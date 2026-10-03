ઓક્ટોબર 2026માં લોન્ચ થશે આ કાર્સ: મસાજની સુવિધા, જુઓ Mercedes-Maybachથી લઇને Audi Q3 સુધીનું સંપૂર્ણ લિસ્ટ
ઓક્ટોબર 2026માં ભારતના કાર બજારમાં લક્ઝરીથી લઇને ઇલેક્ટ્રિક અને હાઇબ્રિડ મોડલ સુધીની નવી કાર્સ લોન્સ થઇ શકે છે.
Published : October 3, 2026 at 1:42 PM IST
હૈદરાબાદ: ઓક્ટોબર 2026 એટલે કે આ મહિનામાં ભારતમાં ઘણી નવી કાર્સ લોન્સ થઇ શકે છે. આ તહેવારોનો મહિનો છે અને આ મહિને ઘણી નવી કાર કંપનીઓ પોતાની નવી અને અપડેટ કાર માર્કેટમાં રજૂ કરશે. તેમાં લક્ઝરી સેડાનથી લઇને સામાન્ય પરિવાર માટે હેચબેક અને ઇલેક્ટ્રિક એસયુવી સુધી બધી કાર સામેલ છે. આ લિસ્ટમાં સ્કોડા, હોન્ડા, વોલ્વો, ટોયોટા અને ઔડી સહિત ઘણી કંપનીઓની ગાડીઓ સામેલ છે. આપને જણાવીએ અપકિમિંગ કાર્સ વિશે...
Mercedes-Maybach S-Class Facelift
Mercedes-Maybach S-Class Faceliftને ભારતમાં 5 ઓક્ટોબરે લોન્ચ કરવામાં આવશે. તેમાં મોટી એલ્યુમિનેટેડ મેબેક ગ્રિલ હશે. હેડલેપમ્સ નવી ડિઝાઇનના હશે, જેમાં 3 પોઇન્ટેડ સ્ટાર્સ DRLs હશે. ડી-પિલર પર એલ્યુમિનેટેડ મેબેક પણ હશે. 20 અને 21 ઈંચના નવા એલોય વ્હિલ્સ મળશે. અંદર સુપરસ્ક્રીન સિસ્ટમ હશે, જેમાં 12.3 ઈંચ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, 14.4 ઇંચ સેન્ટ્રલ ટચસ્ક્રીન અને 12.3 ઈંચ પેસેન્જર ડિસ્પ્લે હશે. કારની પાછળની સીટોમાં વેન્ટિનેશન, હિટિંગ અને મસાજના ફિચર્સ પણ હશે. જો કે પાવરફુલ એન્જીન વિશે હજું સુધી કોઇ કંન્ફર્મ માહિતી બહાર નથી આવી. આ કારનું હાલનું મોડલ 2.87 કરોડ રુપિયાનું છે.
The new Škoda Slavia, Says It All Pre-book now: https://t.co/eMHX3JIF4U #SkodaIndia #SkodaSlavia #SaysItAll #LetsExplore https://t.co/qDgH4rKzIU— Škoda India (@SkodaIndia) August 18, 2026
Skoda Slavia Facelift
Skoda Slavia Faceliftને ભારતમાં 6 ઓક્ટોબરે લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. બહારની ડિઝાઇનમાં નવી fascia, રિડિઝાઇન એલઇડી હેડલેમ્પ અને ટેલ લેપ્સ, નવા એલેયો વ્હિલ્સ અને રિફ્રેસ્ડ બંમ્પર્સ હશે. તેની અંદર 10.25 ઇંચની ડિજિટલ ડ્રાયવર ડિસ્પ્લે 10.1 ટચ સ્ક્રીન અને 360 ડિગ્રી કેમેરો મળશે. તેના હાઇ વેરિયન્ટમાં રિયર સીટ મસાજ પણ મળશે, જે આ સેગમેન્ટમાં પહેલીવાર છે. 1 મીટર ટર્બો પેટ્રોલ સાથે 8-સ્પીડ ટોર્ક કન્વર્ટર ઓટોમેટિક આવશે, જ્યારે 1.5 લિટરવાળું 7-speed dual-clutch રહેશે. આ કારની કિંમતમાં 20 હજારથી 50 હજાર રુપિયા સુધીનો વધારો થઇ શકે છે. આ નવી કારની સ્પર્ધા Hyundai Verna, Honda City અને Volkswagen Virtus સાથે રહેશે.
Honda Elevate Facelift
આ કારને પણ 6 ઓક્ટોબરના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે. તેમાં રિવાઇઝ એક્સટિરિયર સ્ટાઇલિંગ, અપડેટેડ લાઇટનિંગ અને રિડિઝાઇન ગ્રીલ હશે. તેના કેબિનમાં વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ જેવા ફિચર્સ હોઇ શકે છે. તેમાં 1.5 લિટર પેટ્રોલ એન્જીન હશે. આ ગાડીની સ્પર્ધા Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Volkswagen Taigun અને Skoda Kushaq જેની કાર સાથે થશે.
Volvo EX90
Volvo EX90ની લોન્ચ ડેટ 12 ઓક્ટોબર નક્કી કરવામાં આવી છે. આ વોલ્વોની ફ્લેગશીપ ઇલેક્ટ્રિક એસયુવી છે, જે XC90નું ઇલેક્ટ્રિક વર્જન છે. તેમાં ડ્યુઅલ મોટર ઓલ વ્હિલ ડ્રાઇવ સિસ્ટમ અને લગભગ 600 કિલોમીટરની રેન્જનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આ કાર ત્રણ રો સીટિંગ કેપેસિટી અને લેટેસ્ટ સેફ્ટી ફિચર્સ સાથે લોન્ચ થશે. તેની હેડલાઇટ્સમાં એવી LED છે જે લાઇટ્સ ઓન થતાં જ ઓપન થાય છે. આ કાર પ્રિમિયમ ઇલેક્ટ્રિક એસયુવી સેગમેન્ટમાં સ્થાન મેળવશે.
Volvo ES90
વોલ્વોની આ કાર પણ 19 ઓક્ટોબરે લોન્ચ થશે. આ ઇલેક્ટ્રિક સેડાન કાર છે, જેમાં Thor’s hammer સ્ટાઇલના હેડલેમ્પ છે. તેનો પાવર 333PS થી લઇને 680PS સુધી હોઇ શકે છે. તેની અંદર મિનિમલી ડિઝાઇન્ડ ઇન્ટીરિયર્સ અને મોટી બેટરી પેક હશે. આ કાર પ્રિમિયમ ઇલેક્ટ્રિક સેડાન સેગમેન્ટમાં અન્ય કારની સ્પર્ધા કરશે.
Toyota Glanza Facelift
14 ઓક્ટોબરે ટોયોટા Glanza Facelift લોન્ચ થઇ શકે છે. તેમાં Maruti Baleno facelift જેવા અપડેટ હોઇ શકે છે. તેમાં નવા ફ્રંસ ફેસિયા, એપડેટેડ અલોય વ્હિલ્સ અને કદાચ એક લીટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જીન પણ મળી શકે છે. વેંટિલેડેટ સીટ્સ, ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ અને Level-2 ADAS જેવા ફેચર્સ જોડાઇ શકે છે. એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ કાર CNG ઓપ્શનમાં પણ મળી શકે છે. આ કારની સ્પર્ધા Maruti Suzuki Baleno, Hyundai i20 અને Tata Altroz સાથે રહેશે.
Meet the all-new Audi Q3. Sharper design. Progressive technology. Powerful performance. Crafted with intent. Experienced with clarity. A new standard takes the road. Register Interest. #AudiIndia #AudiQ3. https://t.co/3vINZBz2Ol— Audi India (@AudiIN) August 22, 2026
Audi Q3
16 ઓક્ટોબરે નવી જનરેશનની Audi Q3 લોન્ચ કરવામાં આવશે. કારની બહારની સંપૂર્ણ ડિઝાઇન બદલવામાં આવી છે અને સાઇઝ પણ થોડી મોટી કરવામાં આવી છે. તેની અંદર ડિજિટલ કોકપીટ અને મોટી સેન્ટ્રલ ટચસ્ક્રીન મળશે. એન્જીન 2 લિટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જીન હશે, જે લગભગ 204PS પાવર અને 320Nm ટોર્ક આપશે. તેની સાથે 7-સ્પીડ ડ્યુઅલ ક્લચ ગિયરબોક્સ અને ક્વોટ્રો ઓલ વ્હીલ ડ્રાઇવનું ઓપ્શન પણ હશે. આ કારની ટક્કર BMW X1 અને Mercedes-Benz GLA સાથે રહેશે.
Renault Duster Strong Hybrid
આ કાર 17 ઓક્ટોબરે લોન્ચ થશે. તેમાં 1.8 લિટર હાઇબ્રિડ એન્જીન હશે, જેમાં ડ્યુઅલ ઇલેક્ટ્રિક મોટર્સ અને eDCT ગિયરબોક્સ હશે. તેની અંદર ડ્યુઅલ ડિસ્પ્લે સેટઅપ, લેધર સિટ્સ અને વધુ બુટ સ્પેસ મળશે. આ કાર ડિઝલ સી-સેગમેન્ટ જેમ કે Hyundai Creta અને Kia Seltosનું એલ્ટરનેટિવ ઓપ્શન બની શકે છે.
Hyundai Bayon
ઓક્ટોબરના અંતમાં Hyundai Bayon પણ લોન્ચ થઇ શકે છે. કંપનીએ આ કારને દિવાળી પહેલા લોન્ચ કરવાની જાહેરાત કરી છે. પરંતુ ચોક્કસ તારીખ જણાવી નતી. આ કાર Venue અને Creta ની વચ્ચેના સેગમેન્ટમાં પોતાની પોઝિશન બનાવશે. આ નવી કાર global i20 પર આધારિત છે. આ કારની સ્પર્ધા Maruti Victoris, Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq અને MG Astor જેની કાર્સ સાથે રહેશે.
Volkswagen Virtus Facelift
Volkswagen પણ ઓક્ટોબરના અંત અથવા નવેમ્બરની શરુઆતમાં Volkswagen Virtus Facelift લોન્ચ કરી શકે છે. તેમાં સ્ટાલિંગ અને ફિચર અપડેટ થશે, પરંતુ ટર્બો પેટ્રોલ પાવરટ્રેન એ જ રહેશે. આ કારની સ્પર્ધા Skoda Slavia, Hyundai Verna અને Honda City સાથે થઇ શકે છે.
એવામાં ભારતમાં ફેસ્ટિવલ સિઝન દરમિયાન આ બંધી કંપનીઓ પોત-પોતાની નવી કાર્સ લોન્ચ કરશે. એવામાં જો તમે કોઇ કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યા છો તો તેમાં પણ કોઇ કારનો સારો વિકલ્પ મળી શકે છે.
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