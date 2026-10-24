TFT ડિસ્પ્લે અને રાઇડિંગ મોડ્સ સાથે નવી Bajaj Pulsar NS200, જાણો શું છે કિંમત
Bajaj Autoએ તેની Pulsar NS200માં કેટલાક નવા ફીચર્સ ઉમેરીને તેને અપડેટ કરી છે. તેની કિંમત 1,60,374 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) રાખવામા આવી છે.
Published : October 24, 2026 at 2:30 PM IST
હૈદરાબાદઃ ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક Bajaj Autoએ તેના Pulsar NS200ને ઘણા નવા ફીચર્સ સાથે અપડેટ કરી દીધું છે. આ ફીચર્સમાં ઈલેક્ટ્રોનિક થ્રોટલ બોડી (ETB) ટેક્નોલોજી, રાઈડ મોડ્સ, ટ્રેક્શન કંટ્રોલ અને એક નવું TFT ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કન્સોલ સામેલ છે.
આ ફીચર્સ ઉપરાંત, આ અપડેટેડ મોટરસાયકલનો પાવર આઉટપુટમાં પણ થોડો વધારો થયો છે. આ સાથે જ, બાઈકના ફ્રન્ટ સસ્પેશન હાર્ડવેયરમાં પણ ફેરફાર કરવામા આવ્યા છે અને કેટલાક વધારાના ફીચર્સ જોડવામા આવ્યા છે.
કિંમતની વાત કરીએ તો અપડેટેડ Bajaj Pulsar NS200ને કંપનીએ 1,60,374 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)ની કિંમતે ઉતારી છે. તેમાં રહેલી LCD ઈન્સ્ટ્રૂમેન્ટ ડિસ્પ્લેની જગ્યાએ 5-ઈંચની TFT કન્સોલ ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે, જેમાં Google Maps મિરરિંગનું ફીચર મળે છે. આ ઉપરાંત, બાઈકમાં સ્પોર્ટ્સ શિફ્ટર જેવા અન્ય ઘણા ફીચર્સ પણ આપવામા આવ્યા છે.
Bajaj Pulsar NS200નું એન્જિન અને પરફૉર્મન્સ
એન્જિનની વાત કરીએ તો બાઈકમાં 199.5ccનું સિંગલ-સિલેન્ડર, લિક્વિડ-કૂલ્ડ એન્જિન જ ઉપયોગ કરવામા આવ્યું છે, જો કે હવે તે પહેલાથી 1hp વધારે, એટલે કે 25.5hpનો પાવર અને 18.7Nmનો ટૉર્ક જનરેટ કરે છે. આ એન્જિન સાથે 6 સ્પીડ ગિયરબૉક્સ જોડવામા આવ્યું છે. અપડેટેડ Pulsar NS200ને ચાર કલર ઑપ્શન્સમાં ઉતારવામા આવી છે, જેમાં એબોની બ્લેક, રેસિંગ રેડ, પર્લ મેટેલિક વ્હાઈટ અને એક નવો નારડો ગ્રે કલર સામેલ છે.
બાઈકમાં સૌથી મોટું મૈકેનિકલ અને ઈલેક્ટ્રૉનિક ફેરફાર તેમાં 'ઈલેક્ટ્રૉનિક થ્રૉટલ બૉડી'ને સામેલ કરવું છે, જે 'રાઈડ મોડ્સ'ની સુવિધા આપે છે. તદ્દપરાંત, બાઈકમાં ટ્રેક્શન કંટ્રોલ પણ આપવામા આવ્યું છે, જે તેના પરફૉર્મન્સ-ઓરિએન્ટેડ પેકેજમાં વધુ એક ઈલેક્ટ્રૉનિક રાઈડર એડ જોડે છે.
નવી Pulsar NS200માં હજુ પણ પેરીમીટર ફ્રેમ મળે છે, જે તેના ચેસિસના પાયા તરીકે કામ કરે છે. તદ્દપરાંત, કંપનીએ તેના ફ્રન્ટ સસ્પેન્શનને પણ અપગ્રેડ કર્યું છે. જ્યાં તેમાં પહેલા 33 mmનો ફોર્ક મળતો હતો, પણ હવે તેની જગ્યાએ 37 mmના અપસાઈડ-ડાઉન ફોર્ક ઉપયોગ કરવામા આવ્યો છે. બાઈકના પાછળના ભાગમાં હવે 130/70-R17 રેડિયલ ટાયર આપવામા આવ્યું છે.
નવી Pulsar NS200ના નવા ફીચર્સ
અપડેટેડ Pulsar NS200માં મળતા ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં 5-ઈંચનો TFT ઈન્સ્ટ્રૂમેન્ટ કન્સોલ મળે છે, જે હાલની LCD યૂનિટને રિપ્લેસ કરે છે. નવી ડિસ્પ્લેમાં Google Maps મિરરિંગનું ફીચર પણ આપવામા આવ્યું છે, જેના બાઈકમાં નેવિગેશન સાથે જોડાયેલા ફીચર્સ મળી જાય છે.
Bajaj Pulsar NS200
તદ્દપરાંત, આ બાઈકમાં સ્પોર્ટ્સ શિફ્ટર, એડજસ્ટેબલ લીવર, USB ટાઈપ-C ચાર્જિંગ પોર્ટ, હૈઝર્ડ સ્વિચ અને પૈનિક બ્રેક એલર્ટ જેવા ફીચર્સ પણ જોડવામા આવ્યું છે. પૈનિક બ્રેક એલર્ટને એ પ્રકારે ડિઝાઈન કરવામા આવી છે કે અચાનક જોરથી બ્રેક લાગવા પર તે રસ્તા પર ચાલી રહેલા અન્ય લોકોને સતર્ક કરી શકે.
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