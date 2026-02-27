બાળકોની સુરક્ષા માટે ઈન્સ્ટાગ્રામે ઉઠાવ્યું મોટું પગલું, આવા શબ્દો સર્ચ કરતા જ માતા-પિતાને મળશે એલર્ટ
જ્યારે કિશોરો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આત્મહત્યા અથવા સ્વ-નુકસાન સર્ચનું પુનરાવર્તન કરશે ત્યારે મેટા હવે માતાપિતાને એલર્ટ્સ મોકલશે અને સપોર્ટ પૂરો પાડશે
હૈદરાબાદ: સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ મેટાએ પેરેન્ટલ કંટ્રોલને મજબૂત બનાવવા માટે એક નવું પગલું ભર્યું છે. કંપની ટૂંક સમયમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ફીચર લોન્ચ કરશે જે જો કોઈ કિશોર વપરાશકર્તા વારંવાર આત્મહત્યા અથવા સ્વ-નુકસાન સંબંધિત શબ્દો શોધે છે તો માતાપિતાને તાત્કાલિક ચેતવણી આપશે.
ઇન્સ્ટાગ્રામની સુપરવિઝન સેટિંગ્સનો ઉપયોગ કરતા પરિવારો માટે આગામી અઠવાડિયામાં આ ફીચર સક્રિય કરવામાં આવશે. જો કોઈ કિશોર ટૂંકા ગાળામાં "આત્મહત્યા," "સ્વ-નુકસાન," અથવા "સ્વ-નુકસાન" જેવા શબ્દો ઘણી વખત કરે છે, તો સિસ્ટમ તેને ધ્યાનમાં લેશે. નોંધનીય છે કે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પહેલાથી જ આવા સર્ચ રિઝલ્ટને અવરોધિત કરે છે અને વપરાશકર્તાઓને હેલ્પલાઇન અને સપોર્ટ સંસાધનો વિશે માહિતી પ્રદાન કરે છે. હવે આ જ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને માતાપિતાને સૂચિત કરવામાં આવશે.
ઇમેઇલ, SMS અથવા WhatsApp દ્વારા મળશે એલર્ટ
માતાપિતા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી સંપર્ક માહિતીના આધારે ઇમેઇલ, SMS અથવા WhatsApp દ્વારા એલર્ટ્સ મોકલવામાં આવશે. વધુમાં, એપ્લિકેશનમાં એલર્ટ્સ ઉપલબ્ધ થશે. નૉટિફિકેશનને ટેપ કરવાથી એક ફુલ-સ્ક્રીન મેસેજ ખુલશે જેમાં તેમને જણાવવામાં આવશે કે તેમના બાળકે ટૂંકા ગાળામાં ચોક્કસ શબ્દો ઘણી વખત શોધ્યા છે. સંવેદનશીલ વાતચીતોમાં નેવિગેટ કરવામાં માતાપિતાને મદદ કરવા માટે નિષ્ણાંત દ્વારા વિકસિત માર્ગદર્શિકા પણ પ્રદાન કરવામાં આવશે.
આ સુવિધા યુએસ, યુકે, ઓસ્ટ્રેલિયા અને કેનેડામાં રોલઆઉટ કરવામાં આવી રહી છે. તે પછીથી અન્ય દેશોમાં રોલઆઉટ કરવામાં આવશે. કંપની કહે છે કે, તેણે એક થ્રેશોલ્ડ સેટ કર્યો છે, જેનો અર્થ છે કે એક કે બે સર્ચ એલર્ટને ટ્રિગર કરશે નહીં, પરંતુ ટૂંકા ગાળામાં બહુવિધ શોધ ચેતવણીને ટ્રિગર કરશે. એક બ્લોગ પોસ્ટમાં, મેટાએ જણાવ્યું કે આ પગલું તેની હાલની સુરક્ષા નીતિઓને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
પ્લેટફોર્મ આત્મહત્યા અથવા સ્વ-નુકસાનને પ્રોત્સાહન આપતી સામગ્રીને સખત રીતે દૂર કરે છે અને કિશોરોથી આવી પોસ્ટ છુપાવે છે, ભલે તે ફોલો કરેલા એકાઉન્ટમાંથી આવે. જો જરૂરી હોય તો કંપની ઈમરજન્સી સર્વિસિસને પણ એલર્ટ્સ આપે છે. વધુમાં, કંપની તેની AI સિસ્ટમમાં સમાન પેરેંટલ એલર્ટ્સને એકીકૃત કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આગામી મહિનાઓમાં, જો કોઈ કિશોર આત્મહત્યા અથવા સ્વ-નુકસાન સંબંધિત AI વિશિષ્ટ પ્રશ્નો પૂછે છે તો માતાપિતાને પણ સૂચિત કરવામાં આવશે.
