SpaceX માં એર લિકેજ થતા નાસાએ અવકાશયાત્રીઓને સ્પેસએક્સ કેપ્સ્યુલમાં મોકલ્યા
નાસાએ SpaceX ડ્રેગન કેપ્સ્યુલને ‘સેફ હેવન’ જાહેર કરી અવકાશયાત્રીઓને ત્યાં ખસેડવાનો નિર્દેશ આપ્યો, રોસકોસમોસે PrK ટનલમાં બે સંભવિત લિકેજ સ્થળો શોધી એક પર સીલંટ લગાવ્યું.
Published : June 6, 2026 at 8:29 PM IST
હૈદરાબાદ : ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન (ISS) પર ફરી એકવાર મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. શુક્રવારે નાસાએ સ્ટેશન પર હાજર અવકાશયાત્રીઓને અસ્થાયી રૂપે ડોક થયેલા SpaceX ડ્રેગન કેપ્સ્યુલમાં ચાલ્યા જવાનો નિર્દેશ આપ્યો. આ પગલું ત્યારે લેવામાં આવ્યું જ્યારે રશિયાની અવકાશ એજન્સી રોસકોસમોસ સ્ટેશનના એક ભાગમાં લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા એર લિકેજની તપાસ અને સમારકામની તૈયારી કરી રહી હતી.
આ સમગ્ર મામલો ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશનના ઝવેઝદા સર્વિસ મોડ્યુલમાં આવેલી PrK નામની ટ્રાન્સફર ટનલ સાથે જોડાયેલો છે. આ ભાગમાં વર્ષ 2019થી તિરાડો જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે વાતાવરણીય લિકેજ (atmospheric leakage) થાય છે.
ત્યારથી રોસકોસમોસ તેના પર નજર રાખી રહી છે અને સમયાંતરે આંશિક સમારકામ પણ કરતી રહી છે. પરંતુ 1 જૂનના સપ્તાહમાં Progress 95 અવકાશયાનના કાર્ગો ઓપરેશન દરમિયાન રોસકોસમોસને PrKમાં એર લિકેજનો દર વધીને પ્રતિદિન બે પાઉન્ડ સુધી પહોંચવાની જાણ થઈ. આ ઉપરાંત નવી શંકાસ્પદ એર લિકેજ ધરાવતી જગ્યાઓ પણ સામે આવી, જેના પગલે એજન્સીએ વ્યાપક તપાસ અને માળખાકીય સમારકામનો નિર્ણય કર્યો.
‘સેફ હેવન’ની ચેતવણી શા માટે અપાઈ?
સમારકામ માટે એક બ્રેકેટ કાપીને શંકાસ્પદ લિકેજ સ્થાન સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરવાનો હતો. નાસા અનુસાર આ પ્રક્રિયાથી પ્રભાવિત ભાગના બાંધકામ પર જોખમ વધી શકે તેમ હતું. આ સાવધાનીને ધ્યાનમાં રાખીને SpaceX Crew-12ના ચારેય સભ્યો અને Soyuz MS-28થી આવેલા નાસાના અવકાશયાત્રી ક્રિસ વિલિયમ્સને ‘સેફ હેવન’ સ્થિતિમાં SpaceX ડ્રેગન કેપ્સ્યુલમાં મોકલવામાં આવ્યા. આપને જણાવી દઈએ કે એલન મસ્કની કંપની સ્પેસએક્સનું આ ડ્રેગન કેપ્સ્યુલ એક ઇમરજન્સી લાઇફબોટની જેમ કામ કરે છે, જેથી જરૂર પડ્યે તાત્કાલિક એક્ઝિટ કરી શકાય.
જોકે, અવકાશયાત્રીઓ સ્પેસ સ્ટેશનથી ડ્રેગન કેપ્સ્યુલમાં ગયા બાદ રોસકોસમોસે આયોજિત માળખાકીય સમારકામ હાલ પૂરતું રોકવાનો નિર્ણય કર્યો અને તેના સ્થાને વધારાના માપ અને ડેટા વેલ્યુએશનનું કામ શરૂ કરી દીધું છે.
રોસકોસમોસના નિવેદન મુજબ કોસ્મોનૉટ્સે PrKને દબાણ હેઠળ રાખીને બે સંભવિત રિસાવ એટલે કે, લિકેજનાં સ્થાનો શોધી કાઢ્યા. પ્રથમ સ્થાન પર ‘જર્મેટાલ-1’ નામનું બે-ઘટક સીલંટનું પહેલું પડ લગાવીને તાત્કાલિક બંધ કરી દેવાયું. બીજું સ્થાન PrKના ભાગ પર છે, જ્યાં સીલિંગનું કામ ચાલુ છે.
નાસાએ સમારકામ સ્થગિત કરવાના રશિયન અવકાશ એજન્સીના નિર્ણયને પૂર્ણ સમર્થન આપ્યું છે અને જણાવ્યું છે કે, આજની કાર્યવાહીમાં ઘણી જ સાવધાની રાખવામાં આવી. સમારકામનું કામ અટક્યા બાદ તમામ અવકાશયાત્રીઓ ‘સેફ હેવન’માંથી બહાર આવી ગયા અને સ્ટેશન પર સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓ ફરી શરૂ થઈ ગઈ.
આપને જણાવી દઈએ કે અમેરિકા અને રશિયાની અવકાશ એજન્સીઓ સાથે મળીને ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશનના સંચાલનની જવાબદારી સંભાળે છે. આ સ્ટેશન સતત માનવીય હાજરી ધરાવતું અંતરિક્ષમાં એક સ્થળ બની ચૂક્યું છે અને 2030માં તેને પ્રશાંત મહાસાગરના એક ઊંડા ભાગમાં ઉતારવાની યોજના છે.
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