નવેમ્બર 2026માં લોન્ચ થવા જઈ રહી છે આ ચાર નવી કાર, જુઓ લિસ્ટ
ઓક્ટોબર 2026માં 9 નવી કાર લોન્ચ થઈ હતી, ત્યારે નવેમ્બર 2026માં પણ કેટલીક કાર બજારમાં આવવા માટે તૈયાર છે.
Published : November 1, 2026 at 4:56 PM IST
અમદાવાદ: ભારતમાં હાલ તહેવારોની સીઝન ચાલી રહી છે. નવેમ્બર 2026 પણ તહેવારોનો મહિનો છે, જે વાહન ઉત્પાદકો માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમયગાળો બની રહે છે. જોકે મોટાભાગના મુખ્ય વાહનો પહેલેથી જ બજારમાં આવી ચૂક્યા છે, તેમ છતાં આ મહિને ભારતીય બજારમાં વધુ કેટલાક વાહનો રજૂ થવાના છે. ઓક્ટોબર મહિનામાં કાર ઉત્પાદકોએ ઘણા નવા મોડલ્સ રજૂ કર્યા હતા, જ્યારે નવેમ્બર માટેની યાદી થોડી મર્યાદિત છે.
તમારી જાણકારી માટે, ઓક્ટોબર મહિનામાં કાર ઉત્પાદકોએ કુલ નવ વાહનો લોન્ચ કર્યા હતા, જ્યારે નવેમ્બરમાં માત્ર ચાર વાહનો લોન્ચ થવાના છે. આ મહિને લોન્ચ થનારા વાહનોની વિગતો નીચે મુજબ છે:
1. મર્સિડીઝ-બેન્ઝ GLC ઇલેક્ટ્રિક (Mercedes-Benz GLC Electric)
(લોન્ચ તારીખ: 4 નવેમ્બર, 2026)
નવી મર્સિડીઝ-બેન્ઝ GLC ઇલેક્ટ્રિક, કંપનીની ઇલેક્ટ્રિક SUV શ્રેણીમાં 'એન્ટ્રી-લેવલ' મોડલ તરીકે આવશે. તેને '400 4Matic' વેરિઅન્ટમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે, જેમાં 94 kWhનું બેટરી પેક આપવામાં આવ્યું છે. WLTP સાયકલ મુજબ, આ વાહન 715 કિમીની રેન્જ આપે છે અને તેમાં ડ્યુઅલ-ઇલેક્ટ્રિક મોટર સેટઅપ છે. આ સેટઅપ દ્વારા કુલ 490 hp પાવર અને 800 Nm ટોર્ક મળે છે.
આ પાવર 2-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે ચારેય વ્હીલ સુધી પાવર પહોંચાડે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ કાર માત્ર 4.3 સેકન્ડમાં 0 થી 100 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ પકડી શકે છે. તે 330 kW સુધીના DC ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે, જેનાથી માત્ર 10 મિનિટના ચાર્જિંગમાં 300 કિમી સુધીની રેન્જ મળી શકે છે.
2. Denza Z9 GT
(લોન્ચ તારીખ: 13 નવેમ્બર, 2026)
આ યાદીમાં બીજું નામ 'ડેન્ઝા' (Denza) નું છે જે ચીની વાહન નિર્માતા BYD ની એક લક્ઝરી બ્રાન્ડ છે અને હવે ભારતીય બજારમાં પ્રવેશવા જઈ રહી છે. ભારતમાં તેમની પ્રથમ કાર Denza Z9 GT Shooting Brake હશે. નવી Z9 GT ભારતીય બજારમાં એક અનોખી ઓફર હશે, કારણ કે હાલમાં અહીં અન્ય કોઈ 'Shooting Brake' મોડલ ઉપલબ્ધ નથી. આ વાહનમાં 122.5 kWhની બેટરી આપવામાં આવી છે, જે WLTP મુજબ 600 કિમીની રેન્જ પ્રદાન કરે છે.
આ કારમાં લગાવેલી બેટરી ત્રણ ઇલેક્ટ્રિક મોટર્સને પાવર આપે છે, જે સંયુક્ત રીતે 1,156 hpનો આઉટપુટ અને 1,210 Nmનો ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. આનાથી કાર માત્ર 2.7 સેકન્ડમાં 0 થી 100 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ પકડી શકે છે. વધુમાં, BYDની 'ફ્લેશ ચાર્જિંગ' ટેક્નોલોજીને કારણે, આ વાહન 1,500 kW સુધીના DC ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. આ ટેક્નોલોજીની મદદથી, બેટરીને માત્ર 9 મિનિટમાં 10% થી 97% સુધી ચાર્જ કરી શકાય છે.
3. Toyota Innova Hycross facelift
(લોન્ચ તારીખ: 25 નવેમ્બર, 2026)
ટોયોટાએ લગભગ ચાર વર્ષ પહેલાં Innova Hycross લોન્ચ કરી હતી, અને હવે તેમાં અપડેટ લાવવાનો સમય આવી ગયો છે. કંપની આ MPVનું ફેસલિફ્ટ વર્ઝન રજૂ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. ખાસ નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, ટોયોટા ઇનોવા હાઇક્રોસ ફેસલિફ્ટ ભારતમાં લોન્ચ થનારું પ્રથમ 'ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ, સ્ટ્રોંગ-હાઇબ્રિડ' વાહન બની શકે છે.
આ કારમાં હાલનું 2.0-લિટર, 4-સિલિન્ડર, નેચરલી એસ્પિરેટેડ સ્ટ્રોંગ-હાઇબ્રિડ પાવરટ્રેન જોવા મળી શકે છે, જોકે એન્જિનને 'ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ'ના અનુકૂળ બનાવવા માટે તેમાં કેટલાક સુધારા કરવામાં આવી શકે છે. જોકે, તે કયા ઇથેનોલ મિશ્રણોને સપોર્ટ કરશે તે જોવું રહ્યું. વધુમાં, એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે શું ઇનોવા હાઇક્રોસ ફેસલિફ્ટના લોઅર-સ્પેક, નોન-હાઇબ્રિડ 2.0-લિટર વેરિઅન્ટ્સને પણ ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ અનુકૂળ બનાવવામાં આવશે કે કેમ.
4. Second-gen મિની કૂપર SE અને Paul Smith Edition
(લોન્ચ તારીખ: 27 નવેમ્બર, 2026)
બીજી જનરેશનની મિની કૂપર SE (MINI Cooper SE) 2023માં વૈશ્વિક બજારમાં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી, અને હવે કંપની તેને ભારતીય બજારમાં રજૂ કરવા જઈ રહી છે. અગાઉની જનરેશનની સરખામણીમાં, આ નવી જનરેશનની ઇલેક્ટ્રિક હેચબેકમાં ફરીથી ડિઝાઈન કરાયેલા હેડલેમ્પ્સ, ઓક્ટાગોનલ ગ્રિલ, નવા એલોય વ્હીલ્સ અને વધુ શાર્પ ટેલ-લેમ્પ્સ આપવામાં આવ્યા છે.
આ કારમાં 54.2kWhનું બેટરી પેક છે, જે આગળના એક્સલ પર લગાવેલી મોટરને પાવર આપે છે. આ મોટર 218hp પાવર અને 330Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે બીજી પેઢીની મિની કૂપર SE માત્ર 6.7 સેકન્ડમાં 0 થી 100 kmphની ઝડપ પકડી શકે છે અને WLTP-રેટેડ 402 કિમીની રેન્જ આપે છે.
સ્ટાન્ડર્ડ મિની કૂપર SEની સાથે, એક ખાસ 'પોલ સ્મિથ એડિશન' (Paul Smith Edition) પણ લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. બ્રિટિશ ફેશન ડિઝાઈનર પોલ સ્મિથના સહયોગથી તૈયાર કરાયેલી આ ખાસ એડિશનમાં ત્રણ ખાસ એક્સટીરિયર કલર વિકલ્પો મળશે: સ્ટેટમેન્ટ ગ્રે, ઇન્સ્પાયર્ડ વ્હાઇટ અને મિડનાઇટ બ્લેક મેટાલિક. આમાં બે પ્રકારના રૂફ ફિનિશ પણ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં નોટિંગહામ ગ્રીન અને જેટ બ્લેકનો સમાવેશ થાય છે.
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