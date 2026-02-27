ETV Bharat / technology

ટ્રાયમ્ફની નવી 350cc રેન્જ ભારતમાં લોન્ચ થશે, એપ્રિલ 2026માં જાહેર થવાની શક્યતા

ટ્રાયમ્ફ મોટરસાયકલ્સ ભારતીય બજારમાં તેની નવી સબ-350cc લાઇનઅપ રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, જે એપ્રિલ 2026 માં લોન્ચ થવાની અપેક્ષા છે.

ટ્રાયમ્ફ સ્પીડ 400
ટ્રાયમ્ફ સ્પીડ 400 (Triumph India)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 27, 2026 at 3:32 PM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ : પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલ ઉત્પાદક ટ્રાયમ્ફ મોટરસાઇકલ્સ ભારતીય બજારમાં તેની નવી સબ-350cc લાઇનઅપ રજૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, અને તેની વિગતો બહાર આવી છે. બજાજ ઓટોએ ગયા વર્ષના અંતમાં આ યોજનાની પુષ્ટિ કરી હતી કે તે વિકાસ હેઠળ છે. હવે, એક ન્યૂઝ ચેનલ સાથેની મુલાકાતમાં, બજાજ ઓટોના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, રાજીવ બજાજે જણાવ્યું હતું કે નવી ટ્રાયમ્ફ મોટરસાઇકલ રેન્જ એપ્રિલ 2026 સુધીમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે.

બજાજ ઓટોના એમડીએ શું કહ્યું?

સીએનબીસી ટીવી18 સાથે વાત કરતા રાજીવ બજાજે કહ્યું, "મને એ કહેતા આનંદ થાય છે કે 350 સીસી ટ્રાયમ્ફ મોટરસાયકલની શ્રેણી એપ્રિલ સુધીમાં બજારમાં આવવા માટે તૈયાર છે." ગયા વર્ષે, બજાજ ઓટોના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર રાકેશ શર્માએ કહ્યું હતું કે સબ-350 સીસી ટ્રાયમ્ફ મોડેલ રજૂ કરવાનું પગલું સપ્ટેમ્બર 2025માં જાહેર કરાયેલા નવા GST સ્લેબ દરોના આધારે પોર્ટફોલિયોને ફરીથી ગોઠવવાનું હતું.

ટ્રાયમ્ફનું 350cc એન્જિન

નવી ટ્રાયમ્ફ 350cc રેન્જમાં મુખ્ય ફેરફાર એન્જિન હશે. આ યુનિટની ક્યુબિક ક્ષમતા વર્તમાન 398cc થી ઘટાડીને 350cc થી થોડી ઓછી થવાની ધારણા છે. આ એન્જિનના પીક હોર્સપાવર અને ટોર્ક પર પણ અસર કરશે.

વર્તમાન શ્રેણીના 39.5 bhp અને 37.5 Nm ટોર્કની તુલનામાં પાવર આઉટપુટમાં થોડો ઘટાડો થવાની પણ અપેક્ષા છે. વધુમાં, ટ્રાયમ્ફની નવી 350cc રેન્જ વર્તમાન 400 પરિવારની બધી સુવિધાઓ શેર કરે તેવી અપેક્ષા છે.

જોકે, આ વિશેના કેટલાક પ્રશ્નો હજુ પણ અનુત્તરિત છે. એ જાણી શકાયું નથી કે નવી 350cc શ્રેણી ભારતીય બજારમાં 400cc શ્રેણીનું સ્થાન લેશે કે માંગ વધારવા માટે તેની સાથે વેચવામાં આવશે કે નહીં.

જો બજાજ ઓટો ભારતમાં નવી 350 રેન્જના વેચાણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને નિકાસ બજારો માટે ટ્રાયમ્ફ 400 ફેમિલીનું ઉત્પાદન ચાલુ રાખે છે, તો એક સાથે વેચાણનો વિચાર કરી શકાય છે. ભારત ટ્રાયમ્ફની એન્ટ્રી મોટરસાઇકલ રેન્જ માટે ઉત્પાદન કેન્દ્ર છે, જેના મોડેલો હાલમાં બજાજના ચાકન પ્લાન્ટમાંથી બહાર પાડવામાં આવે છે.

