મારુતિ સુઝુકી જૂનથી તેના વાહનોના ભાવ વધારશે, કાર 30,000 રૂપિયા સુધી મોંઘી થશે
મારુતિ સુઝુકીએ જૂન 2023 થી તેની કારની કિંમતોમાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેની અસર ઓટોમોટિવ ઉદ્યોગ પર પડી રહી છે.
Published : May 22, 2026 at 1:49 PM IST
નવી દિલ્હી : મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયાએ ગુરુવારે જાહેરાત કરી છે કે કંપની જૂન 2026થી પોતાની કારોના ભાવમાં રુ.30,000 સુધીનો વધારો કરશે. સ્ટોક એક્સચેન્જ ફાઇલિંગમાં કંપનીએ જણાવ્યું કે મારુતિએ પોતાના તમામ મોડેલોના ભાવ વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે.
કંપનીએ પોતાની રેગ્યુલેટરી ફાઇલિંગમાં કહ્યું કે, "ઇનપુટ કોસ્ટમાં સતત વધારો થવાને કારણે કંપની જૂન 2026થી પોતાના પોર્ટફોલિયોના મોડેલોના ભાવમાં રુ.30,000 સુધીનો વધારો કરશે."
કંપનીના સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, આ નિર્ણય પાછળ રો મટિરિયલ અને ઓપરેશનલ ખર્ચમાં સતત વધારો મુખ્ય કારણ છે, જેના કારણે સમગ્ર ઓટોમોબાઇલ ઉદ્યોગ પર અસર પડી રહી છે.
કાર નિર્માતા કંપનીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી કંપની ખર્ચ ઘટાડવાના વિવિધ ઉપાયો દ્વારા ગ્રાહકો પર પડતા બોજને શક્ય તેટલો ઓછો કરવાની સતત પ્રયાસ કરી રહી છે."
મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયાએ જણાવ્યું કે, કંપનીએ છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ખર્ચ ઘટાડવા માટે અનેક પગલાં લીધાં છે અને ખર્ચનો થોડો ભાગ પોતે સહન પણ કર્યો છે.
કંપનીએ વધુમાં કહ્યું કે ગ્રાહકો પર અસર ઓછી પડે તે માટે પૂરો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. ફાઇલિંગમાં કંપનીએ જણાવ્યું કે, "મોંઘવારીનું દબાણ હવે ઊંચા સ્તરે પહોંચી ગયું છે અને ખર્ચનું વાતાવરણ સતત પડકારજનક છે. તેથી કંપનીને વધેલા ખર્ચનો અમુક ભાગ બજારમાં પસાર કરવો પડશે, સાથે જ ગ્રાહકો પર તેની અસર ઓછામાં ઓછી રહે તેની પણ કાળજી લેવામાં આવશે.”
કંપનીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, "ભાવવધારો દરેક મોડેલ મુજબ અલગ-અલગ રહેશે." આ જાહેરાત એવા સમયે આવી છે જ્યારે ભારતમાં ઘણી ઓટોમોબાઇલ કંપનીઓએ કમોડિટી ભાવમાં વધારો, લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ અને સપ્લાય ચેઇનમાં વધતા મોંઘવારીના દબાણને ધ્યાનમાં રાખીને વાહનોના ભાવ વધારવાની જાહેરાત કરી છે.
આ પહેલાં Mahindra & Mahindraએ પણ 6 એપ્રિલથી પોતાના SUV અને કોમર્શિયલ વાહનોના ભાવમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી હતી. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે વધતા ઇનપુટ અને ઓપરેશનલ ખર્ચને કારણે ભાવમાં 2.5 ટકા સુધીનો વધારો કરવામાં આવશે, જ્યારે તમામ મોડેલોમાં સરેરાશ આશરે 1.6 ટકા જેટલો વધારો થશે.
