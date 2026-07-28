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મેટાએ PM મોદીનો 'ફ્રેન્ડ્સ...'વાળો વીડિયો હટાવ્યો, બાદમાં રિસ્ટોર કરી ભૂલ સ્વીકારી

મેટાએ જણાવ્યું કે, PM મોદીનો વીડિયો ટેક્નિકલ ખામીને કારણે હટાવવામાં આવ્યો હતો

મેટાએ જણાવ્યું કે, PM મોદીનો વીડિયો ટેક્નિકલ ખામીને કારણે હટાવવામાં આવ્યો હતો
મેટાએ જણાવ્યું કે, PM મોદીનો વીડિયો ટેક્નિકલ ખામીને કારણે હટાવવામાં આવ્યો હતો (PTI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 12:07 PM IST

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નવી દિલ્હી: મેટાએ મંગળવારે પોતાના એક નિવેદનમાં સ્વીકાર્યું છે કે ફેસબુક પર વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો વીડિયો ભૂલથી દૂર કરવામાં આવ્યો હતો અને કહ્યું છે કે, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY) એ સામગ્રીને થોડા સમય માટે બ્લોક કરવા બદલ મેટા અને ઇન્સ્ટાગ્રામના વૈશ્વિક વડાઓને સમન્સ પાઠવ્યા હતા, જે હવે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે.

મેટાના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, 'કન્ટેન્ટ ભૂલથી દૂર કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને રિસ્ટોર કરી દેવામાં આવ્યું છે.'

23 જુલાઈના રોજ પબ્લિશ થયેલ આ વીડિયો કૉકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ની આગેવાની હેઠળના 36 દિવસના વિદ્યાર્થી વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વડા પ્રધાન મોદીના જેન Zને પ્રથમ સંબોધન દર્શાવે છે. વધુમાં, ફેસબુક પર વડા પ્રધાનના વીડિયોને બ્લૉક કરવા બદલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય (MeitY) દ્વારા મેટા અને ઇન્સ્ટાગ્રામના વૈશ્વિક વડાને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા હતા.

વીડિયોમાં તેમણે કહ્યું હતું કે પેપર લીક સામે કડક કાર્યવાહીની જાહેરાત આવતીકાલની કેબિનેટ બેઠકમાં કરવામાં આવશે. 28 જુલાઈની વહેલી સવારે ફેસબુક પર વીડિયોની ઍક્સેસ થોડા સમય માટે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવે તે પહેલાં આ ભાષણને લાખો વ્યૂઝ મળ્યા હતા. અહેવાલો દાવો કરે છે કે ફેસબુકે શરૂઆતમાં કાનૂની વિનંતીના જવાબમાં વિડિયોની ઍક્સેસ પ્રતિબંધિત કરી હતી. જોકે, મેટાએ હવે સ્પષ્ટતા કરી છે કે વિડીયો ભૂલથી દૂર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેને રિસ્ટોર કરવામાં આવ્યો છે.

આ મહિનામાં અગાઉ પોસ્ટ કરાયેલા, પીએમ મોદીના સોશિયલ મીડિયા પર મોડી રાતના વીડિયોમાં રાત્રે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લગભગ 1 મિલિયન ફોલોઅર્સ ઉમેરાયા હતા, જે પેપર લીકના મુદ્દા પર તેમની આંતરદૃષ્ટિની વ્યાપક પહોંચ અને જાહેર સ્વીકૃતિનો સંકેત છે. નિરીક્ષકોએ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ ફોલોઅર્સમાં રાતોરાત વધારા માટે પરીક્ષા પેપર લીકને સંબોધતા પીએમ મોદીના હાઈ-એન્ગેજમેન્ટવાળા સેલ્ફી વીડિયોને શ્રેય આપ્યો હતો, જેનાથી તેમના ફોલોઅર્સની કુલ સંખ્યા લગભગ 101 મિલિયન થઈ ગઈ.

પીએમ મોદી વિશ્વ મંચ પર વિશાળ ડિજિટલ હાજરી ધરાવે છે. તેઓ વૈશ્વિક સ્તરે સૌથી વધુ ફોલોઅર્સ ધરાવતા રાજકારણી અને વિશ્વ નેતા તરીકે સ્થાન ધરાવે છે, જે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જેવા અન્ય અગ્રણી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યક્તિઓના ફોલોઅર્સ કરતા બમણાથી વધુ ફોલોઅર્સ ધરાવે છે. લોકો સાથે સીધા જોડાણ ઉપરાંત, પીએમ મોદીનો વિડીયો રાજકીય વ્યવહારવાદ અને શાસન ધર્મનું મિશ્રણ કરતો અભિગમ પ્રતિબિંબિત કરે છે.

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