ગ્લોબલ માર્કેટ માટે 2027 Kawasaki Ninja H2 લૉન્ચ, જુઓ નવી બાઈકમાં કેટલા ફેરફાર કરાયા
Kawasaki પોતાની નવી 2027 Kawasaki Ninja H2ને લૉન્ચ કરી દીધી છે. આ બાઈકને નવા એન્જિન સાથે અપડેટ કરવામા આવી છે.
Published : September 17, 2026 at 11:46 AM IST
હૈદરાબાદ: ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક Kawasakiએ તેની નવી '2027 Kawasaki Ninja H2' લૉન્ચ કરી છે. લાંબા સમયની રાહ જોવડાવ્યા બાદ કંપનીએ આ બાઇકને બજારમાં ઉતારી છે. આ સુપરચાર્જ્ડ ફ્લેગશિપ મોડલ અપડેટેડ એન્જિન સાથે પરત ફરી રહ્યું છે; જોકે હવે તે થોડી ઓછી પાવર ક્ષમતા આપે છે, પરંતુ તે હવે 'Euro5+' નૉર્મ્સ પ્રમાણે અપડેટ થઈ ગયું છે, જેનાથી Ninja H2 યુરોપિયન માર્કેટમાં ફરીથી પ્રવેશ કરી શકશે.
2027 Kawasaki Ninja H2નું એન્જિન
જો કે 998cc સુપરચાર્જ્ડ ઈનલાઈન-ફોર દેખાવે કોઈ ફેરફાર વગરનું લાગે છે. આ એન્જિનને લઈને Kawasakiનું કહેવું છે કે તેમાં ઘણા ફેરફાર કરવામા આવ્યા છે. ઈમ્પેલર અને ઈનટેક સિસ્ટમને સંપૂર્ણ રીતે રીડિઝાઈન કરવામા આવી છે, આ સાથે જ પિસ્ટન, સિલેન્ડર હેડ અને ક્રૈકશાફ્ટને પણ રિડિઝાઈન કરવામા આવ્યું છે.
આ તમામ ફેરફારોથી હવે આ એન્જિન Euro5+ એમિશન સ્ટાન્ડર્ડને પુરા કરી શકે છે, અને સાથે જ કંપનીના અનુસાર તે વધારે મજબૂત લો-થી-મિડ-રેન્જ ટૉર્ક પ્રદાન કરે છે. Ninja H2 SX અને Ninja Z H2ની જેમ, નવું સિંગલ-એગ્ઝિટ એગ્જૉસ્ટ, પાછલા ટ્વિન-એગ્જિટ કૈનને રિપ્લેસ કરે છે.
2027 Kawasaki Ninja H2ના હાર્ડવેર
બાઈકના હાર્ડવેરમાં થયેલા ફેરફારોની વાત કરીએ તો તેમાં જૂના મૉડલના સ્ટાઈલમાં યૂનિટ્સની જગ્યાએ બ્રેમ્બો હાઈપ્યોર ફોર-પિસ્ટન ફ્રન્ટ કેલિપર્સ લગાવવામા આવ્યા છે. આ બાઈકનું કર્બ વેટ 238kg રાખવામા આવ્યું છે, જે પાછલા જનરેશનની Kawasaki Ninja H2ના બરાબર જ છે, જે હાલ US માર્કેટમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ નથી.
2027 Kawasaki Ninja H2ના ફીચર્સ
તદ્દપરાંત, તેમાં એક નવું અપડેટેડ ઈસ્ટ્રૂમેન્ટ ક્લસ્ટર પણ મળે છે, જેમાં TFT સ્ક્રીન સાથે એક એનાલૉગ ટૈકોમીટર આપવામા આવ્યું છે. માનવામા આવી રહ્યું છે કે આ તે જ યૂનિટ છે, જે Ninja H2 SXમાં ઉપયોગ કરવામા આવે છે, અને તે તમને ઘણી રાઈડર એડ્સનું એક્સેસ આપે છે, જેમાં પાવર અને ટ્રૈક્શન કંટ્રોલના ઘણા લેવલ, સાથે જ ક્રૂઝ કંટ્રોલ પણ સામેલ છે.
2027 Kawasaki Ninja H2ની કિંમત
હાલ, 2027 Kawasaki Ninja H2 ફક્ત UKમાં લૉન્ચ કરવામા આવી છે, જ્યાં તેની કિંમત 28,600 પાઉન્ડ એટલે કે 36.90 લાખ રૂપિયા રાખવામા આવી છે. તે H2 કાર્બન વેરિયન્ટમાં પણ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં કાર્બન-ફાઈબર-રીઈન્ફોર્સ્ડ ઉપર કાઉલિંગ આપવામા આવ્યું છે અને તેની કિંમત 31,350 પાઉન્ડ એટલે કે લગભગ 40.44 લાખ રૂપિયા છે. જો કે તેના ભારતમાં આવવાની જાણકારી હજુ સ્પષ્ટ નથી.
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