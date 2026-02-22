ETV Bharat / technology

NASAએ અંતિમ સમયે ટાળી દીધુ પોતાનું મૂન મિશન Artemis 2, જાણો કેમ લીધો આવો નિર્ણય

અવકાશયાત્રીઓને ચંદ્ર પર મોકલવાના NASAના મિશન આર્ટેમિસ 2ને ટાળવામાં આવ્યું, માર્ચમાં લોન્ચ થવાનું હતું મિશન

ફ્લોરિડાના કેનેડી સ્પેસ સેન્ટર ખાતે નાસાનું ચંદ્ર રોકેટ પેડ
ફ્લોરિડાના કેનેડી સ્પેસ સેન્ટર ખાતે નાસાનું ચંદ્ર રોકેટ પેડ (AP)
By AP (Associated Press)

Published : February 22, 2026 at 11:58 AM IST

Updated : February 22, 2026 at 12:08 PM IST

કેપ કેનાવેરલ: અમેરિકન અવકાશ એજન્સી નાસા (NASA)એ પોતાનું મૂન મિશન ટાળી દીધુ છે. મળતી માહિતી અનુસાર, નાસા માનવયુક્ત ફ્લાઇબાઇ મિશન આર્ટેમિસ-2ને માર્ચમાં લોન્ચ કરવાનું હતું. રોકેટ સિસ્ટમમાં ખામીને કારણે નાસાએ પોતાનું મૂન મિશન ટાળવું પડ્યું છે.

NASAનું મૂન મિશન ટાળવામાં આવ્યું

અવકાશયાત્રીઓને ચંદ્ર પર મોકલવાના NASAના મિશન આર્ટેમિસ 2ને ટાળવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, રાતોરાત,રોકેટના ઉપલા ભાગમાં હિલીયમનો પ્રવાહ વિક્ષેપિત થયો હતો. એન્જિનને શુદ્ધ કરવા અને ઇંધમની ટાંકી પર દબાણ કરવા માટે સોલિડ હિલીયમ પ્રવાહ જરૂરી છે. આ હિલીયમ સમસ્યાનો હાઇડ્રોજન ઇંધણ લીક સાથે કોઇ સંબંધ નથી જેણે આ મહિનાની શરૂઆતમાં સ્પેસ લોન્ચ સિસ્ટમ રોકેટના કાઉન્ટડાઉન ડ્રેસ રિહર્સલને નુકસાન પહોચાડ્યું હતું અને ફરી ટેસ્ટ કરવા મજબૂત કર્યું હતું.

NASAના એડમિનિસ્ટ્રેટર જેરેડ ઇસાકમેને જણાવ્યું હતું કે, હિલીયમ પ્રવાહ અટકી જવા માટે ખરાબ ફિલ્ટર, વાલ્વ અથવા કનેક્શન પ્લેટ જવાબદાર હોઇ શકે છે. કારણ કે ગમે તે હોય, આ વિસ્તારમાં પહોંચવાનો અને સમસ્યાનું નિરાકરણ કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો એ છે કે 322 ફૂટ (98 મીટર) રોકેટને રિપેર કરવા માટે તેને હેંગરમાં પરત લાવવું પડે છે.

ઇસાકમેને X પર કહ્યું, "અમે રોલબેક માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરીશું અને આ માર્ચ લોન્ચ વિન્ડો પર વિચાર કરવામાં નહીં આવે." NASAને આગામી તક એપ્રિલની શરૂઆતમાં અથવા અંતમાં મળશે. હું સમજું છું કે લોકો આ ડેવલપમેન્ટથી નિરાશ છે. આ નિરાશા સૌથી વધુ NASAની ટીમ દ્વારા સૌથી વધુ અનુભવાય છે, જેઓ આ મહાન પ્રયાસ માટે તૈયારી કરવા માટે અથાક મહેનત કરી રહ્યા છે."

NASAએ કહ્યું કે, તે રોકેટને કેનેડી સ્પેસ સેન્ટરમાં વ્હીકલ એસેમ્બલી બિલ્ડિંગમાં પરત લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, જ્યારે પેડ પર કામ થવાની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરી હતી. પ્રવક્તા ચેરીલ વોર્નરે કહ્યુ કે, સ્થિતિ બદલાતી રહે છે પછી તે પેડ પર ફિક્સ હોય અથવા હેન્ગરમાં માત્ર રોલબેકની તૈયારી જ માર્ચ લોન્ચની કોઇ પણ સંભાવનાને ખતમ કરી નાંખે છે.

હાઇડ્રોજન ફ્યૂલ લીકને કારણે આર્ટેમિસ II ચંદ્ર ફ્લાય-અરાઉન્ડમાં પહેલાથી જ એક મહિના સુધી વિલંબિત થઇ ગયો હતો. ગુરૂવારે બીજા ફ્યૂલિંગ ટેસ્ટમાં મુશ્કેલીથી કોઇ લીક જોવા મળ્યું હતું જેનાથી મેનેજરોને માર્ચ લિફ્ટઓફ માટે લક્ષ્ય રાખવાનો વિશ્વાસ મળ્યો. ચાર અવકાશયાત્રીઓ શુક્રવાર સાંજે બે અઠવાડિયાના ક્વોરન્ટાઇનમાં ગયા છે જે જંતુઓથી બચવા માટે જરૂરી હતું.

ઇસાકમેને જણાવ્યું કે, બન્ને ડ્રેસ રિહર્સલ દરમિયાન રોકેટના હિલીયમ સિસ્ટમ સાથે બધું બરાબર કામ કરતું હતું. આ અચાનક બનેલી ઘટના બાદ રૂટીન ટેસ્ટિંગ દરમિયાન સામે આવી જેના કારણે એન્જિનિયરોએ આખી રાત પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવી પડી હતી.

હિલીયમ પ્રવાહમાં વિક્ષેપ પડ્યો તે SLS રોકેટના વચગાળાના ક્રાયોજેનિક પ્રોપલ્શન સ્ટેજ સુધી મર્યાદિત છે. લિફ્ટઓફ પછી ચેકઆઉટ માટે ઓરિઅન ક્રૂ કેપ્સ્યુલને પૃથ્વીની આસપાસ યોગ્ય ઊંચાઇની ભ્રમણકક્ષામાં મૂકવા માટે આ ઉપલો તબક્કો જરૂરી છે, તે પછી, તે ઓરિઅનથી અલગ થવાનું અને કેપ્સ્યુલની અંદર અવકાશયાત્રીઓ માટે ટાર્ગેટ તરીકે કામ કરવાનું છે, જેનાથી તે ભવિષ્યના મૂન મિશન માટે ડોકિંગ ટેકનિકનો અભ્યાસ કરી શકે છે.

હિલીયમ પ્રવાહમાં વિક્ષેપ પડ્યો તે SLS રોકેટના વચગાળાના ક્રાયોજેનિક પ્રોપલ્શન સ્ટેજ સુધી મર્યાદિત છે. લિફ્ટઓફ પછી ચેકઆઉટ માટે ઓરિઅન ક્રૂ કેપ્સ્યુલને પૃથ્વીની આસપાસ યોગ્ય ઉચ્ચ-ઊંચાઈની ભ્રમણકક્ષામાં મૂકવા માટે આ ઉપલા તબક્કો જરૂરી છે. તે પછી, તે ઓરિઅનથી અલગ થવાનું અને કેપ્સ્યુલની અંદર અવકાશયાત્રીઓ માટે લક્ષ્ય તરીકે સેવા આપવાનું માનવામાં આવે છે, જેનાથી તેઓ ભવિષ્યના ચંદ્ર મિશન માટે ડોકીંગ તકનીકોનો અભ્યાસ કરી શકે છે.

NASAના એપોલો પ્રોગ્રામ દરમિયાન,1968થી 1972 સુધી 24 અવકાશયાત્રીઓએ ચંદ્ર પર ઉડાન ભરી હતી. નવા ઓર્ટેમિસ પ્રોગ્રામે અત્યાર સુધીમાં ફક્ત એક જ ઉડાન પૂર્ણ કરી છે, જે 2022માં ક્રૂ વગર ઓર્બેટિંગ મિશન હતુ. તે પ્રથમ ટેસ્ટ ઉડાનમાં પણ બ્લાસ્ટિંગ પહેલા હાઇડ્રોજન ફ્યૂલ લીક થતા સમસ્યા ઉભી થઇ હતી. સાથે જ શનિવારે થયેલી હિલીયમ જેવી જ એક સમસ્યા પણ હતી. આર્ટેમિસના નેતૃત્ત્વ હેઠળ ક્રૂ સાથે ચંદ્ર પર પ્રથમ ઉતરાણમાં હજુ ઓછામાં ઓછા થોડા વર્ષો લાગશે.

