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Metaએ લોન્ચ કર્યું એન્ટરપ્રાઇઝ પ્લેટફોર્મ; Chirantan CJ Desai સંભાળશે કમાન, સીધા ઝુકરબર્ગને કરશે રિપોર્ટ

સીજે દેસાઈના નેતૃત્વમાં, મેટાએ વ્યવસાયોને AIનો ઉપયોગ કરીને વિકાસ કરવામાં મદદ કરવા માટે એક એન્ટરપ્રાઇઝ પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કર્યું છે.

મેટા એન્ટરપ્રાઈસ પ્લેટફૉર્મ
મેટા એન્ટરપ્રાઈસ પ્લેટફૉર્મ (Meta)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 11:24 AM IST

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હૈદરાબાદઃ મેટાએ કંપનીઓને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજેન્સ એટલે કે એઆઈ ટેક્નોલોજીની મદદથી આગળ વધવા માટે એક નવા બિઝનેસ ડિવિઝનની શરુઆત કરી છે. તેનું નામ મેટા એન્ટરપ્રાઈસ પ્લેટફૉર્મ છે. તેની જાહેરાત ખુદ મેટાના ફાઉન્ડર અને સીઈઓ માર્ક ઝુકરબર્ગ (Mark Zuckerberg)એ કરી. તેમનું માનવું છે કે એડવાન્સ્ડ એઆઈ લોગો અને બિઝનેસ, બન્ને માટે મોટી તકો લઈને આવશે. કંપનીનું કહેવું છે કે આ પ્લેટફોર્મ કારોબાર કરવાની રીત બદલવામા મદદ કરશે.

ઝુકરબર્ગે તેમની બ્લોગ પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે, 'મેટા' (Meta) પહેલેથી જ અબજો લોકો સુધી પહોંચે છે અને વિશ્વભરના કરોડો બિઝનેસમેનોને તેમના ગ્રાહકો સાથે જોડવામાં મદદ કરે છે. હવે, તેમનું નવું પ્લેટફોર્મ—'મેટા એન્ટરપ્રાઇઝ' (Meta Enterprise) વ્યવસાયો માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. ઝુકરબર્ગના જણાવ્યા અનુસાર, તેમની પાસે એવી ક્ષમતાઓ છે, જે બહુ ઓછી કંપનીઓ પાસે હોય છે; જેમાં અદ્યતન AI મોડલ્સ, અત્યાધુનિક AI એજન્ટ્સ, મોટા પાયાનું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વ્યવસાયો સાથે કામ કરવાનો વર્ષોનો અનુભવ સામેલ છે.

મેટા સૌથી પહેલા પોતાની સમગ્ર ટેક્નોલોજી એટલે કે મ્યુઝ એજન્ટ (Muse agent), Meta Business Agent, Muse API અને Muse Code જેવા સાધનોનો સમાવેશ થાય છે, આવા ટૂલ્સને કંપનીઓ અને ડેવલપર્સ સુધી પહોંચાડવા માંગે છે. આ તમામનો મુખ્ય હેતુ કારોબારને વધારવાનો છે. જોકે, તેના ભાવ અંગે હજુ સુધી કોઈ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

સીજે દેસાઈને મળી નવા ડિવીઝનની કમાન

ચિરંતન સીજે દેસાઈ (Chirantan CJ Desai)ને મેટા (Meta)ના 'એન્ટરપ્રાઇઝ પ્લેટફોર્મ'નું નેતૃત્વ કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તેમની નિમણૂક 'ચીફ એન્ટરપ્રાઇઝ પ્લેટફોર્મ ઓફિસર' તરીકે કરવામાં આવી છે અને તેઓ સીધા માર્ક ઝુકરબર્ગને રિપોર્ટ કરશે. ઝુકરબર્ગના જણાવ્યા અનુસાર, દેસાઈ એક અનુભવી એન્ટરપ્રાઇઝ લીડર છે, જેમની પાસે AI, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બિઝનેસ એપ્લિકેશન્સ અને સુરક્ષા ક્ષેત્રે વ્યાપક સોફ્ટવેર વિકસાવવાનો મજબૂત ટ્રેક રેકોર્ડ છે.

દેસાઈ MongoDB છોડીને Metaમાં જોડાઈ રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ CEO અને પ્રેસિડેન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. અહેવાલો અનુસાર, તેમણે સોમવારે તે પદ છોડ્યું હતું અને કંપનીએ ડેવ ઈટિચેરીયા (Dev Ittycheria)ને વચગાળાના CEO તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. આ પહેલાં, દેસાઈ Cloudflareમાં પ્રોડક્ટ અને એન્જિનિયરિંગ વિભાગના હેડ હતા. તેમણે ServiceNowમાં પણ લગભગ આઠ વર્ષ વિતાવ્યા હતા, જ્યાં તેઓ પ્રેસિડેન્ટ અને ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર (COO) તરીકે કાર્યરત હતા. ઝુકરબર્ગે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ આ નવા તબક્કાની શરૂઆતને લઈને ઉત્સાહિત છે અને દેસાઈ સાથે કામ કરવા માટે આતુર છે.

નાના વેપારીઓ માટે મ્યૂઝ

એન્ટરપ્રાઈસ પ્લેટફૉર્મ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત મેટાએ અલગથી Muse for Small Businessesની પણ જાહેરાત કરી છે. આ નવા અપડેટથી કારોબારી એટલે કે બિઝનેસમેન મેટાના પ્લેટફૉર્મ પર પોતાના પ્રોફેશનલ એકાઉન્ટને એડ કરી શકશે. મ્યૂઝ તેમને ફેસબુક અને ઈન્સ્ટાગ્રામના બિઝનેસ અને ક્રિએટર એકાઉન્ટના આંકડા અને રેકૉર્ડ્સ દેખાડશે. તેનાથી જાહેરાત એકાઉન્ટનો ડાટા પણ જોઈ શકાશે.

મેટાના જણાવ્યા પ્રમાણે, તેમાં થર્ડ-પાર્ટી ટૂલ્સનો સપોર્ટ પણ મળશે. તેમાં Canva, Dropbox, Figma, Granola, HighLevel, Intuit QuickBooks, Klaviyo, Lovable, Notion, Shopify, Slack, Stripe અને Zoom જેવા પ્લેટફોર્મ્સનો પણ ફાયદો ઉઠાવી શકાશે.

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