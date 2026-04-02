ચંદ્ર સુધી માનવીની સફર શરૂ, NASAએ લોન્ચ કર્યું Artemis II મિશન, મોકલ્યા 4 અંતરિક્ષ યાત્રી

Artemis II મિશન ચંદ્રની ચારેય બાજુ 10-દિવસની યાત્રા પર છે, જેમાં ભવિષ્યના ચંદ્રને એક્સપ્લોર કરવાની રીતનું પરીક્ષણ કરાઈ રહ્યું છે.

નાસાએ આર્ટેમિસ II મિશન લોન્ચ કર્યું (NASA)
Published : April 2, 2026 at 10:13 AM IST

હૈદરાબાદ: નાસાએ આર્ટેમિસ II મિશન સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યું છે. આ મિશન હેઠળ, ચાર અવકાશયાત્રીઓને ચંદ્રની પરિક્રમા પર મોકલવામાં આવ્યા છે. ક્રૂમાં ત્રણ પુરુષો અને એક મહિલાનો સમાવેશ થાય છે. આ મિશન 1972 માં એપોલો 17 પછી ચંદ્ર - પૃથ્વીના પ્રાકૃતિક ઉપગ્રહ માટે પ્રથમ માનવ-ક્રૂ યાત્રા છે. તે વૈજ્ઞાનિક અને સંશોધન હેતુઓ માટે ચંદ્ર પર લાંબા ગાળાની માનવ હાજરી સ્થાપિત કરવાના નાસાના વ્યાપક પ્રયાસોનો એક ભાગ છે.

નવેમ્બર 2022 માં આર્ટેમિસ I ની સફળતાના આધારે, આ નવું મિશન ક્રૂને લો અર્થ ઓર્બિટથી આગળ લઈ જશે; તે ચંદ્ર પર ઉડાન ભરવાનો પ્રયાસ કરશે અને "ફ્રી-રીટર્ન" માર્ગ પર ચાલશે. આ મિશન સ્પેસ લોન્ચ સિસ્ટમ (SLS) રોકેટ અને ઓરિયન અવકાશયાનનો ઉપયોગ કરીને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. તે ભવિષ્યના માનવ ચંદ્ર સંશોધન મિશન માટે જરૂરી સિસ્ટમો અને હાર્ડવેરની પુષ્ટિ કરવામાં મદદ કરશે.

આર્ટેમિસ II મિશન અવકાશયાત્રીઓને પૃથ્વીથી 230,000 માઇલથી વધુ દૂર લઈ જશે, અને પછી તેઓ 'ફ્રી-રીટર્ન' માર્ગ દ્વારા પૃથ્વી પર પાછા ફરશે. (NASA)

આર્ટેમિસ II મિશનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે?
આર્ટેમિસ II અવકાશ મિશન માટે જરૂરી ક્ષમતાઓની વિશાળ શ્રેણીનું પ્રદર્શન કરશે અને ભવિષ્યના ચંદ્ર ઉતરાણ માટે પાયો નાખશે. વધુમાં, આ મિશન અવકાશયાત્રીઓના શરીર પર અવકાશ યાત્રાની અસરોનું નિરીક્ષણ કરશે. આ માટે, વૈજ્ઞાનિકો અવકાશયાત્રીઓની યાત્રા પહેલા અને પછી, બંને સમય તેમના લોહીમાંથી "ઓર્ગેનોઇડ્સ" તરીકે ઓળખાતા પેશીઓના નમૂનાઓ બનાવશે.

આર્ટેમિસ II ક્રૂમાં કોણ છે?
આર્ટેમિસ II ક્રૂમાં નાસાના અવકાશયાત્રીઓ રીડ વાઈઝમેન (કમાન્ડર), વિક્ટર ગ્લોવર (પાયલોટ) અને ક્રિસ્ટીના કોચ (મિશન સ્પેશિયાલિસ્ટ), કેનેડિયન અવકાશયાત્રી જેરેમી હેન્સન (મિશન સ્પેશિયાલિસ્ટ)નો સમાવેશ થાય છે.

નાસા હવે અવકાશયાત્રીઓને અવકાશમાં સ્માર્ટફોન લઈ જવાની પરવાનગી આપે છે, તેથી આર્ટેમિસ II ક્રૂ વધુ સ્વતંત્રતા સાથે ફોટા અને વિડિઓઝ કેપ્ચર કરી શકશે. પૃથ્વીના નાગરિકો નાસાના વિશિષ્ટ ઓનલાઈન ટ્રેકિંગ ટૂલ, આર્ટેમિસ રીઅલ-ટાઇમ ઓર્બિટ વેબસાઇટ (AROW) નો ઉપયોગ કરીને રીઅલ-ટાઇમમાં આ અવકાશ મિશનને ટ્રેક કરી શકે છે. આ ટૂલ નાસાની વેબસાઇટ (nasa.gov/trackartemis) અને તેની મોબાઇલ એપ્લિકેશન પર ઉપલબ્ધ છે.

આર્ટેમિસ IIનું ક્રૂ કેવી રીતે પરત ફરશે?
કુલ દસ દિવસ સુધી ચાલતું આર્ટેમિસ II મિશન ચંદ્રના ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો ઉપયોગ કરીને "સ્લિંગશોટ"ની તરકીબ અપનાવશે, જે અવકાશયાત્રીઓને પૃથ્વી પર પાછા ફરવા માટે ચાર દિવસની યાત્રા પર આગળ વધારશે. આગમન પર, સર્વિસ મોડ્યુલ જે અવકાશયાનની મુખ્ય પ્રોપલ્શન સિસ્ટમ ધરાવે છે તે ક્રૂ મોડ્યુલથી અલગ થઈ જશે.

ત્યારબાદ, અવકાશયાત્રીઓ પૃથ્વીના વાતાવરણમાં ફરીથી પ્રવેશ કરશે અને પેરાશૂટની મદદથી નીચે ઉતરશે. અવકાશયાત્રીઓનું કેપ્સ્યુલ કેલિફોર્નિયાના દરિયાકાંઠે સમુદ્રમાં ઉતરશે. આર્ટેમિસ II તે પછી આવનારા આર્ટેમિસ III મિશન માટે એક પગથિયા તરીકે કામ કરશે. તે મિશન મનુષ્યોને પ્રથમ વખત ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ નજીકના પ્રદેશની શોધ કરવા માટે મોકલશે, જે ચંદ્રની સપાટી પર માનવોના પાછા ફરવાનું પ્રતિક હશે.

