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2031 સુધી 7 SUV લોન્ચ કરશે Maruti Suzuki, સેગમેન્ટમાં મોટું વિસ્તરણ

મારુતિ સુઝુકી વર્ષ 2031 સુધીમાં નવી પ્રોડક્ટ્સ લોન્ચ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. કંપની આગામી પાંચ વર્ષમાં સાત એસયુવી લોન્ચ કરે તેવી શક્યતા છે.

Maruti Suzuki e-Vitara
Maruti Suzuki e-Vitara (ફોટો - Maruti Suzuki)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 8:17 PM IST

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હૈદરાબાદ: સ્વદેશી કાર નિર્માતા કંપની Maruti Suzuki વર્ષ ૨૦૩૧ સુધીનો પોતાનો રોડમેપ તૈયાર કરી રહી છે. કંપની ભારતીય પેસેન્જર વ્હીકલ માર્કેટમાં અનેક નવા પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. Maruti Suzuki આગામી પાંચ વર્ષમાં દેશમાં સાત SUV લોન્ચ કરી શકે છે.

કંપનીનો ઉદ્દેશ ભારતીય બજારમાં પોતાની હાજરી મજબૂત બનાવવાનો અને ઘરેલું પેસેન્જર વ્હીકલ માર્કેટમાં આગળની વૃદ્ધિ માટે તૈયારી કરવાનો છે. આ ઉપરાંત, કંપની પોતાના પ્રોડક્શન વોલ્યુમને પણ નોંધપાત્ર રીતે વધારવાની યોજના બનાવી રહી છે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે નાણાકીય વર્ષ 2026-27 દરમિયાન Maruti Suzuki પોતાના પ્લાન્ટમાંથી 5,00,000 વધારાની ગાડીઓ તૈયાર કરશે.

Maruti Suzuki Fronx
Maruti Suzuki Fronx (ફોટો - Maruti Suzuki)

Maruti Suzukiની ૨૦૨૫-૨૬ની વાર્ષિક ઇન્ટિગ્રેટેડ રિપોર્ટમાં કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને CEO હિસાશી તાકેઉચીએ જણાવ્યું કે કંપનીએ મીડિયમ-ટર્મમાં વૃદ્ધિની સંભાવનાઓ અંગેના વિશ્વાસ સાથે પોતાની કેપેસિટી વધારવાની યોજનાઓમાં ઝડપ લાવી છે.

તેમણે કહ્યું, “મીડિયમ-ટર્મ આઉટલુકમાં પોતાના વિશ્વાસને જોતાં, અમે પોતાની કેપેસિટી વધારવાની યોજનાઓમાં ઝડપ લાવી છે. નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૬-૨૭ દરમિયાન અમે ૫,૦૦,૦૦૦ યુનિટની મેન્યુફેક્ચરિંગ કેપેસિટી ઉમેરી છે. ગ્રાહકોની અપેક્ષાઓ ઝડપથી બદલાઈ રહી છે.” તેમણે વધુમાં કહ્યું કે કંપનીનો પ્લાન આગામી પાંચ વર્ષમાં સાત SUV લોન્ચ કરવાનો છે, જેથી SUV પોર્ટફોલિયોને વધુ મજબૂત બનાવી શકાય.

Maruti Suzuki પોતાની વૃદ્ધિના આગળના તબક્કાને આગળ વધારવા માટે અનેક વ્યૂહરચનાઓ પર ઝડપથી કામ કરી રહી છે. કંપનીએ પોતાની રિપોર્ટમાં કહ્યું છે કે નાની કારોના સેગમેન્ટમાં પરત ફરવું, SUV પોર્ટફોલિયોને મજબૂત બનાવવું, મલ્ટી-પાવરટ્રેન વ્યૂહરચના, પ્રોડક્શન ક્ષમતા વધારવી અને એક્સપોર્ટમાં ઝડપ — આ બધા મુખ્ય પરિબળો છે, જેનાથી વૃદ્ધિના આગળના તબક્કામાં મદદ મળવાની સંભાવના છે.

Maruti Suzuki Fronx
Maruti Suzuki Fronx (ફોટો - Maruti Suzuki)

SUVs પર વધુ ફોકસ કરી રહી છે Maruti Suzuki

Maruti Suzuki હાલ ભારતીય બજારમાં અલગ-અલગ સેગમેન્ટમાં Brezza, Vitara અને Grand Vitara જેવી SUVsની વેચાણ કરી રહી છે. બજારમાં SUVsની વધતી લોકપ્રિયતાને જોતાં કંપની આ ઝડપથી વધતા સેગમેન્ટમાં પોતાનો હિસ્સો વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

આને ધ્યાનમાં રાખીને કંપનીએ આગામી પાંચ વર્ષમાં સાત SUVs બજારમાં લોન્ચ કરવાની યોજના બનાવી છે, જેને અલગ-અલગ સેગમેન્ટ અને અલગ-અલગ પાવરટ્રેન કેટેગરીમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

Maruti Suzuki Brezza
Maruti Suzuki Brezza (ફોટો - Maruti Suzuki)

નાની કારોની વેચાણમાં ઝડપથી સુધારાની અપેક્ષા

Maruti Suzukiના ચેરમેન આર સી ભાર્ગવે કહ્યું કે કંપનીનો અંદાજ છે કે નાણાકીય વર્ષ 203-31 સુધી ભારતીય કાર ઇન્ડસ્ટ્રી 61 લાખથી 63 લાખ યુનિટ સુધી વધી શકે છે. આ અંદાજ ત્યારે આવ્યો, જ્યારે Maruti Suzukiએ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૬માં રેકોર્ડ 24.2 લાખ ગાડીઓ વેચી અને અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ 4,47,000 યુનિટ્સનું એક્સપોર્ટ કર્યું.

કંપનીને અપેક્ષા છે કે તે વેચાણના આગળના દસ લાખ યુનિટના માઇલસ્ટોન સુધી અગાઉના અંદાજ કરતાં વહેલી પહોંચી જશે. કંપનીએ સતત ત્રીજા વર્ષે વાર્ષિક વેચાણમાં 20 લાખનો આંકડો પાર કર્યો. આ વૃદ્ધિના અંદાજમાં નાની કારોની મહત્વની ભૂમિકા છે.

વૈકલ્પિક ઇંધણના ક્ષેત્રમાં Maruti Suzukiના પ્રયાસો

ગાડીઓના પ્રોડક્શન અને પોતાના પ્રોડક્ટ પોર્ટફોલિયોને વધારવા ઉપરાંત Maruti Suzuki વૈકલ્પિક ઇંધણના ક્ષેત્રમાં પણ પોતાના પ્રયાસો તીવ્ર બનાવી રહી છે. કંપની પાસે દેશમાં પહેલેથી જ CNG મોડલ્સની એક મોટી રેન્જ અવેલેબલ છે.

આ રિપોર્ટમાં ભાર્ગવે સંકેત આપ્યો કે કંપની ક્લીનર એનર્જી તરફ આગળ વધવા માટે ઇમ્પોર્ટેડ CNGની જગ્યાએ સ્થાનિક સ્તરે ઉપલબ્ધ સંસાધનોમાંથી મળતી બાયોગેસના ઉપયોગ પર ધ્યાન આપી રહી છે.

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TAGGED:

MARUTI SUZUKI PLAN FOR 2031
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INDIAN CAR MARKET
MARUTI ROADMAP
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