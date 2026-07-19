NASAના વૈજ્ઞાનિકોનો દાવો: વિચિત્ર દેખાતો એસ્ટેરોઈડ જેવો પદાર્થ અસલમાં એક છૂપાયેલો ધૂમકેતુ
એસ્ટરોઇડ 1998 SH2 તરીકે ઓળખાતો આ પદાર્થ ગત 28 ઓગસ્ટે સૂર્યની આસપાસની યાત્રા દરમિયાન પૃથ્વીથી 2 મિલિયન માઇલની અંદરથી પસાર થયો હતો
Published : July 19, 2026 at 8:34 PM IST
હૈદરાબાદ: નાસાની જેટ પ્રોપલ્શન લેબોરેટરીના વૈજ્ઞાનિકોએ અવકાશ સંબંધિત રહસ્ય ઉકેલવાનો દાવો કર્યો છે. તેમણે પુષ્ટિ કરી છે કે પૃથ્વીની નજીકથી પસાર થતો એક રહસ્યમય પદાર્થ, જે અગાઉ એક એસ્ટરોઇડ માનવામાં આવતો હતો, ખરેખર એક ધૂમકેતુ છે. આ શોધ ત્યારે પ્રકાશમાં આવી જ્યારે ખગોળશાસ્ત્રીઓએ તેને જોવાની અપેક્ષા રાખી હતી તે સ્થાન પર પદાર્થ દેખાતો ન હતો.
અગાઉ એસ્ટરોઇડ 1998 SH2 તરીકે ઓળખાતો આ પદાર્થ 28 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ સૂર્યની આસપાસ સાડા ચાર વર્ષની યાત્રા દરમિયાન પૃથ્વીથી 2 મિલિયન માઇલની અંદરથી પસાર થયો હતો. સંશોધકોએ ડીપ સ્પેસ નેટવર્કની ગ્રહોની રડાર સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને તેનું અવલોકન કરવાની યોજના બનાવી હતી, જેમાં અગાઉના ભ્રમણકક્ષાના ડેટાના આધારે તેની સંભવિત સ્થિતિની ગણતરી કરવામાં આવી હતી.
Deep space doppelgangers: a NASA study finds that an unusual asteroid is actually a comet ☄https://t.co/GFYcXAX3rV pic.twitter.com/ROqkcwTrxE— NASA Solar System (@NASASolarSystem) July 16, 2026
જોકે, જ્યારે પદાર્થ આગાહી કરેલા સ્થાન પર દેખાયો ન હતો, ત્યારે વૈજ્ઞાનિકોને સમજાયું કે કંઈક અસામાન્ય તેની ગતિને પ્રભાવિત કરી રહ્યું છે.
આ એસ્ટરોઇડને કઈ વસ્તુએ અલગ બનાવ્યો?
આકાશમાં પદાર્થની સ્થિતિને કાળજીપૂર્વક માપતા સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું કે તેની ગતિ સામાન્ય એસ્ટરોઇડ જેવી નથી. અભ્યાસના મુખ્ય સંશોધક અને નાસાના સેન્ટર ફોર નીયર-અર્થ ઓબ્જેક્ટ સ્ટડીઝના નેવિગેશન એન્જિનિયર ડેવિડ ફાર્નોચિયાએ સમજાવ્યું કે તેના માર્ગમાં વિચિત્ર વિચલનો સૂચવે છે કે આ પદાર્થ ખરેખર અવકાશમાં શાંતિથી બહાર નીકળતો ધૂમકેતુ હોઈ શકે છે.
આકાશમાં પદાર્થની સ્થિતિ કાળજીપૂર્વક માપવા પર, સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું કે તેની ગતિ કોઈ સામાન્ય લઘુગ્રહ જેવી નથી. અભ્યાસના મુખ્ય લેખક અને નાસાના સેન્ટર ફોર નિયર-અર્થ ઓબ્જેક્ટ સ્ટડીઝના નેવિગેશન એન્જિનિયર ડેવિડ ફાર્નોચિયાએ સમજાવ્યું કે તેના માર્ગમાં આવેલા વિચિત્ર ફેરફારો સૂચવે છે કે પદાર્થ ખરેખર અવકાશમાં શાંતિથી બહાર નીકળતો ધૂમકેતુ હોઈ શકે છે.
તેમના સિદ્ધાંતની પુષ્ટિ કરવા માટે, વૈજ્ઞાનિકોએ વિશ્વના કેટલાક સૌથી શક્તિશાળી ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ કર્યો, જેમાં હવાઈમાં કેનેડા-ફ્રાન્સ-હવાઈ ટેલિસ્કોપ, ચિલીમાં યુરોપિયન સધર્ન ઓબ્ઝર્વેટરીના ડેનિશ ટેલિસ્કોપ અને ચિલીમાં સ્થિત 'ખૂબ જ મોટા ટેલિસ્કોપ'નો સમાવેશ થાય છે.
આ વેધશાળાઓએ પદાર્થની પાછળ એક ઝાંખી છતાં અલગ પૂંછડી શોધી કાઢી, જે પુષ્ટિ કરે છે કે તે ખરેખર ધૂમકેતુ હતો. ત્યારથી તેને એક નવું નામ આપવામાં આવ્યું છે: P/1998 SH2.
પૃથ્વીની નજીકના પદાર્થોનું ટ્રેકિંગ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
સંશોધકો જણાવે છે કે આ શોધ પૃથ્વીની નજીકના પદાર્થોનું નજીકથી નિરીક્ષણ કરવાના મહત્વને પ્રકાશિત કરે છે; અસામાન્ય ગતિ પેટર્ન વૈજ્ઞાનિકોને ધૂમકેતુઓને એસ્ટરોઇડથી અલગ પાડવામાં, સમય જતાં તેમની ભ્રમણકક્ષામાં થતા ફેરફારોને સમજવામાં અને પૃથ્વી પરના સંભવિત જોખમોનું વધુ સારી રીતે મૂલ્યાંકન કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
નિયર-અર્થ ઑબજેક્ટ (NEO) સર્વેયર મિશન
નાસાનું આગામી 'પૃથ્વીની નજીકનો પદાર્થ (NEO) સર્વેયર' મિશન - ખાસ કરીને ગ્રહોના સંરક્ષણ માટે રચાયેલ પ્રથમ અવકાશ ટેલિસ્કોપનો હેતુ પૃથ્વી માટે ખતરો ઉભો કરી શકે તેવા એસ્ટરોઇડ અને ધૂમકેતુઓને શોધવાનો છે. આમાં શ્યામ એસ્ટરોઇડ અને ખૂબ ઓછા પ્રકાશને પ્રતિબિંબિત કરતા ધૂમકેતુઓનો સમાવેશ થાય છે.
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