મેટાએ લોન્ચ કર્યું સૌથી નાનું AI મોડેલ Muse Ember; ભારતમાં Muse AIની કિંમત લીક
Muse Ember ટેક્સ્ટ, તસવીરો, ઑડિયો અને વીડિયો સમજીને કામ કરી શકે છે, Emberની કિંમત પ્રતિ દસ લાખ ઇનપુટ ટોકન 10 સેન્ટ રાખવામાં આવી છે.
Published : November 10, 2026 at 1:36 PM IST
હૈદરાબાદ: મેટાએ પોતાનું અત્યાર સુધીનું સૌથી નાનું અને સસ્તું AI મોડેલ Muse Ember લોન્ચ કર્યું છે. આ મોડેલ ટેક્સ્ટ, તસવીરો, ઑડિયો અને વીડિયો સમજીને કામ કરી શકે છે.
માર્ક ઝકરબર્ગની કંપની મેટાએ પોતાની AI શ્રેણી Muse AIમાં નવું મોડેલ Muse Ember ઉમેર્યું છે. મેટા સુપરઇન્ટેલિજન્સ લેબે સોમવારે તેને લોન્ચ કર્યું. કંપનીના જણાવ્યા મુજબ, આ તેનું અત્યાર સુધીનું સૌથી હલકું અને ઓછા ખર્ચે ચાલતું મોડેલ છે.
Muse Ember, Muse Spark 1.3, and Muse Wonder are now available on Google Cloud.— Mark Zuckerberg (@finkd) November 9, 2026
મેટાનું કહેવું છે કે AI એજન્ટ દ્વારા દિવસભર વારંવાર કરવામાં આવતાં કામો માટે Ember તૈયાર કરાયું છે. તેમાં ટૂલ કોલ, કોડના નાના ભાગો લખવા, રાઉટિંગ, માહિતી કાઢવી અને લાંબા દસ્તાવેજો વાંચવા જેવા કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે. માર્ક ઝકરબર્ગે Muse Ember વિશે પોસ્ટ કર્યા પછી બીજી પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે Muse Ember, Muse Spark 1.3 અને Muse Wonder ગૂગલ ક્લાઉડ પર ઉપલબ્ધ થઈ ગયાં છે.
Muse Emberની વિશેષતા અને કિંમત
Muse Emberને મુશ્કેલ તર્કશક્તિની જરૂર હોય તેવા અને વારંવાર કરવાના કામ માટે બનાવાયું છે. તેની કિંમત પ્રતિ દસ લાખ ઇનપુટ ટોકન 10 સેન્ટ અને પ્રતિ દસ લાખ આઉટપુટ ટોકન 50 સેન્ટ રાખવામાં આવી છે.
Today we're introducing Muse Ember, our smallest and most efficient model, built for complex reasoning execution and everyday agent work. Muse Ember can carry workflows across apps, call tools in sequence, run tests and make targeted code fixes. With a 1M-token context window and native understanding of text, images, audio and video, it can also work across large document sets and varied inputs.— AI at Meta (@AIatMeta) November 9, 2026
મેટાના જણાવ્યા મુજબ, Artificial Analysis Index પર Ember અને Claude Haiku 5.5 — બંનેનો સ્કોર 36 છે, જ્યારે GPT-6 Lunaનો સ્કોર 28 છે. કંપનીનો દાવો છે કે Haikuની સરખામણીએ લગભગ ત્રીજા ભાગના ખર્ચે Ember આ સ્કોર મેળવે છે.
Terminal-Bench 4.0માં Emberનો સ્કોર 40.9, Haikuનો 39.2 અને Lunaનો 16.4 રહ્યો. જોકે, FrontierCode 2.0-AAમાં Haiku આગળ રહ્યું: Haikuનો સ્કોર 34.9 અને Emberનો 27.2 હતો. આ તમામ આંકડા મેટા દ્વારા રજૂ કરાયેલા છે.
કયા કામમાં અને કેવી રીતે ઉપયોગી?
Muse Wonder જેવા મોટા મોડેલ યોજના બનાવે છે, જ્યારે Muse Ember એ યોજના મુજબ મોટા પ્રમાણમાં કામ પૂરું કરે છે. કંપનીએ કહ્યું છે કે Muse Wonder આયોજન કરશે અને Muse Ember કામનો મોટો લોડ સંભાળશે.
Ember ટેક્સ્ટ, તસવીરો, ઑડિયો અને વીડિયો સીધા સમજી શકે છે. તે સ્ક્રીનશૉટ, ચાર્ટ, સ્કૅન કરેલા દસ્તાવેજો, વૉઇસ મેમો અને મીટિંગ રેકોર્ડિંગ વાંચી શકે છે. આ કામ માટે અલગ મોડેલની જરૂર પડતી નથી.
Muse Ember આજથી Muse Code અને Meta Model API પર ઉપલબ્ધ કરાયું છે. Muse Wonder Fullથી ટ્રેન કરાયેલું આ પહેલું મોડેલ છે. આ પહેલાં Spark, Glimmer અને Wonder રજૂ કરવામાં આવ્યાં હતાં.
According to The Hindu, Indian pricing for Meta's upcoming Muse AI agent has leaked ahead of its official launch: – Power tier: ₹1,799 – Maximum tier: ₹8,999 These backend figures are not final, and Meta has yet to officially comment. #Muse #MuseIndiaPrice https://t.co/6LkUEFmKEg— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 10, 2026
ભારતમાં Muse Agentની સંભવિત કિંમત
‘ધ હિન્દુ’ના અહેવાલ મુજબ, ભારતમાં Muse Agentનો Power પ્લાન ₹1,799 અને Maximum પ્લાન ₹8,999થી શરૂ થઈ શકે છે. જોકે, અહેવાલમાં આ કિંમતો માસિક છે કે વાર્ષિક તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું નથી. અમેરિકામાં આ પ્લાન દર મહિને અનુક્રમે 20 અને 100 ડૉલરમાં ઉપલબ્ધ છે.
Muse AI Agent હજુ ભારતમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું નથી. ભારતીય વપરાશકર્તાઓ માટે તે ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થાય તેવી આશા છે.
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