વૈશ્વિક બજારમાં નવી KTM 1390 Super Duke GT Evo થઈ રજુ; જાણો કેવા હશે ફીચર્સ અને ભારતમાં ક્યારે થઈ શકે છે લોન્ચ?
KTMએ તેની વૈશ્વિક વેબસાઇટ પર નવી KTM 1390 Super Duke GT Evoને સૂચિબદ્ધ કરી છે, જેમાં AMT ગિયરબોક્સ આપવામાં આવ્યું છે.
Published : November 10, 2026 at 9:19 PM IST
હૈદરાબાદ: સ્પોર્ટ્સ અને પ્રીમિયમ મોટરસાયકલ ઉત્પાદક KTMએ તેની વૈશ્વિક વેબસાઇટ પર નવી KTM 1390 Super Duke GT Evoને સૂચિબદ્ધ કરી છે. કંપનીએ આ વેરિઅન્ટને સ્ટાન્ડર્ડ KTM 1390 Super Duke GTથી ઉપરના સ્થાને મૂક્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, આ સ્પોર્ટ-ટૂરિંગ મોટરસાયકલમાં અનેક યાંત્રિક (mechanical) અને સાધનો સંબંધિત અપગ્રેડ્સ આપવામાં આવ્યા છે.
આ અપગ્રેડ્સમાં ઓટોમેટેડ મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન (AMT), ઇલેક્ટ્રોનિકલી કંટ્રોલ્ડ સસ્પેન્શન અને નવી ચેસિસનો સમાવેશ થાય છે. આ બાઇક 2027ની શરૂઆતમાં વૈશ્વિક બજારમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે. ભારતીય બજારની વાત કરીએ તો, હાલમાં તેના સંભવિત લોન્ચ અંગે કોઈ માહિતી નથી.
નવી KTM 1390 Super Duke GT Evoનું પાવરટ્રેન
આ મોટરસાયકલમાં 1350ccનું 75-ડિગ્રી V-twin LC8 એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે, આ એ જ એન્જિન છે, જેનો ઉપયોગ KTM 1390 Super Adventure S Evoમાં કરવામાં આવ્યો છે. આ એન્જિન 187 bhp પાવર અને 145 Nmનો પીક ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
આ એન્જિનમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ અપડેટ AMT ગિયરબોક્સનો ઉમેરો છે, જે રાઇડર્સને ઓટોમેટિક અને મેન્યુઅલ મોડ્સ વચ્ચે સ્વિચ કરવાની સુવિધા આપે છે. ઓટોમેટિક મોડમાં, સિસ્ટમ પોતે જ ગિયર બદલવાનું કામ સંભાળે છે, જેનાથી લાંબી મુસાફરી દરમિયાન રાઇડરનો થાક ઓછો કરવામાં મદદ મળે છે. જે રાઇડર્સ જાતે ગિયર બદલવાનું પસંદ કરે છે અને ટ્રાન્સમિશન પર વધુ નિયંત્રણ રાખવા માંગે છે, તેમના માટે આ બાઇકમાં મેન્યુઅલ મોડ પણ ઉપલબ્ધ છે.
નવી KTM 1390 Super Duke GT Evoનું સસ્પેન્શન અને ચેસિસ
નવી 1390 Super Duke GT Evoમાં ઇલેક્ટ્રોનિકલી કંટ્રોલ્ડ WP સેમી-એક્ટિવ ટેક્નોલોજી (SAT) સસ્પેન્શન આપવામાં આવ્યું છે. તેના સેટિંગ્સને ડેશબોર્ડ દ્વારા એડજસ્ટ કરી શકાય છે, જ્યારે નવી પેટન્ટ કરાયેલ 'થ્રુ-રોડ' (through-rod) ડિઝાઇન સિસ્ટમનું વજન ઘટાડે છે અને પ્રતિભાવમાં સુસંગતતા (consistency) સુધારવામાં મદદ કરે છે.
વધુમાં KTMએ બાઇકના ફ્રેમની મજબૂતી (rigidity) સ્ટાન્ડર્ડ મોડેલની સરખામણીમાં ત્રણ ગણી વધારી દીધી છે. ફ્રેમ, ફોર્ક્સ, ટ્રિપલ ક્લેમ્પ્સ અને સ્વિંગઆર્મ વચ્ચેના મજબૂત જોડાણો હેન્ડલિંગ ચોકસાઇ અને ફ્રન્ટ-વ્હીલ ફીડબેકને વધારવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. બાઇકનું વજન 213 કિલો છે, 149 મીમી ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ અને 834 મીમી સીટની ઊંચાઈ સાથે.
નવી 1390 સુપર ડ્યુક GT ઇવો પર ટૂરિંગ ઇક્વિપમેન્ટ અને બ્રેકિંગ
બાઇકના હેન્ડલબારને આગળ ગોઠવી શકાય છે અને વિન્ડસ્ક્રીનની ઊંચાઈ બે અલગ અલગ સ્થિતિમાં સેટ કરી શકાય છે. રાઇડર્સને એડજસ્ટેબલ ક્લચ અને બ્રેક લિવરનો પણ ફાયદો થાય છે. મોટરસાઇકલ મિશેલિન પાવર 6 ટાયરથી સજ્જ 17-ઇંચ વ્હીલ્સથી સજ્જ છે, જે આગળ 120/70 અને પાછળ 190/55 માપે છે.
આ વ્હીલ અને ટાયર સેટઅપ 1.2 કિલો હળવા છે. ઉપયોગમાં લેવાતું રબર કમ્પાઉન્ડ સીધા રસ્તાઓ પર સ્થિરતા જાળવી રાખીને કોર્નરિંગ દરમિયાન ઉત્તમ પકડ પ્રદાન કરવા માટે એન્જિનિયર્ડ છે. બ્રેકિંગ માટે, બાઇક 320 મીમી ફ્રન્ટ ડિસ્ક સાથે જોડાયેલ બ્રેમ્બો સ્ટાઇલમા ચાર-પિસ્ટન કેલિપર્સનો ઉપયોગ કરે છે. પાછળના ભાગમાં, ટ્વીન-પિસ્ટન કેલિપરથી સજ્જ 240 મીમી ડિસ્ક બ્રેક છે.
નવી 1390 સુપર ડ્યુક GT ઇવોની ટેકનોલોજી અને સુવિધાઓ
બાઇકમાં 8.8-ઇંચની TFT સ્ક્રીન છે જે મોટરસાઇકલના કાર્યો દર્શાવે છે અને ઑફલાઇન નેવિગેશનનો સમાવેશ કરે છે. તે USB ટાઇપ-C ચાર્જિંગ પોર્ટ સાથે પણ આવે છે. અપડેટેડ LED હેડલાઇટ આસપાસના વિસ્તારને વધુ સારી રીતે પ્રકાશિત કરે છે, જેમાં 90 ડિગ્રી સુધીનો દૃશ્ય ક્ષેત્ર વિસ્તરે છે.
આ બાઇક ચાર રાઇડિંગ મોડ્સ જેવા કે રેઇન, સ્ટ્રીટ, સ્પોર્ટ અને કસ્ટમ ઓફર કરે છે, જેમાં ટ્રેક મોડ વિકલ્પ તરીકે ઉપલબ્ધ છે. તેના ઇલેક્ટ્રોનિક પેકેજમાં ટ્રેક્શન કંટ્રોલ, ક્વિકશિફ્ટર, કોર્નરિંગ ABS, તેમજ સુપરમોટો, સુપરમોટો+ અને સ્પોર્ટ ABS સેટિંગ્સનો સમાવેશ થાય છે. મલ્ટી-ક્લિક સિસ્ટમ (MCS) સાથે હેન્ડ-બ્રેક લિવર વધારાની એડજસ્ટેબિલિટી પૂરી પાડે છે.
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