Gemini અને ChatGPTને ટક્કર આપવા આવી રહ્યું છે Meta AIનું શૉપિંગ ટૂલ

મેટા AIમાં એક નવી શોપિંગ સુવિધા ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહી છે, જે વપરાશકર્તાઓને કસ્ટમાઈઝ્ડ પ્રોડક્ટ રેકમેન્ડેશન અને સરખામણીની સુવિધાઓ પ્રદાન કરશે (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 3, 2026 at 9:39 PM IST

હૈદરાબાદ: ટેક જગતની સૌથી લોકપ્રિય અને સૌથી મોટી કંપનીઓમાંની એક, મેટા તેના AI આસિસ્ટન્ટને ફક્ત સવાલ-જવાબ પૂરતું મર્યાદિત રાખવા માંગતી નથી. કંપની હવે તેના AI ચેટબોટ, મેટા AI માં નવી શોપિંગ અને પ્રોડક્ટ રિસર્ચ સુવિધાઓનું ટેસ્ટિંગ કરી રહી છે. બ્લૂમબર્ગના એક નવા રિપોર્ટ અનુસાર, આ સુવિધા યુઝર્સને પ્રોડક્ટ્સ શોધવા, તેમની તુલના કરવા અને ચેટબોટમાં સીધી જ ખરીદી સલાહ પ્રાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપશે.

આ સુવિધા હાલમાં મેટા AIના વેબ વર્ઝન પર યુએસમાં સિલેક્ટેડ યુઝર્સ માટે ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહી છે. જો કોઈ વપરાશકર્તા કપડાં, ગેજેટ્સ અથવા એસેસરીઝ જેવી પ્રોડક્ટ્સ માટે પૂછે છે, તો ચેટબોટ છબીઓ સાથે કેરોયુઝલમાં સૂચનો રેકમેન્ડ કરે છે. આ વિશેષ સુવિધા મલ્ટીપલ વેબસાઇટ્સ નેવિગેટ કરવાની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે. AI આપમેળે કાર્ટમાં શોર્ટ પ્રોડક્ટ સમરી , બ્રાન્ડ નામ, કિંમત અને વેબસાઇટ માહિતી દેખાડે છે.

નેચરલ લેંગ્વેજમાં સવાલ પૂછવાની સુવિધા

રિપોર્ટ મુજબ, દરેક પ્રોડક્ટની નીચે બુલેટ પોઈન્ટ પણ સમજાવે છે કે તેનું રેકમેન્ડેશન શા માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે. વપરાશકર્તાઓ નેચરલ લેંગ્વેજમાં પ્રશ્નો પૂછી શકે છે, જેમ કે બે સ્માર્ટફોનની તુલના કરવી અથવા ચોક્કસ બજેટમાં લેપટોપ શોધવું. ત્યારબાદ ચેટબોટ સુવિધાઓ, કિંમત અને ફાયદા અને ગેરફાયદાનું સરળ વિભાજન પૂરું પાડે છે. આ સુવિધાનું બીજું મુખ્ય પાસું તેનું પર્સનલાઈઝેશન ફીચર છે. મેટા AI યુઝર્સના સ્થાન અને પ્રોફાઇલના આધારે સૂચનો કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ ન્યૂ યોર્કમાં હોય અને પફર જેકેટ શોધે તો તેઓ તે વાતાવરણ અને પ્રોફાઇલને અનુરૂપ વિકલ્પો જોઈ શકે છે.

રિપોર્ટમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ભવિષ્યમાં મેટા ઓનલાઈન રિટેલર્સ માટે લિંક્સ ઉમેરી શકે છે, જે એફિલિએટ પાર્ટનરશિપ દ્વારા આવકના નવા સોર્સ ખોલી શકે છે. જો કે, કંપનીએ હજુ સુધી સુવિધાની વ્યાપક ઉપલબ્ધતા અથવા તેના ઈન્કમ મોડેલ પર વિગતો શેર કરી નથી. ખરેખર, AI વિશ્વમાં સ્પર્ધા સતત વધી રહી છે. OpenAI ના ChatGPT અને Google ના Gemini જેવા પ્લેટફોર્મ્સે પહેલાથી જ બ્રાઉઝિંગ અને શોપિંગ સુવિધાઓ ઉમેરી છે. આવી સ્થિતિમાં, મેટા તેના AI આસિસ્ટન્ટને ઓલ-ઇન-વન ડિજિટલ સહાયક બનાવવા તરફ પણ આગળ વધી રહી છે, જેથી વપરાશકર્તાઓને એક જ જગ્યાએ વાતચીત તેમજ ખરીદીનો અનુભવ મળી શકે.

