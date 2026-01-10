ETV Bharat / technology

નવી મહિન્દ્રા XUV 3XO EV SUV ખરીદવા માંગો છો? જાણો કયા વેરિઅન્ટમાં કયા ફીચર્સ

મહિન્દ્રાએ તાજેતરમાં મહિન્દ્રા XUV 3XO EV લોન્ચ કરી છે.

નવી મહિન્દ્રા XUV 3XO EV SUV
નવી મહિન્દ્રા XUV 3XO EV SUV (Mahindra & Mahindra)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 10, 2026 at 2:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ : સ્વદેશી SUV ઉત્પાદક મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાએ 6 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ ભારતીય બજારમાં તેની ચોથી ઇલેક્ટ્રિક કાર, મહિન્દ્રા XUV 3XO EV લોન્ચ કરી. મહિન્દ્રાની સબ-4-મીટર ઇલેક્ટ્રિક SUV મહિન્દ્રા XUV400ને તેઓ નવી રીતે રજુ કરી રહ્યા છે, જેને કંપનીએ માત્ર ત્રણ વર્ષ પહેલાં લોન્ચ કરી હતી.

તે ICE-સંચાલિત મહિન્દ્રા XUV 3XOના એકંદર દેખાવ અને ફોર્મ ફેક્ટરને અપનાવે છે, જ્યારે મોટી મહિન્દ્રા XUV400ની ઇલેક્ટ્રિક પાવરટ્રેન જાળવી રાખે છે. ICE મહિન્દ્રા XUV 3XOની તુલનામાં તેના બાહ્ય ભાગમાં એકમાત્ર તફાવત થોડો સુધારેલો ફ્રન્ટ ગ્રિલ અને લોઅર એપ્રોન છે, તેમજ EVની આંતરિક ડિઝાઇન પણ મહિન્દ્રા XUV 3XO જેવી જ છે.

મહિન્દ્રા XUV 3XO EVની કિંમત

Mahindra XUV 3XO EVની કિંમત AX5 વેરિઅન્ટ માટે રુ.13.89 લાખ અને AX7L વેરિઅન્ટ માટે રુ.14.96 લાખ છે. જે ગ્રાહકો 7.2kW AC ચાર્જર ઇચ્છે છે તેમણે વધારાના રુ.50,000 ચૂકવવા પડશે. જોકે, ફક્ત બે વેરિઅન્ટ સાથે, ગ્રાહકોમાં કોઈ મૂંઝવણ રહેશે નહીં.

મહિન્દ્રા XUV 3XO EV વેરિઅન્ટ મુજબની વિશેષતાઓ

XUV 3XO EV AX5 ફીચર્સ
(કિંમત: 13.89 લાખ રૂપિયા)

  • LED પ્રોજેક્ટર હેડલાઇટ્સ LED DRL સાથે
  • એલઇડી ટેલલાઇટ્સ
  • 16-ઇંચ ડાયમંડ-કટ એલોય વ્હીલ્સ
  • ઓટોમેટિક હેડલાઇટ
  • વરસાદ-સેન્સિંગ વાઇપર્સ
  • ઇલેક્ટ્રિકલી ફોલ્ડિંગ ORVMs
  • ઇલેક્ટ્રિક સનરૂફ
  • એક-ટચ ડ્રાઇવર સાઇડ વિન્ડો ઉપર/નીચે કાર્ય
  • પાછળના વેન્ટ્સ સાથે ડ્યુઅલ-ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ
  • 10.25 ઇંચ ડિજિટલ ડ્રાઇવર ડિસ્પ્લે
  • 10.25-ઇંચ ઇન્ફોટેનમેન્ટ ટચસ્ક્રીન
  • વાયરલેસ એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટો
  • બિલ્ટ-ઇન એલેક્સા સાથે 'એડ્રેનોએક્સ કનેક્ટ' સ્યુટ
  • 6-સ્પીકર ઓડિયો સિસ્ટમ
  • વાયરલેસ ચાર્જર
  • ક્રુઝ કંટ્રોલ
  • ઊંચાઈ-એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ
  • ઓડિયો નિયંત્રણો સાથે લેધરેટ સ્ટીયરિંગ
  • સ્ટોરેજ સાથે આગળનો આર્મરેસ્ટ
  • કપહોલ્ડર્સ સાથે પાછળનો આર્મરેસ્ટ
  • 60:40 સ્પ્લિટ-ફોલ્ડિંગ રીઅર સીટ્સ
  • આગળ અને પાછળના USB ચાર્જિંગ પોર્ટ
  • પાછળનો વાઇપર અને વોશર
  • રીઅર ડિફોગર
  • પાછળનો દૃશ્ય કેમેરા
  • ઓટો-હોલ્ડ ફંક્શન સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક પાર્કિંગ બ્રેક
  • 6 એરબેગ્સ
  • ઇલેક્ટ્રોનિક સ્થિરતા નિયંત્રણ
  • ટાયર-પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ

XUV 3XO EV AX7L ફીચર્સ

(કિંમત: 14.96 લાખ રૂપિયા) AX5 વેરિઅન્ટ કરતાં વધારાની ફીચર્સ

  • એલઇડી ફોગ લાઇટ્સ
  • 17-ઇંચ ડાયમંડ-કટ એલોય વ્હીલ્સ
  • ફ્રન્ટ પાર્કિંગ સેન્સર્સ
  • 'બ્લાઇન્ડ વ્યૂ મોનિટર' સાથે સરાઉન્ડ-વ્યૂ કેમેરા
  • સ્તર-2 ADAS
  • પેનોરેમિક સનરૂફ
  • 7-સ્પીકર હરમન કાર્ડન ઓડિયો સિસ્ટમ
  • ડોલ્બી એટમોસ
  • ઓટો-ડિમિંગ IRVM
  • લેધર શીટ
  • ડેશબોર્ડ અને દરવાજાના ટ્રીમ પર ચામડાની સજાવટ
  • કુલ્ડ ગ્લોવ બોક્સ
  • 65W USB ટાઇપ-C ચાર્જિંગ પોર્ટ

Mahindra XUV 3XO EV પાવરટ્રેન

પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો, Mahindra XUV 3XO EV ફક્ત એક બેટરી અને પાવરટ્રેન કોમ્બિનેશન સાથે ઓફર કરવામાં આવે છે. બંને વેરિઅન્ટમાં સમાન 39.4kWh બેટરી પેક છે, જે ફ્રન્ટ-માઉન્ટેડ ઇલેક્ટ્રિક મોટરને પાવર આપે છે. આ મોટર 150hp પાવર અને 310Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.

મહિન્દ્રા દાવો કરે છે કે મહિન્દ્રા XUV 3XO EV માત્ર 8.3 સેકન્ડમાં 0-100kph ની ઝડપ પકડી શકે છે, જે XUV400 ના દાવા મુજબ 0-100kph સમય સમાન છે. જ્યારે કંપની 285km સુધીની વાસ્તવિક દુનિયાની રેન્જનો દાવો કરે છે, ત્યારે XUV 3XO EV માં MIDC-રેટેડ મહત્તમ રેન્જ 351km છે, જેમાં મિશ્ર ડ્રાઇવિંગ સાયકલનો સમાવેશ થાય છે.

આ પણ વાંચો...

  1. વધતી માંગને કારણે મહિન્દ્રા માર્ચ 2026 સુધીમાં તેના EV નું ઉત્પાદન વધારશે
  2. Mahindra BE 6નું નવું વેરિએન્ટ 26 નવેમ્બરે થઈ શકે લોન્ચ, જુઓ કેવી છે ડિઝાઈન

TAGGED:

NEW MAHINDRA XUV
MAHINDRA XUV 3XO EV PRICE
MAHINDRA XUV 3XO EV RANGE
MAHINDRA XUV 3XO EV VARIANTS
MAHINDRA XUV 3XO EV

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.