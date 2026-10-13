નવી Hyundai Bayon SUVનો ખુલાસો, આ તારીખે થશે લૉન્ચ, બુકિંગ શરૂ થયું
Hyundai Motorએ પોતાની નવી Hyundai Bayon SUVનો ખુલાસો કર્યો છે. આ SUVને આગામી 26 ઓક્ટોબરની રોજ લૉન્ચ કરવામાં આવશે.
Published : October 13, 2026 at 1:24 PM IST
હૈદરાબાદ: કાર બનાવતી કંપની Hyundai Motor India આગામી 26 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ પોતાની નવી એસયુવી Hyundai Bayon લૉન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. કંપનીએ ભારતીય ખરીદદારોને લલચાવવા માટે ટેકનોલોજીને મુખ્ય આધાર બનાવી છે.
કંપની આ SUVને 'ઇન્ટેલિજન્ટ યૂટીલિટી વ્હીકલ (IUV) તરીકે રજૂ કરી રહી છે જેમાં એવા ફિચર્સ આપવામાં આવ્યા છે, જે ઇન્ફોટેઇનમેન્ટ અને કનેક્ટિવિટીથી ઘણી આગળ છે.
આ કારના લોન્ચ ડેટના ખુલાસા સાથે જ Hyundaiએ પોતાની ઓફિશિયલ ડીલરશિપ અને ઓફિશિયલ વેબસાઇટથી બુકિંગ પણ શરૂ કર્યું છે અને આ SUVને 11 હજાર રૂપિયામાં બુક પણ કરવામાં આવી રહી છે. કંપનીએ દાવો કર્યો કે આ ફેસ્ટિવ સીઝનમાં જ તેની ડિલીવરી પણ શરૂ થઇ જશે. જોકે, HYUNDAIએ હજુ સુધી SUVની ભારતમાં કિંમતનો ખુલાસો કર્યો નથી.
નવી Hyundai Bayonના એન્જિન વિકલ્પ
કંપની આ કારમાં ટેકનોલોજી પર ખાસ ફોકસ કરવાની છે પરંતુ તેમ છતા નવી, Bayonમાં જાણીતું પેટ્રોલ એન્જિન જ આપવામાં આવશે. આ કારમાં 1.5-લીટર, ફોર સિલિન્ડર MPi એન્જિન મળવાનું છે, જે લગભગ 113 bhpનો પાવર અને 144 Nm ટોર્ક પ્રદાન કરે છે. આ એન્જિન સાથે છ સ્પીડ મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન અને Hyundaiના ઇન્ટેલિજન્ટ વેરિએબલ ટ્રાન્સમિશન (IVT)નો વિકલ્પ મળી શકે છે.
Perplexityનો વોઇસ આસિસ્ટન્ટ
નવી Hyundai Bayonના સૌથી ખાસ ફિચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં જનરેટિવ AI વોઇસ આસિસ્ટન્ટ મળવાનું છે, જે Hyundai Motor Indiaની કોઇ કારમાં પ્રથમ વખત આપવામાં આવશે. આ સિસ્ટમ Perplexityની ઇન્ટેલિજન્સ અને SoundHound AIની વોઇસ ટેકનોલોજીને એક સાથે લાવે છે.
તેને માત્ર નક્કી કમન્ડ સુધી સીમિત રાખવાની જગ્યાએ, વાતચીત ધરાવતા સવાલોનો જવાબ આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. આ AIનો ઉપયોગ કરીને લોકો હવામાનની સ્થિતિ જાણી શકે છે, મુસાફરીની યોજના બનાવી શકે છે, રહેવાની જગ્યા અને રેસ્ટોરન્ટ શોધી શકે છે. આસપાસના શોપિંગની જગ્યા શોધી શકે છે અથવા રમત અથવા તેની સાથે જોડાયેલી માહિતી અને સ્કોર પણ જાણી શકે છે.
આ SUVમાં 500થી વધુ ઇન-બિલ્ટ વોઇસ કમાન્ડ પણ આપવામાં આવ્યા છે, જે ઇન્ટરનેટ કનેક્શન વગર કામ કરે છે. કારમાં ઇંગ્લિશ, હિન્દી, હિંગ્લિશ, તમિલ, બંગાળી અને તેલુગુ ભાષાના ફંક્શન સામેલ છે જેનાથી ડ્રાઇવર બોલીને ઉપયોગ થતા ફીચર્સને ઓપરેટ કરી શકે છે.
નવી Hyundai Bayonનું ઇન્ટીરિયર
નવી Hyundai Bayonના ડેશબોર્ડમાં ડ્રાઇવિંગ સાથે જોડાયેલી જાણકારી, નેવિગેશન, એન્ટરટેઇનમેન્ટ અને ગાડીના બીજા ફંક્શન માટે બે કર્વ્ડ 12.3-ઇંચના ડિસપ્લે આપવામાં આવ્યા છે, તેનો NVIDIA-પાવર્ડ કનેક્ટેડ કાર નેવિગેશન કોકપિટ (ccNC) ઓનલાઇન નેવિગેશન, સ્પિલ્ટ-સ્ક્રીન વ્યૂ અને અવાર નવાર ઉપયોગ થતા કંટ્રોલ્સ માટે શોર્ટકટ્સની સુવિધા આપે છે.
નવી Hyundai Bayonના ફીચર્સ
Hyundaiનું Bluelink આ SUVમાં 70થી વધુ કનેક્ટેડ ફીચર પ્રદાન કરે છે જેમાં રિમોટ વ્હીકલ કંટ્રોલ, ગાડીની સ્થિતિની જાણકારી, લોકેશન સર્વિસ, નેવિગેશન સાથે જોડાયેલા ફંક્શન, સ્માર્ટફોન અને સ્માર્ટવોચ કનેક્ટિવિટી અને સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા ફીચર સામેલ છે. આ SUVનો ઇન્ટરફેસ 10 ક્ષેત્રીય ભાષાઓ અને બે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષાને પણ સપોર્ટ કરે છે.
આ કારમાં 19 સુધી વ્હીકલ કંટ્રોલર 'ઓવર ધ એર' સોફ્ટવેર અપડેટ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે જેનાથી કેટલોક સુધારો અને નવા ફીચરથી દૂરથી જ ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય છે, તેનાથી સોફ્ટવેર સાથે જોડાયેલા કેટલાક અપડેટ માટે વર્કશોપ જવાની જરૂરિયાત ઓછી થઇ શકે છે.
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