નવી મર્સિડીઝ-બેન્ઝ GLS, GLE, અને GLE કૂપ 31 માર્ચે થશે લોન્ચ
મર્સિડીઝ-બેન્ઝ 31 માર્ચે તેની ફેસલિફ્ટેડ મર્સિડીઝ-બેન્ઝ GLE, GLE કૂપ અને GLS રજૂ કરવા જઈ રહી છે.
Published : March 29, 2026 at 4:20 PM IST
હૈદરાબાદ : લક્ઝરી કાર ઉત્પાદક મર્સિડીઝ-બેન્ઝ માટે માર્ચ 2026 મહિનાની શરૂઆતમાં નવી VLE અને અપડેટેડ મેયબેક S-ક્લાસ રજૂ કર્યા પછી, કંપની હવે 31 માર્ચે ફેસલિફ્ટેડ મર્સિડીઝ-બેન્ઝ GLE, GLE કૂપ અને GLS લોન્ચ કરશે.
આ કાર વિશે મોટાભાગની વિગતો હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ટેસ્ટીંગ મોડેલોની કેટલીક છબીઓ સામે આવી છે.
મર્સિડીઝ-બેન્ઝ GLE, GLE કૂપ અને GLS ડિઝાઇન
આ એક મિડ-સાયકલ અપડેટ હોવાથી, તેમાં મોટા ફેરફારોને બદલે નાના ફેરફારો થવાની અપેક્ષા છે. કંપનીની નવી ડિઝાઇનને અનુરૂપ, બાહ્ય ભાગમાં એક નવો ફ્રન્ટ જોવા મળશે. આમાં એક નવું બમ્પર, થોડી મોટી ગ્રિલ અને મર્સિડીઝ-બેન્ઝના સિગ્નેચર સ્ટાર-પેટર્ન લાઇટિંગ એલિમેન્ટ ધરાવતા અપડેટેડ હેડલેમ્પ્સનો સમાવેશ થશે.
મર્સિડીઝ-બેન્ઝ GLE, GLE કૂપ અને GLSનું ઈન્ટિરીયર
કારના કેબિનમાં ઘણા ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. આ SUVમાં એક નવું 'સુપરસ્ક્રીન' સેટઅપ હોઈ શકે છે, જેમાં એક જ ગ્લાસ પેનલ હેઠળ ત્રણ ડિસ્પ્લે એકીકૃત કરવામાં આવશે, જે નવા મર્સિડીઝ મોડેલોમાં જોવા મળતા ડિસ્પ્લે જેવી જ હશે. તેમાં વધુ સારી AI-આધારિત ફંક્શનાલિટી સાથે લેટેસ્ટ ચોથી જનરેશનની MBUX ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ હોવાની પણ અપેક્ષા છે. તેમાં રીડિઝાઇન કરાયેલ એર વેન્ટ્સ અને અપડેટેડ સ્ટીયરિંગ વ્હીલ પણ હોઈ શકે છે.
મર્સિડીઝ-બેન્ઝ મર્સિડીઝ-બેન્ઝ GLE, GLE કૂપ અને GLSના પાવરટ્રેનમાં
મર્સિડીઝ-બેન્ઝ GLEમાં માઇલ્ડ-હાઇબ્રિડ ટેકનોલોજી સાથે અપડેટેડ ઇનલાઇન-સિક્સ એન્જિન મળી શકે છે, જ્યારે GLSમાં વધુ શક્તિશાળી V8 એન્જિન મળી શકે છે.
નોંધનીય છે કે આ SUV 2023માં જ નવી ડિઝાઇન પ્રાપ્ત કરી ચૂકી છે. આ નવા મોડેલો આ વર્ષના અંતમાં અથવા 2027ની શરૂઆતમાં વૈશ્વિક સ્તરે વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થવાની ધારણા છે, અને 2027 માં ભારતમાં લોન્ચ થવાની ધારણા છે.
