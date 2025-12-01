2 ડિસેમ્બરે લોન્ચ થવા જઈ રહી છે, Maruti Suzuki e-Vitara, જાણો તેના ફિચર્સ અને કિંમત
મારુતિ સુઝુકી તેની પહેલી સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રિક કાર, મારુતિ સુઝુકી ઇ-વિટારા લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. મારુતિ સુઝુકી ઇ-વિટારા 2 ડિસેમ્બરે લોન્ચ થવા જઈ રહી છે
Published : December 1, 2025 at 2:36 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપની, મારુતિ સુઝુકી, 2 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ દેશમાં તેની પ્રથમ સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રિક કાર, મારુતિ સુઝુકી ઇ-વિટારા લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. આ મોડેલનું ઉત્પાદન ઓગસ્ટ 2025માં કંપનીના ગુજરાતમાં હાંસલપુર પ્લાન્ટમાં શરૂ થયું હતું, અને પ્રથમ બેચ સપ્ટેમ્બર 2025 માં નિકાસ કરવામાં આવી હતી. જેમ જેમ ભારતમાં આ કાર લોન્ચિંગ થવાની નજીક આવી રહી છે, તેમ તેમ તેના વિશે ઘણી માહિતીઓ બહાર આવી રહી છે.
મારુતિ સુઝુકી ઈ વિટારાનું એક્સટીરિયર
મારુતિ ઇ-વિટારાની સ્ટાઈલિંગ મારુતિ સુઝુકી EVX પ્રેરિત છે. પ્રોડક્શન મોડેલમાં Y-શેપ આકારના DRLs સાથે કોણીય એંગુલર હેડલેમ્પ યુનિટ અને વ્હીલ આર્ચ, બમ્પર અને નીચલા દરવાજાઓની ચારેબાજુ વ્યાપક ક્લેડીંગ આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત કનેક્ટેડ ટેલ-લેમ્પ ડિઝાઇન પણ શામેલ છે, જે EVX કૉન્સેપ્ટ પર દર્શાવવામાં આવેલી ડિઝાઈન સાથે ખુબજ મળતી આવે છે.
મારુતિ સુઝુકી ઇ વિટારાનું ઈન્ટીરિયર
જો તેના ઈન્ટીરિયરની વાત કરીએ તો, મારુતિ ઇ-વિટારામાં એવું ડેશબોર્ડ લેઆઉટ છે, જે હાલમાં બજારમાં રહેલી અન્ય કોઈપણ મારુતિ સુઝુકી મોડેલમાં નથી. એક જ હાઉસિંગમાં બે ફ્રી-સ્ટેન્ડિંગ ડિસ્પ્લે ડેશબોર્ડની ઉપર આપવામાં આવી છે, સાથે સાથે સમગ્ર ફેસિયામાં એક પહોળું, સોફ્ટ-ટચ પેનલ પણ આપવામાં આવી છે. સેન્ટ્રલ એર-કન્ડીશનીંગ વેન્ટ્સની નીચે ફિઝિકલ નિયંત્રણોનો એક નાનો સેટ મૂકવામાં આવ્યો છે. ગિયર સિલેક્ટરને રોટરી ડાયલ દ્વારા બદલવામાં આવ્યો છે.
મારુતિ સુઝુકી ઇ વિટારાની વિશેષતાઓ
વૈશ્વિક સ્તરે, મારુતિ ઇ-વિટારા ADAS, 10.25-ઇંચ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, 10.1-ઇંચ ઇન્ફોટેનમેન્ટ ડિસ્પ્લે, એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ, ટેલિસ્કોપિક સ્ટીયરિંગ વ્હીલ, કીલેસ એન્ટ્રી અને સ્ટાર્ટ, ચાર સ્પીકર્સ અને ઓટો-ડિમિંગ ઇન્ટિરિયર રીઅર-વ્યૂ મિરર જેવી સુવિધાઓથી સજ્જ છે.
તેના હાયર વેરિઅન્ટમાં 19-ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ, વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, 10-વે પાવર-એડજસ્ટેબલ ડ્રાઇવર સીટ, ઇનફિનિટી ૉડિયો સિસ્ટમ, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, ફૉગ લેમ્પ્સ અને 360-ડિગ્રી કેમેરા જેવી વધારાની સુવિધાઓ શામેલ છે.
મારુતિ સુઝુકી ઇ-વિટારાનો બેટરી પેક, પાવર આઉટપુટ અને રેન્જ
ભારતમાં લોન્ચ થવાની અપેક્ષા રાખતી મારુતિ ઇ-વિટારા તેના બંને વૈશ્વિક બેટરી વિકલ્પો, 49 kWh અને 61 kWh સાથે રજૂ કરવામાં આવી શકે છે અને જેમાં મોટા પેક ઉચ્ચ ટ્રીમ માટે આરક્ષિત છે. નીચલા વેરિઅન્ટ્સ ફ્રન્ટ-માઉન્ટેડ મોટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે 142 bhp અને 192.5 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે.
તેના ઉચ્ચ-સ્પેસિફિકેશન વેરિઅન્ટ્સમાં, તે જ મોટર વધુ શક્તિશાળી રૂપરેખાંકનમાં આવે છે, જે 172 bhp ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે ટોર્ક એ જ રહે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં AWD વર્ઝન પણ ઓફર કરવામાં આવશે, પરંતુ ભારત માટે આની પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. વેરિઅન્ટના આધારે, મારુતિ ઇ-વિટારા 428 કિમી સુધીની WLTP-પ્રમાણિત રેન્જ ધરાવે છે.
મારુતિ સુઝુકી ઇ-વિટારાના હરીફો
ભારતીય બજારમાં લોન્ચ થયા પછી, મારુતિ ઇ-વિટારા હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા ઇલેક્ટ્રિક, ટાટા કર્વ EV, MG ZS EV અને મહિન્દ્રા BE 6 સાથે સીધો મુકાબલો કરશે. ભારતમાં વેચાણ મારુતિ સુઝુકીના નેક્સા ડીલરશીપ નેટવર્ક દ્વારા કરવામાં આવશે.
મારુતિ સુઝુકી ઇ-વિટારાની અંદાજિત કિંમત
જ્યારે કાર યુકેમાં ઊંચી કિંમતે લોન્ચ કરવામાં આવશે, ત્યારે મોડેલ ભારતમાં વધુ સસ્તું હોવાની અપેક્ષા છે, કારણ કે તે ગુજરાતમાં સુઝુકી મોટરના હાંસલપુર પ્લાન્ટમાં તેને વિકસાવવામાં આવી છે. કિંમતની વાત કરીએ તો, તેની શરૂઆત લગભગ 17 લાખ રૂપિયાથી થવાની ધારણા છે, અને ટોપ-ઓફ ધ ટોપ કિંમત 23 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) હોઈ શકે છે.