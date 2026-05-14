મેટાએ વોટ્સએપ પર "Incognito Chat" નામનું નવું ફીચર લોન્ચ કર્યું, મેટાએ AI સાથેની વાતચીતોને ખાનગી રાખી

મેટા AI સાથેનું ઇન્કોગ્નિટો ચેટ ફીચર વોટ્સએપની ખાનગી પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજી પર બનેલ છે, જે વપરાશકર્તાની વાતચીતોને ખાનગી રાખે છે.

મેટાએ વોટ્સએપ પર ઇન્કોગ્નિટો ચેટ સુવિધા રજૂ કરી
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 6:33 PM IST

હૈદરાબાદ : મેટાએ પોતાના લોકપ્રિય ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ વોટ્સએપ પર "Incognito Chat with Meta AI" નામનું નવું ફીચર લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીના જણાવ્યા મુજબ, આ ફીચર યુઝર્સને Meta AI સાથે સંપૂર્ણ ખાનગી રીતે વાતચીત કરવાની સુવિધા આપશે.

વોટ્સએપની ખાનગી પ્રોસેસિંગ ટેક્નોલોજી પર આધારિત આ ફીચર ખાસ કરીને એવા યુઝર્સ માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જેઓ પ્રાઈવેટ ફાઇનાન્સ, પર્સનલ માહિતી, હેલ્થ અથવા ઓફિસ સંબંધિત સંવેદનશીલ મુદ્દાઓ અંગે AI સાથે ચર્ચા કરવા માંગે છે.

મેટાના જણાવ્યા પ્રમાણે, છુપી રીતે અન્ય AI એપ્લિકેશનોથી વિપરીત યુઝર્સની વ્યક્તિગત માહિતી AI ટ્રેનિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં નહીં આવે. કંપનીએ દાવો કર્યો છે કે Meta AI સાથેની ચેટ પ્રાઈવેટ છે, "તમારી વાતચીત કોઈ વાંચી શકશે નહીં, મેટા પણ નહીં."

આ સુવિધા કેવી રીતે કાર્ય કરે છે

મેટા AI સુવિધા સાથે ચેટ એક ખાનગી, કામચલાઉ વાતચીત બનાવે છે જે ફક્ત વપરાશકર્તા જ જોઈ શકે છે. મેટા કહે છે કે સંદેશાઓ સુરક્ષિત રીતે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે જેને કંપની પણ તેની ખાનગી પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજીને કારણે ઍક્સેસ કરી શકતી નથી.

આ હેતુ માટે, ખાનગી પ્રક્રિયા ટેકનોલોજી AI વિનંતીઓને હેન્ડલ કરવા માટે ટ્રસ્ટેડ એક્ઝિક્યુશન એન્વાયર્નમેન્ટ (TEE)નો ઉપયોગ કરે છે, જે એન્ડ-ટુ-એન્ડ એન્ક્રિપ્શન (E2EE) અથવા જ્યાં શક્ય ન હોય ત્યાં ઓન-ડિવાઇસ પ્રોસેસિંગ જેવી ગોપનીયતા જાળવી રાખે છે.

મેટાએ વધુમાં જણાવ્યું કે યુઝર્સની વાતચીત સેવ થતી નથી અને મેસેજ ડિફોલ્ટ રીતે ગાયબ થઈ જાય છે. કંપની મુજબ, જ્યાં લોકો નિર્ભય રીતે વિચારો શેર કરી શકે અને નવા આઈડિયાઝ એક્સપ્લોર કરી શકે.

"Side Chat" સુવિધા

લોન્ચ કર્યા પછી , ટેક જાયન્ટ આગામી મહિનાઓમાં "Side Chat" રજૂ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ આગામી સુવિધા વપરાશકર્તાઓને મુખ્ય વાતચીતમાં વિક્ષેપ પાડ્યા વિના કોઈપણ ચેટમાં સંદર્ભિત ખાનગી મદદ મેળવવાની મંજૂરી આપશે.

ક્યારે મળશે ફીચર?

Meta AI સાથેની Incognito Chat આગામી મહિનાઓમાં WhatsApp અને Meta AI એપ પર ધીમે ધીમે રોલઆઉટ કરવામાં આવશે. "Side Chat" ફીચર પણ ટૂંક સમયમાં લોન્ચ થવાની શક્યતા છે.

આ ઉપરાંત, મેટાએ તાજેતરમાં વોટ્સએપ બિઝનેસ માટે "Business AI" નામનું નવું ફીચર પણ રજૂ કર્યું છે. આ ફીચર બિઝનેસને 24x7 ગ્રાહક સેવા, લીડ મેનેજમેન્ટ, અપોઇન્ટમેન્ટ બુકિંગ અને સેલ્સ વધારવામાં મદદ કરશે.

