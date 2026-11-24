7000 mAhની બેટરી સાથે લોન્ચ થયો નવો Motorola Edge 70 Neo, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ
Motorolaએ ભારતમાં તેનો 'Edge 70 Neo' સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો છે. તે 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ ધરાવતા એક જ વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે.
Published : November 24, 2026 at 9:56 PM IST
હૈદરાબાદ: મોટોરોલા ઈન્ડિયાએ ભારતમાં નવો Motorola Edge 70 Neo લોન્ચ કરીને પોતાની Edge 70 સિરીઝનો વિસ્તાર કર્યો છે. આ ડિવાઇસમાં 144Hz AMOLED ડિસ્પ્લે, સ્નેપડ્રેગન 7s Gen 3 પ્રોસેસર, 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ આપવામાં આવ્યા છે. તેમાં 50MP ડ્યુઅલ રિયર કેમેરા સેટઅપ અને 7,000mAhની બેટરી છે, જે 45W ટર્બોપાવર ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. આ હેન્ડસેટ Hello UI પર ચાલે છે, જે એન્ડ્રોઇડ 16 પર આધારિત છે.
Motorola Edge 70 Neo ની કિંમત અને ઉપલબ્ધતા
નવો Motorola Edge 70 Neo એક જ વેરિઅન્ટ 8GB RAM + 128GB સ્ટોરેજમાં ઉપલબ્ધ છે, જેની કિંમત ₹40,999 છે. આ સ્માર્ટફોન ચાર અલગ-અલગ ફિનિશમાં આવે છે, જેમાં 'Pantone' દ્વારા પસંદ કરાયેલા રંગોનો સમાવેશ થાય છે: Pantone Gray Lilac રંગમાં એસીટેટ ફિનિશ, Pantone Milky Blue રંગમાં લેધર જેવી ફિનિશ, Pantone Mountain View રંગમાં સિલ્ક જેવી ફિનિશ અને Pantone Sage રંગમાં લેધર જેવી ફિનિશ.
આ સ્માર્ટફોન 1 ડિસેમ્બર, 2026થી મોટોરોલાની સત્તાવાર ભારતીય વેબસાઇટ, ફ્લિપકાર્ટ અને મુખ્ય રિટેલ સ્ટોર્સ પર ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ થશે. લોન્ચ ઓફરના ભાગરૂપે, લેનોવોની માલિકીની આ બ્રાન્ડ ₹3,000નું ફ્લેટ ડિસ્કાઉન્ટ આપી રહી છે, જે 10 દિવસના મર્યાદિત સમયગાળા માટે માન્ય રહેશે.
The motorola edge 70 neo is ready for every kind of expression. Capture, create, discover and make every scroll worth stopping for 📸 Motorola Edge 70 Neo starting at just Rs. 34,999*. Sale starts 1st December on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/9S4Uf9oCQp— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
આ ઉપરાંત, ગ્રાહકો તેમની બેંક અથવા ક્રેડિટ કાર્ડના આધારે ₹3,000 સુધીનું બેંક કેશબેક મેળવી શકે છે, જેનાથી સ્માર્ટફોનની અસરકારક કિંમત ઘટીને ₹34,999 થઈ જાય છે. વધુમાં, મોટોરોલા અગ્રણી બેંકો સાથે મળીને 9 મહિના સુધીના 'નો-કોસ્ટ EMI' પ્લાન પણ ઓફર કરી રહ્યું છે. Motorola Edge 70 Neo ના સ્પેસિફિકેશન્સ
માપની વાત કરીએ તો, નવા Motorola Edge 70 Neoનું કદ 162.7mm x 75.7mm x 8.49mm છે અને તેનું વજન 204 ગ્રામ છે. તેમાં 6.8-ઇંચની 'એક્સ્ટ્રીમ' AMOLED ડિસ્પ્લે છે, જે સુપર HD (2772 x 1272 પિક્સેલ્સ) રિઝોલ્યુશન, 144Hz સુધીનો રિફ્રેશ રેટ, 5,200 નિટ્સની પીક બ્રાઇટનેસ અને 1500Hz સુધીનો ટચ સેમ્પલિંગ રેટ પ્રદાન કરે છે.
આ સ્માર્ટફોન બ્લુ લાઈટ અને મોશન બ્લર ઘટાડવા માટે SGS ડિસ્પ્લે પ્રમાણપત્ર ધરાવે છે અને તે કોર્નિંગ ગોરિલા ગ્લાસ 7i દ્વારા સુરક્ષિત છે. આ હેન્ડસેટ સ્નેપડ્રેગન 7s Gen 3 પ્રોસેસર દ્વારા સંચાલિત છે, જેમાં 8GB LPDDR5X RAM અને 128GB UFS 3.1 સ્ટોરેજ આપવામાં આવ્યું છે.
આ ઉપકરણમાં RAM અને સ્ટોરેજ બંનેને વધારી શકાય છે. વપરાશકર્તાઓ RAM બૂસ્ટ ફીચરનો ઉપયોગ કરીને RAM ને 24GB સુધી વધારી શકે છે અને માઇક્રો SD કાર્ડ દ્વારા સ્ટોરેજને 1TB સુધી વિસ્તારી શકે છે.
Motorola Edge 70 Neo કેમેરા સેટઅપ
કેમેરા સેટઅપની વાત કરીએ તો, Motorola Edge 70 Neo માં ડ્યુઅલ રિયર કેમેરા સિસ્ટમ છે. જેમાં f/1.8 અપર્ચર અને ઓપ્ટિકલ ઈમેજ સ્ટેબિલાઈઝેશન (OIS) સાથે 50MP નો Sony LYTIA 710 મુખ્ય સેન્સર, f/2.4 અપર્ચર સાથે 2MP નો મેક્રો લેન્સ અને એક ખાસ 3-ઇન-1 લાઈટ સેન્સરનો સમાવેશ થાય છે.
|વિશેષતાઓ
|વિગતો
|ડિસ્પ્લે
|144Hz | 6.8-ઇંચ એક્સ્ટ્રીમ AMOLED
|પ્રોસેસર
|Snapdragon 7s Gen 3
|RAM + સ્ટોરેજ
|8GB + 128GB
|પાછળનો કેમેરો
|50MP (મુખ્ય કેમેરા) + 2MP (મેક્રો કેમેરા)
|આગળનો કેમેરો
|32MP
|બેટરી
|7,000mAh
|ચાર્જિંગ ક્ષમતા
|45W ટર્બોચાર્જ્ડ (વાયર્ડ) | 75W રિવર્સ (વાયર્ડ) | બાયપાસ ચાર્જિંગ
|ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ (OS)
|Android 16 પર આધારિત Hello UI
|OS અને સુરક્ષા અપડેટ્સ
|OS અપડેટ્સ: 3 OS અપડેટ્સ
|સિક્યોરિટી પેચ: 5 વર્ષ
સ્માર્ટફોનની આગળની બાજુએ, f/2.2 અપર્ચર ધરાવતો 32MP નો કેમેરો આપવામાં આવ્યો છે. પાછળના અને આગળના બંને કેમેરા 4K રિઝોલ્યુશનમાં વિડિયો રેકોર્ડ કરવા માટે સક્ષમ છે. વધુમાં, આ ફોનમાં 7,000mAh ની બેટરી છે, જે 45W વાયર્ડ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ, 75W વાયર્ડ રિવર્સ ચાર્જિંગ અને બાયપાસ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે.
Motorola નો દાવો છે કે આ સ્માર્ટફોન એકવાર ચાર્જ કરવા પર 53 કલાક સુધી ચાલી શકે છે. આ ઉપરાંત, આ ડિવાઈસ ધૂળ અને પાણી સામે રક્ષણ માટે IP64 રેટિંગ ધરાવે છે અને તે MIL-STD-810H પ્રમાણપત્ર પણ ધરાવે છે, જે આકસ્મિક રીતે પડી જવા કે રોજિંદા વપરાશ દરમિયાન થતા ઘસારા સામે ટકાઉપણું સુનિશ્ચિત કરે છે. કનેક્ટિવિટી માટે, આ ઉપકરણમાં બ્લૂટૂથ 6.0, 5G નેટવર્ક સપોર્ટ, Wi-Fi 6E, NFC, GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, QZSS અને ડ્યુઅલ SIM સ્લોટ આપવામાં આવ્યા છે. આ ફોન Android 16 પર આધારિત 'Hello UI' સોફ્ટવેર પર ચાલે છે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે તેમાં ત્રણ OS અપડેટ્સ અને પાંચ વર્ષ સુધીના સિક્યુરિટી પેચ મળશે.
આ પણ વાંચો: