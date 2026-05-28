Instagram, Facebook અને Whatsappના પેઇડ પ્લાન લોન્ચ, જાણો કિંમત અને મળનારા ફીચર્સ
Metaએ Instagram Plus, Facebook Plus અને Whatsapp Plus સબ્સ્ક્રિપ્સન પ્લાન ગ્લોબલી લોન્ચ કર્યા છે.
Published : May 28, 2026 at 2:23 PM IST
હૈદરાબાદ: જો તમે વોટ્સએપ, ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. મેટાએ જાહેરાત કરી છે કે તે તેની ત્રણ મુખ્ય એપ્લિકેશનો: ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને વોટ્સએપ માટે વૈશ્વિક સ્તરે પેઇડ સબ્સ્ક્રિપ્શન પ્લાન રજૂ કરી રહી છે.
આનો અર્થ એ છે કે જો તમે આ એપ્લિકેશનો પર વધારાની સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હો, તો તમારે હવે માસિક ફી ચૂકવવાની રહેશે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લસ અને ફેસબુક પ્લસ માટે દર મહિને $3.99 અને વોટ્સએપ પ્લસ માટે દર મહિને $2.99 નક્કી કરવામાં આવી છે. મેટાના પ્રોડક્ટ હેડ નાઓમી ગ્લીટે જણાવ્યું હતું કે, ભવિષ્યમાં હજી વધુ સુવિધાઓ ઉમેરવામાં આવશે. ચાલો આ પેઇડ પ્લાનની વિગતો પર એક નજર કરીએ.
ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લસ અને ફેસબુક પ્લસ સાથે તમને શું મળશે?
ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્લસ પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરનારા વપરાશકર્તાઓને ઘણી રસપ્રદ સુવિધાઓની ઍક્સેસ મળશે, જેમ કે:
- તમારી સ્ટોરી જોનારા વ્યૂઅર્સની સંખ્યાને ટ્રેક કરવી
- અમર્યાદિત વ્યૂઅર્સની લિસ્ટ બનાવવી
- વધુ વ્યૂ જનરેટ કરવા માટે અઠવાડિયામાં એકવાર સ્ટોરીને સ્પોટલાઇટ કરવી, અને 24 કલાકની મર્યાદાથી આગળ વધારવી
- વધુમાં, Viewerમાં દેખાયા વિના Storyનું પ્રીવ્યૂ જોવું
- Story Viewer લિસ્ટમાં સર્ચ કરવું
- Super Heart એનિમેટેડ રિએક્શન
- કસ્ટમ એપ્લિકેશન આઇકન્સ
- તમારા પ્રોફાઇલ બાયો માટે અલગ ફોન્ટ અને પ્રોફાઇલ પર એક્સ્ટ્રા પિન કરવું
આ પ્રકારના ઘણા ફીચર્સ ઈન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક પ્લસ એટલે કે પેઇડ પ્લાન્સમાં સામેલ હશે. તેમાં યુઝર્સને આ એપ્સનો ઉપયોગ કરવાનો અનુભવ નવો અને વધુ સારો મળશે.
WhatsApp Plusમાં શું મળશે?
WhatsApp Plus મેસેજિંગ અનુભવને વધુ પર્સનલ બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેમાં એપ થીમ્સ, કસ્ટમ રિંગટોન, વધુ પિન કરેલી ચેટ્સ, લિસ્ટ કસ્ટમાઇઝેશન અને પ્રીમિયમ સ્ટીકરો જેવા ફીચર્સ મળશે. આ પ્લાન ખાસ કરીને એવા વ્યક્તિઓ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે જેઓ WhatsApp ને તેમના રોજિંદા જીવનમાં વધારે ઉપયોગ કરે છે.
Meta One - AI અને પ્રોફેશનલ પ્લાન્સ
Meta આટલેથી ન અટકતા. કંપનીએ 'Meta One' નામનું એક નવું સબ્સ્ક્રિપ્શન હબ પણ રજૂ કર્યું છે, જે ભવિષ્યમાં તમામ પેઇડ પ્લાન માટે કેન્દ્રીય હબ બનવા માટે તૈયાર છે. Meta AI વપરાશકર્તાઓ માટે બે પ્લાન ટેસ્ટ કરવામાં આવશે: Meta One Plus, જેની કિંમત $7.99 પ્રતિ મહિને છે, અને Meta One Premium, જેની કિંમત $19.99 પ્રતિ મહિને છે.
બંને પ્લાન એક જેવા ફીચર્સ હશે પરંતુ પ્રીમિયમ પ્લાન વધારે મુશ્કેલ કામો માટે ઊંડા તર્ક ક્ષમતાઓ તેમજ વધારે વિડિઓ અને ઇમેજ જનરેશન ક્ષમતા આપશે. આ AI પ્લાન આવતા મહિને સિંગાપોર, ગ્વાટેમાલા અને બોલિવિયામાં ટેસ્ટ કરવામાં આવશે.
ક્રિએટર્સ અને બિઝનેસ માટે અલગ પ્લાન્સ
ક્રિએટર્સ અને બિઝનેસ માટે Meta One Essential (દર મહિને $14.99 ની કિંમત) અને Meta One Advanced (દર મહિને $49.99 ની કિંમત) - પણ ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. Essentail પ્લાનમાં વેરિફાઇડ બેજ, નકલ સામે રક્ષણ અને વધુ સારી લિંક શીટનો સમાવેશ થશે. એડવાન્સ્ડ પ્લાનમાં ફેસબુક ફીડમાં દેખાવાની તક, સર્ચ પરિણામોમાં ઉપર આવવું, રીલ્સ પર બોલ્ડ "ફોલો" બટન, કન્ટેન્ટ રિયુઝના એલર્ટ, સારું એનાલિટિક્સ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ્સ અને રીલ્સ દ્વારા વેબસાઇટ અથવા શોપ પર ટ્રાફિક લાવવાની ક્ષમતા સહિત અનેક ખાસ ફીચર્સ મળશે.
