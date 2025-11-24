ETV Bharat / technology

Moto G57 Power લોન્ચ, 7000mAh બેટરી સાથે 50MP Sony LYT-600 કેમેરા મળશે

Moto G57 Power આજે ભારતમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. ચાલો તમને આ ફોન વિશે જણાવીએ.

Moto G57 Power લોન્ચ
Moto G57 Power લોન્ચ (Motorola)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ : આજે 24 નવેમ્બરના રોજ ભારતમાં Moto G57 Power 5G લોન્ચ કરવામાં આવ્યો. આ મોટોરોલાનો લેટેસ્ટ બજેટ સ્માર્ટફોન છે. આ ફોનની સૌથી નોંધપાત્ર ખાસિયત તેની 7,000mAh બેટરી છે, જે 33W વાયર્ડ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે આવે છે. પ્રોસેસર માટે, કંપનીએ Qualcomm નો Snapdragon 6s Gen 4 ચિપસેટ લોન્ચ કર્યો છે, જે 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ સાથે આવે છે. Moto G57 Power 5Gની કિંમત રુ.14,999થી શરૂ થાય છે, જે 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજ ઓફર કરે છે.

Moto G57 Power 5G, 8GB RAM અને 128GB સ્ટોરેજવાળા બેઝ મોડેલ માટે રુ.14,999 થી શરૂ થાય છે. જોકે, વપરાશકર્તાઓ લોન્ચ ઑફર્સ સાથે આ ફોન ફક્ત રુ.12,999 માં ખરીદી શકે છે. આ નવા ફોનનું વેચાણ 3 ડિસેમ્બરથી શરૂ થશે. તે ફ્લિપકાર્ટ, મોટોરોલા ઇન્ડિયાના ઓનલાઈન સ્ટોર અને પસંદગીના રિટેલ સ્ટોર્સ પર ઉપલબ્ધ છે. તેને પેન્ટોન રેગાટા, પેન્ટોન ફ્લુઇડિટી અને પેન્ટોન કોર્સેર રંગોમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે.

મોટો G57 પાવર: સુવિધાઓ અને વિશિષ્ટતાઓ

Moto G57 Power માં 6.72-ઇંચની ફુલ HD+ LCD સ્ક્રીન છે. જેનો રિફ્રેશ રેટ 120Hz, પીક બ્રાઇટનેસ 1050p અને આસ્પેક્ટ રેશિયો 20:09 છે. ફોન કોર્નિંગ ગોરિલા ગ્લાસ 7i પ્રોટેક્શન સાથે આવે છે. ડિસ્પ્લેમાં સ્માર્ટ વોટર ટચ 2.0 પણ છે.

ફોનના પ્રોસેસરની વાત કરીએ તો, તે ક્વાલકોમના નવા ઓક્ટા-કોર 4nm સ્નેપડ્રેગન 6s Gen 4 ચિપસેટ દ્વારા સંચાલિત છે, જે 8GB LPDDR4X રેમ અને 128GB ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ સાથે જોડાયેલ છે. ચિપસેટની પીક ક્લોક સ્પીડ 1.8GHz છે. તે ચાર કાર્યક્ષમતા કોર્સ સાથે પણ આવે છે, જેની પીક ક્લોક સ્પીડ 2.4GHz છે.

ફોનમાં ટ્રિપલ રીઅર કેમેરા સેટઅપ છે, જેમાં પ્રાઇમરી કેમેરામાં f/1.8 અપર્ચર સાથે 50MP Sony LYT-600 પ્રાઇમરી સેન્સર છે. સેકન્ડરી રીઅર કેમેરામાં f/2.2 અપર્ચર અને 19.5-ડિગ્રી ફીલ્ડ ઓફ વ્યૂ સાથે 8MP અલ્ટ્રાવાઇડ સેન્સર છે. ત્રીજા રીઅર કેમેરામાં ટુ-ઇન-વન લાઇટ સેન્સર છે.

ફોનનો રીઅર કેમેરા યુઝર્સને 60fps પર 2K વિડીયો રેકોર્ડ કરવાની સુવિધા મળે છે. સેલ્ફી અને વિડીયો કોલિંગ માટે, કંપનીએ f/2.2 અપર્ચર સાથે 8MP ફ્રન્ટ કેમેરા આપ્યો છે. ફોનમાં 33W વાયર્ડ ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે 7,000mAh બેટરી આપવામાં આવી છે.

આ ફોન એન્ડ્રોઇડ 16-આધારિત ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર ચાલે છે અને તેમાં શોટ Shot Optimisation, Auto Smile Capture, Magic Eraser, Photo Unblur, Reimagine Auto Frame, Portrait Blur, Portrait Light, Sky, Color Pop અને Cinematic Photos સહિત અનેક AI-સંચાલિત કેમેરા સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે. આ ફોનમાં ગૂગલ લેન્સ સપોર્ટ પણ આપવામાં આવ્યો છે.

મોટો G57 પાવર પર કનેક્ટિવિટી વિકલ્પોમાં 5G, બ્લૂટૂથ 5.1, ડ્યુઅલ-બેન્ડ વાઇ-ફાઇ, USB ટાઇપ-સી પોર્ટ, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS અને BeiDouનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં ઘણા બધા સેન્સર અને સાઇડ-માઉન્ટેડ ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર પણ છે.

