નાસા ISSને સમુદ્રમાં ડુબાડશે: 2031 સુધીમાં પ્રશાંત મહાસાગરના 'પોઈન્ટ નિમો' ખાતે કરાશે ડીઓર્બિટ, ઓશન ફાઉન્ડેશને વ્યક્ત કરી ચિંતા
2028થી શરૂ થશે ડીઓર્બિટ પ્રક્રિયા, 46 ડ્રાકો થ્રસ્ટર્સની મદદથી સ્ટેશનને નીચે લાવી દરિયામાં ઉતારવામાં આવશે.
Published : June 26, 2026 at 1:38 PM IST
હૈદરાબાદ : દાયકાઓથી પૃથ્વીની ભ્રમણકક્ષામાં ફરતું ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન (ISS) હવે તેના નિર્ધારિત કાર્યકાળના અંત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. અમેરિકન સ્પેસ એજન્સી નાસાએ તેને ડીઓર્બિટ કરીને સમુદ્રમાં ડુબાડવાની યોજના બનાવી છે, પરંતુ આ યોજના સમુદ્રી પર્યાવરણ માટે ગંભીર ખતરો ઊભો કરી શકે છે, જેને લઈને નિષ્ણાતોએ મોટી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
શું છે નાસાનો પ્લાન?
નાસાની હાલની યોજના મુજબ, 2028ની શરૂઆતથી મધ્ય સુધી ISSને પૃથ્વીના કુદરતી વાતાવરણીય ખેંચાણ અને તેના રશિયન સેગમેન્ટની મદદથી ધીમે ધીમે નીચે લાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ 2029ના મધ્યમાં નાસા સ્પેસ સ્ટેશન સાથે એક ખાસ વ્હીકલ જોડશે, જેનું નામ 'યુ.એસ. ડીઓર્બિટ વ્હીકલ' છે. આ વ્હીકલ એલન મસ્કની સ્પેસ કંપની SpaceX દ્વારા બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ વ્હીકલ 46 ડ્રાકો થ્રસ્ટર્સને ફાયર કરીને સ્પેસ સ્ટેશનને ધીમે ધીમે સમુદ્ર તરફ ધકેલશે. છેવટે, 2030ના અંત અથવા 2031ની શરૂઆતમાં આ વિશાળ સ્પેસ સ્ટેશનને પ્રશાંત મહાસાગરના સૌથી દૂરના ભાગ 'પોઈન્ટ નિમો' ખાતે ડુબાડી દેવામાં આવશે.
પોઈન્ટ નિમો શા માટે?
નાસાએ પોઈન્ટ નિમોને કારણે પસંદ કર્યું છે કારણ કે તે પૃથ્વી પર માનવ નિર્મિત વસ્તીથી સૌથી દૂરનો સમુદ્રી વિસ્તાર છે. આનો હેતુ એ છે કે સ્પેસ સ્ટેશનનો કચરો ગમે ત્યાં પડે તો પણ કોઈ વસ્તીને નુકસાન ન થાય. પરંતુ સમુદ્રી પર્યાવરણના રક્ષણ માટે કામ કરતી સંસ્થા 'ઓશન ફાઉન્ડેશન'એ નાસાના આ નિર્ણય પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
સમુદ્રી જીવન માટે ચિંતા કેમ?
ઓશન ફાઉન્ડેશનના અધ્યક્ષ માર્ક સ્પાલ્ડિંગનું કહેવું છે કે, સ્પેસ કમ્યુનિટીએ આ મુદ્દાને હજી સુધી એટલી ગંભીરતાથી લીધો નથી, જેટલી તે માંગ કરે છે. સ્પાલ્ડિંગના જણાવ્યા મુજબ, ફૂટબોલના મેદાન જેટલા વિશાળ આ સ્ટ્રક્ચરનો સંપૂર્ણ ભાગ વાતાવરણમાં બળીને નાશ પામશે નહીં. તેના ઘણા ઘન અને મજબૂત ભાગો બચી જશે અને સીધા સમુદ્રના તળિયે પહોંચી જશે. હજી સુધી એ સ્પષ્ટ નથી થયું કે આનાથી સમુદ્રની ઊંડાઈમાં રહેતા દરિયાઈ જીવો અને ઇકોસિસ્ટમ પર શું અસર થશે. તેમણે કહ્યું કે આ અનિશ્ચિતતા જ સૌથી મોટી સમસ્યા છે, કારણ કે કોઈએ હજી સુધી એ સ્પષ્ટ નથી કર્યું કે સ્ટેશનના કયા મટિરિયલ બચશે અને તે દરિયાઈ જીવન માટે કેટલા ખતરનાક હોઈ શકે છે.
કાયદાકીય ખામી પણ સામે આવી
આ સમગ્ર મામલામાં એક મોટી કાયદાકીય ખામી પણ સામે આવી છે. 1972ના સ્પેસ લાયબિલિટી કન્વેન્શન મુજબ, જો સ્પેસનો કાટમાળ કોઈ દેશની જમીન પર પડીને નુકસાન પહોંચાડે, તો લૉન્ચ કરનાર દેશે વિના દોષ પણ વળતર આપવું પડે છે, પરંતુ સમુદ્ર માટે આવો કોઈ કાયદો નથી. આ જ કારણ છે કે સ્પેસ એજન્સીઓ જાણી જોઈને કાટમાળને ખુલ્લા સમુદ્રમાં ફેંકવાનો પ્રયાસ કરે છે, જ્યાં તેમને સફાઈ કે વળતરની કાનૂની જવાબદારી ઉઠાવવી પડતી નથી.
અન્ય ચિંતાજનક પાસાં
હાલમાં જ અમેરિકી સરકારની વોચડોગ સંસ્થા GAOએ પણ આ મુદ્દે એક રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે, જેમાં નાસાની લો અર્થ ઓર્બિટમાં માનવીય ઉપસ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત, તાજેતરમાં એક હાઈ સી સંધિ પર હસ્તાક્ષર થયા છે, જેને BBNJ એગ્રીમેન્ટ કહેવાય છે. આ સમજૂતી સ્પષ્ટ કરે છે કે જો કોઈ કાર્યની સમુદ્રી પર્યાવરણ પર અસર સ્પષ્ટ ન હોય, તો તેનો સંપૂર્ણ પર્યાવરણીય અસર આકલન (ઈમ્પેક્ટ અસેસમેન્ટ) થવો જરૂરી છે. સ્પાલ્ડિંગે સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે શું ઇતિહાસની આ સૌથી મોટી રીએન્ટ્રી ઘટનાને આ કાયદાના દાયરામાં લાવવી જોઈએ નહીં? ફિલહાલ, નાસા પોતાની યોજનાને આગળ ધપાવી રહ્યું છે, પરંતુ સમુદ્રી પર્યાવરણને લઈને ઉઠેલા સવાલો હજી યથાવત છે.
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