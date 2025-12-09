245 દિવસ બાદ અંતરીક્ષમાંથી સુરક્ષિત આવ્યા નાસા અને રશિયન એસ્ટ્રોનોટ્સ, 3920 વખત પૃથ્વીના ચક્કર લગાવ્યા
નાસા અવકાશયાત્રી જોની કિમ અને રોસકોસ્મોસ ક્રૂએ 245 દિવસનું અવકાશ મિશન પૂર્ણ કર્યું છે અને કઝાકિસ્તાનમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું છે.
Published : December 9, 2025 at 5:15 PM IST
હૈદરાબાદ: યુએસ સ્પેસ એજન્સી નાસાએ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર જાહેર કર્યા છે. નાસાના અવકાશયાત્રી જોની કિમ અને તેમની ટીમ લગભગ આઠ મહિના અવકાશમાં રહ્યા પછી આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથકથી પૃથ્વી પર સુરક્ષિત રીતે પાછા ફર્યા છે. જોની કિમની સાથે, રશિયાની Roscosmos સ્પેસ એજન્સીના બે અવકાશયાત્રીઓ, Sergey Ryzhikov અને Alexey Zubritsky પણ સુરક્ષિત રીતે પૃથ્વી પર પાછા ફર્યા.
આ ક્રૂ આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક પર ચાલી રહેલા ઘણા મોટા પ્રયોગોનો ભાગ હતો, જે ભવિષ્યમાં તબીબી સંશોધનથી લઈને અવકાશ સંશોધન સુધીની દરેક બાબતમાં ઉપયોગી થશે. જોની કિમ અને તેમની ટીમ 245 દિવસ સુધી સતત અવકાશમાં રહ્યા.
104 મિલિયન માઇલની મુસાફરી કરી
નાસા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા અનેક સત્તાવાર અહેવાલો અનુસાર, આ સમય દરમિયાન, તેઓએ પૃથ્વીની લગભગ 3,920 વખત પરિભ્રમણ કર્યું, જેમાં આશરે 104 મિલિયન માઇલ અથવા 167.3 મિલિયન કિલોમીટર (167,371,776 કિલોમીટર)નું અંતર કાપ્યું. આ ટીમ એપ્રિલમાં ISS (આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક) માટે રવાના થઈ હતી અને 9 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ સોયુઝ MS 27 અવકાશયાનમાં સવાર થઈને કઝાકિસ્તાનના Dzhezkazgan નજીક સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું હતું.
આ મિશનની ખાસ વાત એ હતી કે કિમ અને Zubritsky બંને પહેલીવાર અવકાશમાં હતા, જ્યારે Ryzhikovના ત્રીજા મિશનથી તેમનો કુલ સ્પેસ સમય 603 દિવસ પર પહોંચી ગયો. ISS પર રહીને, જોની કિમે ઘણા ઉચ્ચ-સ્તરીય વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગોમાં ભાગ લીધો હતો. તેમણે માઇક્રોગ્રેવિટીમાં રક્તવાહિનીઓ સાથે બાયોપ્રિન્ટેડ પેશીઓ પર સંશોધન કર્યું હતું, જેનો ઉપયોગ અવકાશ-આધારિત ટિશ્યૂ ઉત્પાદન અને પૃથ્વી પરના અનેક ગંભીર રોગોની સારવારમાં થઈ શકે છે.
અવકાશમાં ઘણા ખાસ પ્રયોગો
વધુમાં, સરફેસ અવતાર પ્રોજેક્ટ માટે, તેઓએ અવકાશમાં એકસાથે બહુવિધ રોબોટ્સને રિમોટલી નિયંત્રિત કરવાની ક્ષમતાનું પણ પરીક્ષણ કર્યું. આ ટેકનોલોજી ભવિષ્યના ચંદ્ર, મંગળ અને ઊંડા અવકાશ મિશનમાં રોબોટિક્સની ભૂમિકાને વધુ મજબૂત બનાવી શકે છે. વધુમાં, તેઓએ અવકાશમાં DNA જેવા નેનોમટીરિયલ્સના ઉત્પાદન પર રસપ્રદ કાર્ય હાથ ધર્યું છે. આ ડ્રગ વિતરણ અને રીજનરેટિવ મેડિસિન માટે નવા રસ્તાઓ ખોલી શકે છે.
લેન્ડિંગ પછી, સમગ્ર ટીમને તબીબી તપાસ પછી કારાગાંડામાં રિકવરી ઝોનમાં લઈ જવામાં આવશે. નાસા અવકાશયાત્રી જોની કિમ ત્યારબાદ યુએસએના હ્યુસ્ટનમાં જોહ્ન્સન સ્પેસ સેન્ટર પરત ફરશે, જ્યાં ભારતીય અવકાશ એજન્સી ISRO અવકાશયાત્રી શુભાંશુ શુક્લાએ પણ આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથકથી પાછા ફર્યા બાદ મુલાકાત લીધી હતી.
આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક છેલ્લા 25 વર્ષથી સતત માનવ હાજરીનું ઘર રહ્યું છે. અહીં સંશોધન પૃથ્વી પર એવી શોધોને સક્ષમ બનાવી રહ્યું છે જે ગુરુત્વાકર્ષણમાં ક્યારેય શક્ય નહીં હોય. દરમિયાન, નાસા ધીમે ધીમે લો-અર્થ ઓર્બિટ કામગીરી ખાનગી કંપનીઓને સોંપી રહ્યું છે જેથી તેની ટીમ આર્ટેમિસ મૂન મિશન અને ભવિષ્યમાં મંગળ મિશન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે.
આ પણ વાંચો: