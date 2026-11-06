Motorola Signature 27 લૉન્ચ, ફ્લેગશિપ પ્રોસેસર, 200MP કેમેરા અને 12000 નિટ્સવાળી ડિસ્પ્લેથી લેસ
Motorola Signature 27માં Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ચિપ અને 12000 નિટ્સની ચમકવાળી એક્સટ્રીમ એમોલેડ ડ્યૂઓ ટેન્ડમ ડિસ્પ્લે આપવામા આવી છે.
Published : November 6, 2026 at 3:51 PM IST
હૈદરાબાદઃ મોટોરોલાએ પોતાનો એક નવો ફ્લેગશિપ ફોન લૉન્ચ કર્યો છે, જેનું નામ Motorola Signature 27 છે. તેને કંપનીએ કેટલાક પસંદગીના દેશોમાં લૉન્ચ કર્યો છે, પણ ભારતમાં તેને બાદમાં લૉન્ચ કરવામા આવશે. આ ફોન અત્યાર સુધીના સૌથી પાવરફુલ પ્રોસેસર Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 સાથે લૉન્ચ કરવામા આવ્યો છે. પ્રોસેસર ઉપરાંત ડિસ્પ્લે, કેમેરા અને બેટરી સહિત ઘણા સારા સ્પેસિફિકેશન્સ સાથે લૉન્ચ થયો છે.
દુનિયાની સૌથી ખાસ ડિસ્પ્લે
આ ફોનમાં કંપનીએ Extreme AMOLED Duo Tandem સ્ક્રીન આપી છે, જેની બ્રાઈટનેસ 12000 નિટ્સ સુધી પણ જઈ શકે છે. તેમાં બે લેયર એક સાથે કામ કરે છે જેનાથી સ્ક્રીન વધારે ચમકદાર દેખાય છે. કંપનીએ દાવો કર્યો છે કે તેની સ્ક્રીનમાં રંગ સારા દેખાય છે. અત્યાર સુધી દુનિયાના કોઈ પણ સ્માર્ટફોનમાં 12000 નિટ્સની પીક બ્રાઈટનેસ નથી આપવામા આવી. તેની સ્ક્રીન 1.5K Super HD રેઝૉલ્યૂશન, Dolby Vision, Pantone Validated કલર અને SGS સર્ટિફાઈડ બ્લૂ લાઈટ પ્રોટેક્શન સાથે આવે છે.
પર્ફોર્મેન્સ અને બેટરી
આ ફોન Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ચિપસેટવાળા પહેલા ફોન્સની લિસ્ટમાં સામેલ છે. તેને ઠંડો રાખવા માટે ArcticMesh સિસ્ટમ આપવામા આવી છે, જેમાં માઈક્રો-ડાયમંડવાળી જેલ અને પહેલાથી 40 ટકા મોટી થર્મલ ચેમ્બર છે. નવી 6-એન્ટિના ડિઝાઈન 5G ડાઉનલોડની સ્પીડ વધારે છે, વાઈ-ફાઈ સ્પીડ બેગણા સુધી વધારે છે અને Wi-Fi 8 સપોર્ટ કરે છે. કંપની 7 વર્ષ સુધી સૉફ્ટવેર અપડેટ આપશે. આ ફોન 7000mAhની બેટરી સાથે આવે છે, જેની સાથે 90W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ પણ આપવામા આવ્યો છે.
કેમેરા સિસ્ટમ
મોટોરોલાનું કહેવું છે કે, આ તેની અત્યાર સુધીની સૌથી સારી કેમેરા સિસ્ટમ છે. તેમાં DXOMARK Gold Label પણ મળ્યું છે. તેનો મેન કેમેરા 50MP Sony LYTIA L910 સાથે આવે છે, જેમાં LOFIC ટેક્નોલૉજી, ક્વોલકૉમ ઈલેક્ટ્રૉનિક ઈમેજ સ્ટેબલાઈજેશન અને 3.5 ડિગ્રી OIS છે. આ સાથે ફોનમાં 200MPનો પેરિસ્કોપ ટેલીફોટો કેમેરા પણ આપવામા આવ્યો છે, જે 100x AI Super Zoom સાથે આવે છે.
તેમાં વધુ એક પેરીસ્કોપ લેન્સ છે, જે 3x ઑપ્ટિકલ ઝૂમ આપે છે. તેમાં 50MPનો અલ્ટ્રાવાઈડ કેમેરા આપવામા આવ્યો છે. મોશન ફોટોગ્રાફી માટે અલગ EVS સેન્સર અને વીડિયો માટે AIવાળો Video Enhancement Engine આપવામા આવ્યું છે. તેમાં સેલ્ફી અને વીડિયો કૉલિંગ માટે 50MPનો ફ્રન્ટ કેમેરા આપવામા આવ્યો છે, જે 4K વીડિયો રેકૉર્ડિંગ પણ કરી શકે છે.
AI અને ઑડિયો ફીચર્સ
આ ફોનમાં Gemini Intelligence ફીચર્સ સાથે આવે છે. તેમાં ગુગલ જેમિની અને મોટોરોલાનું પોતાનું Qira બન્ને કામ કરે છે. Gemini Omniથી વીડિયો બનાવવા-એડિટ કરવા અને Lyriaથી પ્રૉમ્પ્ટથી સાઉન્ડટ્રેક બનાવવાની સુવિધા છે. તદ્દપરાંત Rambler ટ્રાન્સક્રિપ્શન, Create My Widget અને Sign-to-Text જેવા અન્ય AI ટૂલ્સ પણ છે. ઑડિયો માટે Bang & Olufsen પાર્ટનરશિપ અંતર્ગત ખાસ સાઉન્ડ મોડ અને નવું સ્પીકર સિસ્ટમ આપવામા આવ્યું છે.
કિંમત અને કલર
Motorola Signature 27ના બેસ મૉડલની કિંમત 1599 ડૉલર એટલે કે લગભગ દોઢ લાખ રૂપિયા છે. આ ફોન Pantone Capulet Olive અને Pantone Coal Smoke બે કલર્સમાં ઉપલબ્ધ છે. તેને આવનારા મહિનામાં દુનિયાભરના અનેક માર્કેટમાં વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ કરવામા આવશે.
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