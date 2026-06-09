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નાસા આજે આર્ટેમિસ III ક્રૂની જાહેરાત કરશે, જાહેરાત કેવી રીતે અને ક્યાંથી લાઈવ જોઈ શકાશે?

નાસા 9 જૂને જોહ્ન્સન સ્પેસ સેન્ટર ખાતે લાઇવ ઇવેન્ટ દરમિયાન આર્ટેમિસ III ચંદ્ર મિશન માટે પસંદ કરાયેલા અવકાશયાત્રી ક્રૂની જાહેરાત કરશે.

નાસા આજે આર્ટેમિસ III ક્રૂની જાહેરાત કરશે
નાસા આજે આર્ટેમિસ III ક્રૂની જાહેરાત કરશે (Image Credit: YouTube/NASA)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 5:52 PM IST

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હૈદરાબાદ : નેશનલ એરોનોટિક્સ એન્ડ સ્પેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન (નાસા) આજે આગામી આર્ટેમિસ III અવકાશ મિશન માટે ક્રૂ સભ્યોની જાહેરાત કરવા જઈ રહ્યું છે. આ ઐતિહાસિક જાહેરાત આજે, 9 જૂન, ભારતીય માનક સમય (IST) પર રાત્રે 9:00 વાગ્યે (સવારે 11:30 AM પૂર્વીય ડેલાઇટ સમય - EDT) કરવામાં આવશે. આ ઇવેન્ટ ટેક્સાસના હ્યુસ્ટનમાં નાસાના જોહ્નસન સ્પેસ સેન્ટર ખાતે યોજાશે.

આર્ટેમિસ III શું છે?

આર્ટેમિસ III એ એક ક્રૂડ સ્પેસ મિશન છે જેમાં ફ્લોરિડામાં નાસાના કેનેડી સ્પેસ સેન્ટરથી સ્પેસ લોન્ચ સિસ્ટમ (SLS) રોકેટનો ઉપયોગ કરીને ઓરિઅન અવકાશયાનમાં 4 અવકાશયાત્રીઓને અવકાશમાં મોકલવામાં આવશે. આ મિશન ઓરિઅન અને કોમર્શિયલ માનવ લેન્ડિંગ સિસ્ટમ વચ્ચેના મહત્વપૂર્ણ જોડાણ અને ડોકીંગ ક્ષમતાઓનું પરીક્ષણ કરવા માટે રચાયેલ છે. આ ટેકનોલોજી અવકાશયાત્રીઓને ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષાથી ચંદ્રની સપાટી પર લઈ જવા માટે જરૂરી છે.

આ મિશન એપ્રિલમાં પૂર્ણ થયેલી ક્રૂ ટેસ્ટ ફ્લાઇટ આર્ટેમિસ II ની સિદ્ધિઓ પર સીધું નિર્માણ કરે છે, જેમાં અવકાશયાત્રીઓ સાથે ઓરિઅનના લાઇફ સપોર્ટ અને સિસ્ટમ કામગીરીનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આર્ટેમિસ III આ ક્રમમાં આગળનું પગલું છે, જે નાસાને ચંદ્ર પર સતત માનવ હાજરી સ્થાપિત કરવાના તેના ધ્યેયની નજીક લાવે છે.

આર્ટેમિસ III ક્રૂ જાહેરાત ઇવેન્ટ લાઈવ કેવી રીતે જોવી?

ક્રૂ જાહેરાત ઇવેન્ટ નાસાની સત્તાવાર YouTube ચેનલ, NASA+ વેબસાઇટ અને NASA એપ્લિકેશન પર લાઈવ પ્રસારિત કરવામાં આવશે. આ ઇવેન્ટ અન્ય વિવિધ સ્ટ્રીમિંગ અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે.

રસ ધરાવતા દર્શકો ભારતીય સમયે રાત્રે 9:00 વાગ્યે નીચેના પ્લેટફોર્મ પર ઇવેન્ટ લાઈવ જોઈ શકે છે:

  • નાસાની સત્તાવાર YouTube ચેનલ
  • NASA+ વેબસાઇટ (plus.nasa.gov)
  • NASA એપ્લિકેશન (મોબાઇલ પર ઉપલબ્ધ)
  • વિવિધ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પણ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ થશે

આજની જાહેરાત સાથે, નાસા એપોલો યુગ પછીના તેના સૌથી મોટા માનવ અવકાશ ઉડાન કાર્યક્રમમાં વધુ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું આગળ લઈ રહ્યું છે - એક કાર્યક્રમ જે આખરે નક્કી કરી શકે છે કે કોણ ચંદ્ર પર પાછા ફરે છે અને ક્યારે.

નાસાનો આર્ટેમિસ પ્રોગ્રામ શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?

નાસાએ આર્ટેમિસ પ્રોગ્રામને અવકાશ સંશોધનના નવા સુવર્ણ યુગ તરીકે વર્ણવતા કેન્દ્રમાં રાખ્યો છે. તાત્કાલિક ચંદ્ર ઉદ્દેશ્યો ઉપરાંત, આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય વૈજ્ઞાનિક સંશોધન કરવા, આર્થિક લાભો ઉત્પન્ન કરવાનો અને મંગળ પર ભવિષ્યના ક્રૂ મિશન માટે પાયો નાખવાનો છે. આર્ટેમિસ દ્વારા, એજન્સી વધુને વધુ પડકારજનક મિશન પર અવકાશયાત્રીઓ મોકલીને ચંદ્રની સપાટીનું વધુ અન્વેષણ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, જ્યારે ચંદ્રથી આગળના લાંબા ગાળાના લક્ષ્યોને પણ અનુસરે છે.

આજે જાહેર થનારા ક્રૂ સભ્યો આ મિશનની સફળતામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. આ જાહેરાત અવકાશ સંશોધનના ઇતિહાસમાં એક નવા અધ્યાયની શરૂઆતનો સંકેત આપે છે.

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