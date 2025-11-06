Moto G57 Power અને Moto G57 ગ્લોબલ માર્કેટમાં લોન્ચ, 7,000mAhની બેટરી, કિંમત કેટલી?
મોટોરોલાએ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો માટે તેના નવીનતમ બજેટ સ્માર્ટફોન, મોટો G57 પાવર અને મોટો G57 લોન્ચ કર્યા છે.
Published : November 6, 2025 at 5:28 PM IST
હૈદરાબાદ : લેનોવોની માલિકીની મોટોરોલાએ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો માટે તેના નવીનતમ બજેટ સ્માર્ટફોન, મોટો G57 પાવર અને મોટો G57 લોન્ચ કર્યા છે. આ નવા મોટો G-સિરીઝ ફોન સ્નેપડ્રેગન 6s Gen 4 ચિપસેટ દ્વારા સંચાલિત છે અને તેમાં 6.72-ઇંચ ડિસ્પ્લે છે.
નવા Moto G57 Powerમાં 7,000mAh બેટરી છે. જ્યારે Moto G57 માં 5,200mAh બેટરી છે. બંને મોડેલોમાં Sony LYT-600 સેન્સર સાથે 50-મેગાપિક્સલનો પ્રાથમિક કેમેરા છે અને ધૂળ અને પાણી પ્રતિકાર માટે IP64 રેટેડ છે.
મોટો G57 પાવર અને મોટો G57ની કિંમત
નવો મોટો G57 પાવર 279 યુરોમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે, જે આશરે 28,000 રૂપિયા છે. કંપનીએ હાલમાં આ સ્માર્ટફોન યુરોપિયન બજાર માટે લોન્ચ કર્યો છે. આ ફોન કંપનીની વેબસાઇટ અને અન્ય રિટેલ ભાગીદારો દ્વારા ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ છે. આ ફોન પેન્ટોન કોર્સેર, પેન્ટોન ફ્લુઇડિટી અને પેન્ટોન પિંક લેમોનેડ રંગોમાં ઉપલબ્ધ છે.
બીજી તરફ, વેનીલા મોટો G57 ની કિંમત 249 યુરો (આશરે રૂ. 25,000) છે અને તે મધ્ય પૂર્વમાં કંપનીની વેબસાઇટ અને નિયમિત રિટેલ ભાગીદારો દ્વારા વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ થશે. જોકે, કંપનીએ હાલમાં મોટોરોલાની યુકે વેબસાઇટ પર આ હેન્ડસેટની યાદી આપી નથી.
મોટો G57 પાવર અને મોટો G57ના સ્પષ્ટીકરણો
નવો મોટો G57 ડ્યુઅલ સિમ (નેનો સિમ + eSIM) સાથે એન્ડ્રોઇડ 16 પર ચાલે છે. આ ફોન 120Hz ના રિફ્રેશ રેટ, 20:9 ના આસ્પેક્ટ રેશિયો અને 391ppi ની પિક્સેલ ઘનતા સાથે 6.72-ઇંચ ફુલ-HD+ (1,080x2,400 પિક્સેલ્સ) LCD સ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરે છે.
ફોનના ડિસ્પ્લે અંગે, કંપનીનો દાવો છે કે તે પીક બ્રાઇટનેસ મોડમાં 1050 નિટ્સ સુધીની બ્રાઇટનેસ આપે છે. આ ડિસ્પ્લે કોર્નિંગ ગોરિલા ગ્લાસ 7i પ્રોટેક્શન પણ આપે છે.
બંને હેન્ડસેટ સ્નેપડ્રેગન 6s Gen 4 ચિપસેટ દ્વારા સંચાલિત છે, જે 8GB સુધીની RAM અને 256GB સ્ટોરેજ સાથે જોડાયેલ છે. ઉપલબ્ધ RAM ને RAM Boost 4.0 ટેકનોલોજી દ્વારા 24GB સુધી વધારી શકાય છે, જે સ્માર્ટફોનના બાકીના સ્ટોરેજનો ઉપયોગ કરે છે.
કેમેરા સેટઅપની વાત કરીએ તો, Moto G57 અને Moto G57 Power માં ટ્રિપલ રીઅર કેમેરા સેટઅપ છે, જેમાં 50-મેગાપિક્સલનો પ્રાઇમરી Sony LYT-600 સેન્સર, 8-મેગાપિક્સલનો અલ્ટ્રાવાઇડ કેમેરા અને 3-ઇન-1 લાઇટ સેન્સરનો સમાવેશ થાય છે. સ્માર્ટફોનમાં ફ્રન્ટ પર 8-મેગાપિક્સલનો સેલ્ફી કેમેરા પણ છે.
Moto G57 Power પર કનેક્ટિવિટી વિકલ્પોમાં Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, 3.5mm હેડફોન જેક અને USB Type-C પોર્ટનો સમાવેશ થાય છે. હેન્ડસેટમાં બાયોમેટ્રિક પ્રમાણીકરણ માટે સાઇડ-માઉન્ટેડ ફિંગરપ્રિન્ટ સેન્સર અને ફેસ અનલોક પણ છે.
અન્ય સેન્સરમાં એમ્બિયન્ટ લાઇટ સેન્સર, એક્સીલેરોમીટર, ઇ-કંપાસ, ગાયરોસ્કોપ, સેન્સર હબ, પ્રોક્સિમિટી અને SAR સેન્સરનો સમાવેશ થાય છે. સ્માર્ટફોનમાં ડોલ્બી એટમોસ અને હાઇ-રેઝ ઓડિયો સપોર્ટ સાથે સ્ટીરિયો સ્પીકર્સ છે. મોટો G57 પાવર 30W ફાસ્ટ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે 7,000mAh બેટરી દ્વારા સંચાલિત છે.
કંપનીનો દાવો છે કે એક જ ચાર્જ પર 60 કલાક સુધીની બેટરી લાઇફ આપે છે. આ સ્માર્ટફોન IP64 ડસ્ટ અને વોટર રેઝિસ્ટન્સ રેટિંગ અને મિલિટરી-ગ્રેડ ટકાઉપણું માટે MIL-STD-810H6 પ્રમાણપત્ર સાથે પણ આવે છે. આ હેન્ડસેટનું માપ 166.23×76.50×8.60mm છે અને તેનું વજન 210.6 ગ્રામ છે.
બીજી બાજુ, Moto G57 પાવર વેરિઅન્ટ સાથે તમામ મુખ્ય સ્પષ્ટીકરણો શેર કરે છે, પરંતુ સ્ટાન્ડર્ડ મોડેલમાં થોડી નાની 5,200mAh બેટરી છે, જ્યારે તે હજુ પણ સમાન 30W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે.
