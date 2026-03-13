સમારકામ બાદ NASAએ એપ્રિલમાં ચાર અવકાશયાત્રીઓ સાથે લોન્ચ માટે આર્ટેમિસ મૂન રોકેટને મંજૂરી આપી
આર્ટેમિસ II ક્રૂ આ વર્ષની શરૂઆતમાં ચંદ્ર પર ઉડાન ભરી ચૂક્યું હોત, પરંતુ ઇંધણ લીક અને સ્પેસ લોન્ચ સિસ્ટમ રોકેટ સાથેની અન્ય સમસ્યાઓએ અવરોધ કર્યો.
Published : March 13, 2026 at 11:31 AM IST
કેપ કેનાવેરલ: NASAએ સમારકામ બાદ તેના ચંદ્ર પર જનારા રોકેટને ચાર અવકાશયાત્રીઓ સાથે એપ્રિલમાં લોન્ચ કરવા માટે મંજૂરી આપી છે. 322 ફૂટ (98 મીટર) રોકેટ હેંગરમાંથી બહાર નીકળીને આવતા અઠવાડિયે ફ્લોરિડાના કેનેડી સ્પેસ સેન્ટર ખાતે પેડ પર પરત જશે, જેના કારણે 1 એપ્રિલે લોન્ચ કરવાનો પ્રયાસ થશે.
50 વર્ષથી વધુ સમયમાં માનવજાતની ચંદ્ર પરની આ પ્રથમ સફર હશે. Artemis IIના ક્રૂએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં ચંદ્રના ચક્કર લગાવવા માટે ઉડાન ભરવાની હતી પરંતુ ઇંધણ લીક અને Space Launch System રોકેટમાં આવેલી અન્ય સમસ્યાઓએ અવરોધ ઉભો કર્યો હતો.
જોકે, NASA ફેબ્રુઆરીમાં લોન્ચ પેડ પર હાઇડ્રોજન ઇંધણ લીકને રોકવામાં સફળ રહ્યું હતું પરંતુ હિલીયમ-પ્રવાહની સમસ્યાએ અવકાશ એજન્સીને રોકેટને સમારકામ માટે વાહન એસેમ્બલી બિલ્ડિંગમાં પરત લાવવાની ફરજ પાડી હતી જેના કારણે આ મિશન એપ્રિલ સુધી લંબાયું છે.
સ્પેસ એજન્સી પાસે એપ્રિલની શરૂઆતમાં લોન્ચ કરવા માટે માત્ર છ દિવસ છે, તે બાદ તેમણે 30 એપ્રિલથી મેની શરૂઆત સુધી રાહ જોવી પડશે. NASAની લોરી ગ્લેઝ બે દિવસ ચાલેલી 'ફ્લાઇટ રેડીનેસ રિવ્યૂ' (ફ્લાઇટ તૈયારીની સમીક્ષા)ના અંતે પત્રકારોને જણાવ્યું, "આ એક ટેસ્ટ ફ્લાઇટ છે અને તેમાં જોખમ પણ છે પરંતુ અમારી ટીમ અને અમારા હાર્ડવેર પુરી રીતે તૈયાર છે." ગ્લેઝ અને NASAના બીજા અધિકારીઓએ આગામી મિશનમાં જોખમની સંભાવનાઓ વિશે કોઇ જાણકારી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
મિશન મેનેજમેન્ટ ટીમના પ્રમુખ જોન હનીકટે જણાવ્યું હતું કે, ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે નવા રોકેટમાં સફળતાની 50% શક્યતા છે. હનીકટે જણાવ્યું કે SLSની ગઇ ઉડાનમાં ઘણો સમય વિતી ગયો છે- ત્રણ વર્ષ કરતા પણ વધુ સમય પહેલા ઉડાનમાં કોઇ માણસ સવાર નહતો માટે જોખમના આકલન સાથે જોડાયેલા કોઇ પણ આંકડાને સમજવો ઘણો મુશ્કેલ છે. ગ્લેઝે કહ્યું, "આ કોઇ પ્રથમ ઉાડન નથી પરંતુ અમે સતત ઉડાન બરનારા ક્રમમાં પણ નથી, માટે સતત ઉડાન ભરનારા કોઇ પણ ફ્લાઇટ સિસ્ટમના મુકાબલે અમારા આ મિશનમાં જોખમ ઘણું વધારે છે."
ગયા મહિનાના અંતમાં NASAના નવા એડમિનિસ્ટ્રેટર જેરેડ આઇઝેકમેને Artemis કાર્યક્રમમાં મોટા બદલાવની જાહેરાત કરી છે જેથી કામની ઝડપ વધારી શકાય અને આમ કરીને જોખમને ઓછું કરી શકાય. ચંદ્ર સાથે જોડાયેલા મિશન વચ્ચે કામની ધીમી ગતિ અને લાંબા વિરામથી નારાજ થઇને તેમણે આવતા વર્ષે પૃથ્વીની કક્ષામાં એક વધારાની અભ્યાસ ફ્લાઇટ (Practice Flight) જોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હવે આ ઉડાન નવું Artemis III મિશન બની ગયું છે જ્યારે બે અવકાશ યાત્રીઓના ચંદ્ર પર ઉતરનારા મિશનને Artemis IV માટે ટાળી દેવામાં આવ્યું છે. આઇઝેકમેન 2028માં બે વખત ચંદ્ર પર ઉતરવાનું લક્ષ્ય બનાવી રહ્યા છે.
NASAના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલના કાર્યાલયે આ અઠવાડિયે એક ઓડિટમાં ચેતવણી આપી હતી કે સ્પેસ એજન્સીને તેના ચંદ્ર પર જનારા ક્રૂ માટે એક બચાવ યોજના બનાવવાની જરૂર છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પાસે ઉતરવું, અપોલો અવકાશ યાત્રીઓ માટે ભૂમધ્ય રેખા પાસે ઉતરવાની તુલનામાં વધારે જોખમ ભરેલું હશે કારણ કે ત્યાનો વિસ્તાર ઉબડ ખાબડ છે.
રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે પ્રાથમિક કેટલાક Artemis મૂન લેન્ડિંગ દરમિયાન ક્રૂના ગુમાવવાનું સૌથી મોટું કારણ મૂન લેન્ડર હોઇ શકે છે જેમાં સ્પેસ એજન્સી માટે ચંદ્ર સાથે જોડાયેલા ઓપરેશનમાં ક્રૂના નુકસાનની સીમા થ્રેશોલ્ડ 40માં 1 અને આર્ટેમિશ મિશન માટે એકંદરે 30માં 1 દર્શાવવામાં આવી હતી.
અવકાશયાત્રીઓ માટે ચંદ્ર પર લેન્ડર્સ પૂરા પાડવા માટે NASA દ્વારા કરાર કરાયેલ, એલન મસ્કના SpaceX અને જેફ બેઝોસના બ્લુ ઓરિજિને 2028ની નવી લક્ષ્ય તારીખને પૂર્ણ કરવા માટે કાર્ય ઝડપી બનાવ્યું છે. ઇન્સ્પેક્ટર જનરલના કાર્યલયે જણાવ્યું હતું કે, ચંદ્ર પર ઉડતા પહેલા પૃથ્વીની આસપાસ ભ્રમણકક્ષામાં તેમના લેન્ડર્સને રિફ્યુઅલ કરવા સહિત ઘણી ટેકનિકલ પડકાર બાકી છે.
NASAએ Apollo મિશન દરમિયાન 24 અવકાશયાત્રીઓને ચંદ્ર પર મોકલ્યા હતા જેમાંથી 12 અવકાશયાત્રી ચંદ્ર પર ઉતર્યા હતા. Apollo 13 છોડીને ચંદ્ર પર મોકલવામાં આવેલા બાકી તમામ મિશન પોતાના મુખ્ય લક્ષ્યોને મેળવવામાં સફળ રહ્યો હતો. આ કાર્યક્રમ 1972માં Apollo 17 સાથે સમાપ્ત થઇ ગયો હતો.
આ પણ વાંચો: