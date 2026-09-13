ફેસ્ટિવ સીઝનમાં નવી અપડેટેડ Maruti Wagon R થશે લોન્ચ, ટેસ્ટિંગ મોડલનો નવો વીડિયો સામે આવ્યો
મારુતિ સુઝુકી તહેવારોની આ સિઝનમાં તેની અપડેટેડ મારુતિ વેગન આર લોન્ચ કરે તેવી શક્યતા છે, નવી વેગન આરનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો
Published : September 13, 2026 at 6:18 PM IST
હૈદરાબાદ: કાર ઉત્પાદક કંપની મારુતિ સુઝુકી તહેવારોની આ સિઝનમાં તેની અપડેટેડ મારુતિ વેગન આર લોન્ચ કરે તેવી શક્યતા છે. કંપની નવી મારુતિ વેગન આરનું પરીક્ષણ કરી રહી છે અને તાજેતરમાં કારનો એક ટેસ્ટ મ્યૂલ જોવા મળ્યો હતો, જોકે તેમાં કાર સંપૂર્ણપણે ઢંકાયેલી જોવા મળી હતી.
આ ટેસ્ટ મ્યૂલ તસવીરો સામે આવ્યા બાદ તે સ્પષ્ટ થાય છે કે, આ ટોલ બોય હેચબેકને ટૂંક સમયમાં અપડેટ પ્રાપ્ત થવાનુ છે. હાલમાં રહેલી થર્ડ જનરેશન મારુતિ વેગન આર 2019માં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ 2022 અને 2025માં તેને થોડી અપેડટ કરવામાં આવી હતી. જેમાં મુખ્યત્વે કોસ્મેટિક અને ફીચરમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા.
મારુતિ વેગન આર 2026ની ડિઝાઇન
સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરાયેલા વીડિયોમાં ટેસ્ટ કાર આગળ અને પાછળ સંપૂર્ણપણે આવરણથી ઢંકાયેલી છે, તેથી ફેરફારોની સંપૂર્ણ હદ અસ્પષ્ટ છે. જોકે, મારુતિ વેગન આરમાં નવી ગ્રિલ અને ફ્રન્ટ બમ્પર, તેમજ નવા એલોય વ્હીલ્સ હોઈ શકે છે.
હેડલેમ્પ્સ, સાઇડ પ્રોફાઇલ અને પાછળના ભાગમાં હાલની ડિઝાઇન જાળવાઈ રહે તેવી અપેક્ષા છે. અપડેટમાં નવો કલર પેલેટ પણ શામેલ હોઈ શકે છે.
મારુતિ વેગન આર 2026નું ઇન્ટિરિયર
વીડિયોમાં કારના ઇન્ટિરિયરની પણ ઝલક જોવા મળે છે. ટચસ્ક્રીન હાલમાં વેગન આરમાં જોવા મળતા 7 ઇંચ યુનિટ કરતા નોંધપાત્ર રીતે મોટી દેખાય છે અને ટેસ્ટ કારમાં મારુતિ બલેનોમાં જોવા મળતા 9 ઇંચ ડિસ્પ્લે જેવી જ હોઈ શકે છે. કેબિનમાં અન્ય ફેરફારોમાં નવી અપહોલ્સ્ટરી, લેયર્ડ ડેશબોર્ડ ડિઝાઇન અને વધારાની સુવિધાઓ શામેલ હોઈ શકે છે.
મારુતિ વેગન આર 2026ના એન્જિન વિકલ્પો
પાવરટ્રેન વિકલ્પોની દ્રષ્ટિએ, મારુતિ વેગન આર હાલમાં બે પેટ્રોલ એન્જિન સાથે આવે છે. તેનો એન્ટ્રી લેવલ વિકલ્પ 1.0 લિટર ત્રણ સિલિન્ડર K10C એન્જિન છે, જે 66 bhp અને 82 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
બીજો એન્જિન વિકલ્પ મોટો 1.2 લિટર ચાર સિલિન્ડર K12N કુદરતી રીતે એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન છે, જે 89 bhp અને 113 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. બંને એન્જિનને 5 સ્પીડ મેન્યુઅલ અથવા 5 સ્પીડ AMT સાથે જોડી શકાય છે. જોકે, આ અપડેટમાં પાવરટ્રેન વિકલ્પો બદલાઈ શકે છે.
મારુતિ સુઝુકી તેના ચાર સિલિન્ડર 1.2-લિટર K12Nને તેના નવા 1.2-લિટર Z સિરીઝ થ્રી સિલિન્ડર એન્જિનથી બદલી શકે છે. કંપનીએ નવી મારુતિ બલેનો, સ્વિફ્ટ અને ડિઝાયર સાથે પણ આ જ પ્રકારના ફેરફાર કર્યા છે. તે જૂના ચાર સિલિન્ડર મોટર કરતાં ઓછી શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે.
જોકે કંપનીનો દાવો છે કે, તેણે નવા એન્જિન સાથે કાર્યક્ષમતા સુધારવા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. CNG વર્ઝન મારુતિ વેગન R લાઇનઅપના ભાગ રૂપે ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે. મારુતિ વેગન R કંપનીના સૌથી વધુ વેચાતા વાહનોમાંનું એક છે અને વર્ષોથી ભારતીય બજારમાં લોકપ્રિય પસંદગી રહ્યું છે.
આ પણ વાંચોઃ