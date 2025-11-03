આવી રહી છે ન્યૂ જનરેશન Hyundai Venue N-Line, જાણો કેવી હશે ડિઝાઇન
Hyundai Motor India દ્વારા નવી જનરેશન Venue ના સ્પોર્ટી વર્ઝન Hyundai Venue N-Line 4 નવેમ્બરના રોજ લોન્ચ થશે.
Published : November 3, 2025 at 2:43 PM IST
હૈદરાબાદ : કાર ઉત્પાદક Hyundai Motor India 4 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સેકન્ડ જનરેશન Hyundai Venue લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે. આ સાથે કંપની આ SUV, Hyundai Venue N-Line નું સ્પોર્ટી વર્ઝન પણ રજૂ કરશે. કંપનીએ અગાઉ નવી જનરેશનની Hyundai વેન્યુની ડિઝાઇન અને ઈન્ટીરિયર જાહેર કર્યો હતા, હવે તેણે નવી જનરેશનની Hyundai Venue N-Line લોન્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે.
Hyundai Venue N-Line
હ્યુન્ડાઈ કંપનીના સબકોમ્પેક્ટ SUV ના આ સ્પોર્ટી વર્ઝનમાં સ્ટાન્ડર્ડ મોડેલની તુલનામાં કેટલાક નોંધપાત્ર સ્ટાઇલ તફાવત છે, જે તેને વધુ આક્રમક દેખાવ આપે છે. 2025 Hyundai Venue N-Line માટે બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. આ કાર કંપનીની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા સત્તાવાર ડીલરશીપ દ્વારા ₹25,000 ની એડવાન્સ ચુકવણી સાથે બુક કરી શકાય છે.
ડિઝાઇન
ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ હ્યુન્ડાઇ વેન્યુ એન-લાઇનમાં સુધારેલી ગ્રીલ ડિઝાઇન છે, જેમાં મોટા ઓપનિંગ અને બે આડી સ્લેટ્સ છે. એન-લાઇન બેજ પણ ગ્રિલની અંદર સ્થિત છે. બમ્પરને સ્ટાઇલિંગ અપડેટ્સ પણ મળે છે, જેમાં નાના સિલ્વર ફોક્સ સ્કિડ પ્લેટ એલિમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે. કાળા અને બોડી-રંગીન ઇન્સર્ટ્સ, લાલ હાઇલાઇટ્સ સાથે, તેને સ્લીક અને સ્પોર્ટી લુક આપે છે.
સાઇડ પ્રોફાઇલની વાત કરીએ તો, સૌથી મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર એ છે કે બ્લેક સાઈડ ક્લેડીંગનો અભાવ છે. દરવાજાના સિલ્સમાં હજુ પણ કાળા ક્લેડીંગનો સમાવેશ થાય છે, જોકે દરવાજા પર ક્લેડીંગ હવે નીચલા ભાગ સુધી મર્યાદિત છે. વ્હીલ કમાનો હવે બોડી-રંગીન છે, કમાનોની ટોચ પર વિરોધાભાસી પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે. સાઈડ બોડી ક્લેડીંગના ઉપરના ભાગ સાથે ચાલતી, વેન્યુ એન-લાઇનની સમગ્ર લંબાઈ સાથે લાલ પટ્ટી ચાલે છે.
પાછળની પ્રોફાઇલની વાત કરીએ તો, નવી વેન્યુ એન-લાઇનમાં છત પર માઉન્ટ થયેલ સ્પ્લિટ સ્પોઇલર, એક નવું રીઅર બમ્પર અને આકર્ષક ટ્વીન-ટીપ એક્ઝોસ્ટ છે. ફેરફારોની સૂચિમાં નવા 5-સ્પોક 17-ઇંચ એલોય વ્હીલ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. સંભવિત ખરીદદારો કુલ આઠ સિંગલ અને ડ્યુઅલ-ટોન રંગોમાંથી પસંદ કરી શકે છે: એટલાસ વ્હાઇટ (સિંગલ અને ડ્યુઅલ-ટોન), ટિટલ ગ્રે (સિંગલ અને ડ્યુઅલ-ટોન), ડ્રેગન રેડ (સિંગલ અને ડ્યુઅલ-ટોન), એબિસ બ્લેક (સિંગલ-ટોન), અને હેઝલ બ્લુ (સિંગલ-ટોન).
ઇન્ટિરિયર
તેના ઇન્ટિરિયરની વાત કરીએ તો, નવી વેન્યુ એન-લાઇનમાં લાલ ઇન્સર્ટ્સ અને લાલ એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ સાથે ઓલ-બ્લેક કેબિન છે. વેન્યુ એન-લાઇન માટે સ્ટીયરિંગ ડિઝાઇન નવી અને અનોખી છે, હ્યુન્ડાઇ લોગોને બદલે મધ્યમાં 'N' લોગો છે, અને સાઇડ સ્પોક્સની નીચે ડ્રાઇવ અને ટ્રેક્શન મોડ્સ માટેના નિયંત્રણો મૂકવામાં આવ્યા છે. મેટલ-ફિનિશ્ડ પેડલ્સ અને 'N'-બેજ્ડ ગિયર સિલેક્ટર કારમાં સ્પોર્ટી ટચ ઉમેરે છે.
ફિચર
નવી પેઢીના વેન્યુ એન-લાઇનમાં સ્ટાન્ડર્ડ વેન્યુ જેવી જ ટેકનોલોજી છે, જેમાં ટ્વીન 12.3-ઇંચ ડિસ્પ્લે, લેવલ-2 ADAS ટેકનોલોજી, બોસ સાઉન્ડ સિસ્ટમ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, પાવર્ડ ડ્રાઈવર સીટ અને અન્ય ઘણી સુવિધાનો સમાવેશ થાય છે.
એન્જિન
એન્જિનની વાત કરીએ તો, નવી વેન્યુ એન-લાઇન સ્ટાન્ડર્ડ વેન્યુમાં મળતા 1.0-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ કરે છે, જે 118 bhp અને 172 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. ગિયરબોક્સ વિકલ્પોમાં 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ અથવા પેડલ શિફ્ટર્સ સાથે 7-સ્પીડ DCT ઓટોમેટિકનો સમાવેશ થાય છે. હ્યુન્ડાઇ વેન્યુ એન-લાઇન બે વેરિઅન્ટમાં ઓફર કરવામાં આવશે - N6 અને N10, જેમાંથી ફક્ત N10 મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે ઓફર કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...