUV ના ફ્રન્ટ સેક્શનમાં ઇલ્યુમિનેટેડ MG લોગો સાથે સામ-સામે પેરેલલ DRLs લગાવવામાં આવ્યા છે, જે તેના વધુ શાર્પ અને મસ્ક્યુલર ફ્રન્ટ ડિઝાઇનને વધુ સારું બનાવે છે. આ એસયુવીનો સ્ટાન્સ પણ સીધો રાખવામાં આવ્યો છે અને તેમાં લાંબુ, સીધું બોનેટ આપવામાં આવ્યું છે.
કારના સાઇડ પ્રોફાઇલની વાત કરીએ તો SUV નો સ્ટાન્સ સાફ નજરે પડે છે, જેમાં લાંબી પ્રોફાઇલ અને વધુ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ મળે છે. આ ઉપરાંત, આ SUV ની ચારે બાજુ ભારે બોડી ક્લેડિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી તેને સ્પોર્ટી લુક મળે છે. એસયુવીમાં 18-ઇંચના એલોય વ્હીલ આપવામાં આવ્યા છે. આ એસયુવીનું વ્હીલબેઝ 2,810 મીમી રાખવામાં આવ્યું છે.
તેની ઓવરઓલ ડિઝાઇનની સાથે સાથે તેમાં રૂફ રેલ્સ પણ આપવામાં આવી છે, જે ફંક્શનલ હોઈ શકે છે. તેની સાથે જ એક રિયર સ્પોઇલર પણ આપવામાં આવ્યું છે. તેના ફ્રન્ટ અને રિયર ફેન્ડર્સની આસપાસના પેનલ બહારની તરફ ઉભરેલા છે, જે રસ્તા પર તેની મજબૂત હાજરી જાળવી રાખે છે. આ ઉપરાંત, આ SUV માં ડાયમંડ-કટ એલોય વ્હીલ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે તેને પ્રીમિયમ અને સ્પોર્ટી લુક આપશે.
કારના રિયર પ્રોફાઇલની વાત કરીએ તો તેની ડિઝાઇન ઘણી સિમ્પલ લાગે છે અને તેમાં DRLs માટે તે જ પેરેલલ, સામ-સામે વાળી ડિઝાઇન થીમ આપવામાં આવી છે. આ કારમાં શાર્ક-ફિન એન્ટેના પણ આપવામાં આવ્યું છે. કારની ઓફ-રોડ ક્ષમતાની વાત કરીએ તો, તેનો એપ્રોચ અને ડિપાર્ચર એંગલ વધુ સારો આપવામાં આવ્યો છે, જેથી આ SUV મુશ્કેલ રસ્તાઓ પર પણ ચાલી શકે છે.
નવી MG Hector Tomahawk EV અને PHEV નું ઇન્ટિરિયર
આ SUV ના ઇન્ટિરિયરની વાત કરીએ તો તેમાં ઇન્ફોટેનમેન્ટ સ્ક્રીનથી અલગ એક લંબચોરસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર આપવામાં આવી શકે છે. કારની અંદર ઇન્ફોટેનમેન્ટ ડિસ્પ્લે તરીકે 15-ઇંચનો ટચસ્ક્રીન પેનલ આપવામાં આવ્યો છે. તેની સાથે 9-ઇંચનો ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે મળે છે. એસયુવીના ટચસ્ક્રીન પેનલમાં 'ETV Bharat' ની ઇનબિલ્ટ એપ આપવામાં આવી છે, જેનાથી તમે તાજા સમાચાર વાંચી શકો છો. કંપનીએ તેને 7-સીટર અને 5-સીટર ઓપ્શનમાં ઉતારી છે.
નવી MG Hector Tomahawk EV અને PHEV ના ફીચર્સ
આ એસયુવીમાં મળતા ફીચર્સની વાત કરીએ તો, કારમાં પેનોરેમિક સનરૂફ, વચ્ચેની લાઇનમાં બેસનારાઓ માટે ત્રણ હેડરેસ્ટ અને સ્ટીયરિંગ વ્હીલની નવી ડિઝાઇન આપવામાં આવી શકે છે. કારમાં વેન્ટિલેટેડ અને હીટિંગ સીટ, એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ મળે છે. આ ઉપરાંત, કંપનીએ આ એસયુવીમાં ADAS લેવલ-2 સૂટ પણ આપ્યો છે.
નવી MG Hector Tomahawk EV નું પાવરટ્રેન
કંપની પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, આ એસયુવીમાં 69.2kWh LFP બેટરી પેકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે ફુલ ચાર્જ થવા પર 517 Km સુધીની રેન્જ પ્રદાન કરે છે. તેની બેટરી 90 kW DC સુધીની ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે, અને તેને 7.4 kW AC હોમ ચાર્જરથી પણ ચાર્જ કરી શકાય છે.
એસયુવીમાં લાગેલી ઇલેક્ટ્રિક મોટર તેના ફ્રન્ટ વ્હીલને પાવર આપે છે. તેની મોટર 150 kw ની પાવર અને 310 Nm નો ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. કંપનીનું કહેવું છે કે આ કારમાં સેગમેન્ટ ફર્સ્ટ 'Vehicle to Home' નું ફીચર આપવામાં આવ્યું છે, જેની મદદથી તમે કારની બેટરી પાવરથી ઘરના ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણો ચલાવી શકો છો.
નવી MG Hector Tomahawk PHEV નું પાવરટ્રેન
નવી Hector Tomahawk PHEV ના પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો આ કારમાં 1.5-લિટર પેટ્રોલ એન્જિન સાથે 29 kW ની બેટરીને જોડવામાં આવી છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ કાર ફુલ ચાર્જ અને ફુલ ટેન્ક પર 1,100 km સુધીની રેન્જ પ્રદાન કરી શકે છે. જ્યારે પ્યોર ઇલેક્ટ્રિક મોડ પર આ કાર 115 Km સુધીની રેન્જ આપી શકે છે.
પેટ્રોલ/EV મોડ સાથે તેની માઇલેજ 22 Km/લિટર હોઈ શકે છે. કંપનીએ એવો પણ દાવો કર્યો કે આ એસયુવી 0 થી 100 km/કલાકની ઝડપ ફક્ત 9 સેકન્ડમાં પકડી શકે છે. તેના એન્જિન સાથે કંપનીએ 148 kw ઇલેક્ટ્રિક મોટરને જોડી છે.
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