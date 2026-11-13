Outlook અને Teams સહિત Microsoftની સેવાઓ ભારતમાં ઠપ્પ, લાખો યૂઝર્સને મુશ્કેલી
Microsoftના પ્લેટફોર્મ્સ- 365, Outlook and Teams – પર શુક્રવારે સવારે ભારે આઉટેજ જોવા મળ્યો હતો. ભારત સહિત વિશ્વભરના યૂઝર્સ આ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શક્યા નહતા.
Published : November 13, 2026 at 11:48 AM IST
નવી દિલ્હી: Microsoftના પ્લેટફોર્મ્સ- 365, Outlook and Teams – પર શુક્રવારે સવારે ભારે આઉટેજ (સેવામાં વિલંબ) જોવા મળ્યો હતો. ભારત સહિત વિશ્વભરના યૂઝર્સ આ સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શક્યા નહતા.
આઉટેજને ટ્રેક કરનારી વેબસાઇટ 'downdetector.com' પર આઉટલુક સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓની 1 લાખ કરતા વધુ રિપોર્ટ નોંધાઇ હતી. આ વિલંબની અસર OpenAI અને Anthropicની AI સેવાઓમાં ઉપયોગ થતા કનેક્ટર્સ પર પણ પડી હતી.
Microsoftએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, તે પ્રભાવને ઓછો કરવાનો દરેક શક્ય પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. સાથે જ કંપનીએ જણાવ્યું કે તે પોતાના એડમિન સેન્ટર દ્વારા અપડેટ આપી રહ્યા છે.
પોતાના તાજેતરના અપડેટમાં Microsoftએ આ ઘટના માટે 'મોટી સંખ્યામાં સર્વર્સ અચાનક અનુપલબ્ધ થઇ જવાને જવાબદાર ગણાવ્યા હતા, પરંતુ તેના મૂળ કારણો વિશે કોઇ વિગતો આપી નથી. Microsoftએ જણાવ્યું કે તેઓ આ સેવા આઉટેજ અંગે તપાસ કરી રહ્યા છે.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં, તે યૂઝર્સ માટે જે એડમિન સેન્ટર સુધી પહોંચી શકતા નથી. Microsoftએ જણાવ્યું કે તેના કેટલાક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર વધુ લોડ આવી ગયો છે. કંપનીએ કહ્યું કે તે આ લોડને સંતુલિત કરવા માટે પોતાના વૈશ્વિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર કનેક્શન ટ્રાફિકને ફરી વહેંચી રહી છે.
ટેક કંપનીએ જણાવ્યું કે તેમની ટીમે તમામ ડિપ્લોયમેન્ટ રોકી દીધા છે. પ્રભાવિત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી વધારાના ટ્રાફિકને બીજી જગ્યાએ મોકલવામાં આવી રહ્યો છે અને પ્રભાવિત સર્વરોને ફરી ચાલુ કરવામાં આવી રહ્યું છે જેથી તેમણે પરત કામમાં લાવી શકાય.
કંપનીનું કહેવું છે કે તેમની Defender XDR સુરક્ષા સિસ્ટમ પણ આ આઉટેજથી પ્રભાવિત થઇ છે. દિવસમાં આ પહેલા Microsoftએ જણાવ્યું હતું કે તેમના ઉત્તર અમેરિકામાં યૂઝર્સને પ્રભાવિત કરનારી ટીમ્સની સમસ્યાનો ઉકેલ આવી ગયો છે.
કંપનીએ જણાવ્યું કે આ સમસ્યાથી અન્ય ક્ષેત્રના યૂઝર્સ માટે Microsoft 365 સર્વિસની કનેક્ટિવિટી પણ પ્રભાવિત થઇ શકે છે. સપ્ટેમ્બરમાં Microsoftએ એક મોટા આઉટેજનો સામનો કરવો પડ્યો હતો જ્યારે કેટલાક દિવસો સુધી Microsoft 365(જેમાં Outlook પણ સામેલ છે)ની સર્વિસ ઠપ્પ રહી હતી.
કંપનીએ તેના માટે કોર ઓથેન્ટિકેશન કોન્ફિગરેશન સાથે જોડાયેલી સમસ્યાને જવાબદાર ઠેરવી હતી જેને કારણે યૂઝર્સ આ સર્વિસનો ઉપયોગ કરી શકતા નહતા.
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