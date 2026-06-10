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નાસાએ આર્ટેમિસ-III મિશન માટે અવકાશયાત્રીઓની જાહેરાત કરી, ચંદ્ર પર ઉતરાણ ટેકનોલોજીનું પરીક્ષણ કરશે

નાસાએ આર્ટેમિસ III મિશન માટે અવકાશયાત્રી ક્રૂની જાહેરાત કરી છે. ચાર અવકાશયાત્રી ક્રૂ બે ચંદ્ર લેન્ડર્સ સાથે ઓરિઅન કેપ્સ્યુલને ડોક કરવાનો અભ્યાસ કરશે.

નાસા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આ ફોટામાં, આર્ટેમિસ-III ક્રૂના સભ્યો - ડાબેથી જમણે: આન્દ્રે ડગ્લાસ, લુકા પરમિટાનો, રેન્ડી બ્રેસ્નિક અને ફ્રેન્ક રુબિયો
નાસા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા આ ફોટામાં, આર્ટેમિસ-III ક્રૂના સભ્યો - ડાબેથી જમણે: આન્દ્રે ડગ્લાસ, લુકા પરમિટાનો, રેન્ડી બ્રેસ્નિક અને ફ્રેન્ક રુબિયો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 11:56 AM IST

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ન્યૂયોર્ક : અમેરિકન અંતરિક્ષ એજન્સી NASA એ મંગળવારે રાત્રે તેના ‘Artemis III’ મિશન માટે અંતરિક્ષ યાત્રીઓના દળની જાહેરાત કરી છે. આ મિશન એજન્સીની તે યોજનાનો આગળનો ભાગ છે, જેના હેઠળ અંતે અંતરિક્ષ યાત્રીઓને ચંદ્ર પર ઉતારવામાં આવશે. આ જાહેરાત ‘Artemis II’ ની ચંદ્રની આસપાસ થયેલી તે રેકોર્ડ-તોડ યાત્રાના બે મહિના બાદ કરવામાં આવી છે, જેણે ‘Apollo 13’ના અંતરનું રેકોર્ડ પાછળ છોડી દીધું હતું.

NASA એ માહિતી આપી કે એજન્સીના રેન્ડી બ્રેસનિક, ફ્રેંક રૂબિયો, આન્દ્રે ડગલસ અને યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સીના લુકા પર્મિટાનો ચંદ્ર પર નહીં જાય અને ન જ સપાટી પર ઉતરશે. તેના બદલે, તેઓ પોતાના Orion કેપ્સ્યુલને બે લ્યુનર લેન્ડર સાથે ડોક કરવાની પ્રેક્ટિસ કરતાં પૃથ્વીનો ચક્કર લગાવશે.

NASA એડમિનિસ્ટ્રેટર જેરેડ આઇઝેકમેન એ કહ્યું કે, "Artemis-III ક્રૂ માટે, અમે આગળના સફર માટે શુભકામનાઓ આપીએ છીએ." નોંધનીય છે કે એલન મસ્કની SpaceX અને જેફ બેઝોસની Blue Origin લ્યુનર લેન્ડર પહોંચાડવાની હોડમાં લાગેલી છે. બે અઠવાડિયાના ડેમોનું લક્ષ્ય 2027 રાખવામાં આવ્યું છે.

Blue Originને તાજેતરમાં એક ઝટકો લાગ્યો, જ્યારે ફ્લોરિડા ખાતે લોન્ચ પેડ પર એન્જિન-ફાયરિંગ ટેસ્ટ દરમિયાન તેનો વિશાળ રૉકેટ ફાટી ગયો. જેના કારણે આસપાસના ઘરો હલી ગયા અને આકાશ નારંગી આગના ગોળાથી ઝગમગી ઉઠ્યું.

NASA ના જેરેમી પાર્સન્સ એ કહ્યું કે આ અવરોધમાંથી કંઈક શીખવાનો મોકો મળ્યો છે અને સ્પેસ એજન્સીને વિશ્વાસ છે કે Blue Originનો રૉકેટ સમયસર તૈયાર થઈ જશે.

NASA ના આર્ટેમિસ પ્રોગ્રામનો હેતુ 1970ના દાયકાના પછી પહેલી વાર અંતરિક્ષ યાત્રીઓને ચંદ્રની સપાટી પર પાછા મોકલવાનો છે. આ પ્રોગ્રામમાં તાજેતરમાં કરાયેલા ફેરફારોનો હેતુ તેને એપોલો યુગની જેમ ઝડપથી આગળ વધારવાનો છે, જેમાં 2028 માં ચંદ્ર પર ઉતરતા પહેલાં પૃથ્વી આસપાસ એક સ્પેસફ્લાઇટને પણ સામેલ કરવામાં આવી છે.

Artemis-III મિશનના કમાન્ડર બ્રેસનિક એ કહ્યું કે, "એક ક્રૂ તરીકે, અંતરિક્ષમાં Artemis-III મિશન પૂર્ણ કરનારી ટીમ બનવા પર અમે ખરેખર ખૂબ સન્માનિત અનુભવીએ છીએ." મિશન સ્પેશિયાલિસ્ટ ડગલસ એ આગળ કહ્યું કે, "મારું મગજ અત્યારે બહુ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ મારું હૃદય ખૂબ ઉષ્મા અને આનંદથી ભરેલું છે."

મે મહિનામાં NASA એ ભવિષ્યના મુન બેસ માટે લેન્ડર, રોવર અને ડ્રોન બનાવવા માટે Blue Origin સહિત ચાર કંપનીઓને કરોડો ડોલરના કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યા હતા. આઇઝેકમેન એ કહ્યું કે મoon બેઝનો હેતુ મંગળ ગ્રહના મિશન માટે આધાર તૈયાર કરવાનો છે.

Artemis-III શું છે?

Artemis-III માનવ સાથે મોકલવામાં આવતું એક સ્પેસ મિશન છે. તેમાં ચાર અંતરિક્ષ યાત્રીઓને ફ્લોરિડા ખાતે NASAના કેનેડી સ્પેસ સેન્ટરથી ‘Space Launch System’ (SLS) રૉકેટ દ્વારા Orion સ્પેસક્રાફ્ટમાં બેસાડીને અંતરિક્ષમાં મોકલવામાં આવશે.

આ મિશનનો ઉદ્દેશ ઓરિઅન અને કોમર્શિયલ હ્યુમન લેન્ડિંગ સિસ્ટમ વચ્ચે જરૂરી જોડાણ અને ડોકીંગ ક્ષમતાઓનું પરીક્ષણ કરવાનો છે, જે અવકાશયાત્રીઓને ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષાથી ચંદ્રની સપાટી પર પરિવહન કરવા માટે જરૂરી ટેકનોલોજી છે.

આ મિશન સીધું જ એપ્રિલમાં પૂર્ણ થયેલા ‘Artemis-II’ ની સફળતાઓ પર આધારિત છે. તે ક્રૂ સાથેની ટેસ્ટ ફ્લાઇટ હતી, જેમાં અંતરિક્ષ યાત્રીઓ સાથે Orion ના લાઈફ સપોર્ટ અને સિસ્ટમની કામગીરીને પરખવામાં આવી હતી. Artemis-III આ જ ક્રમમાં આગળનું પગલું છે, જે NASA ને ચંદ્ર પર માનવોની સતત હાજરી રાખવાના લક્ષ્યની વધુ નજીક લઈ જાય છે.

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