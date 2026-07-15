23 જુલાઈએ લોન્ચ થશે મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટ, 11,000 રૂપિયામાં બુકિંગ શરૂ
ટીઝર મુજબ કારની આગળની સ્ટાઇલિંગ બદલાઈ છે, નવા એલોય વ્હીલ અને બમ્પર સાથે LED લાઇટિંગ એલિમેન્ટ્સ પણ અપડેટ થયા છે.
Published : July 15, 2026 at 1:04 PM IST
હૈદરાબાદ : મારુતિ સુઝુકી 23 જુલાઈએ પોતાની લોકપ્રિય કોમ્પેક્ટ SUV બ્રેઝાનું ફેસલિફ્ટ વર્ઝન લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે અને તેણે તેની બુકિંગ પણ શરૂ કરી દીધી છે. નવી બ્રેઝાના એક્સટીરિયર, ઇન્ટીરિયર અને એન્જિનમાં મોટા ફેરફારોની શક્યતા છે.
23 જુલાઈએ લોન્ચ થશે નવી મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટ, બુકિંગ ચાલુ
દેશની સૌથી મોટી કાર નિર્માતા કંપની મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા પોતાની સૌથી લોકપ્રિય કારોમાંની એક મારુતિ સુઝુકી બ્રેઝાનું ફેસલિફ્ટ વર્ઝન 23 જુલાઈના રોજ લોન્ચ કરવાની છે. જોકે, તે પહેલાં કંપનીએ અપડેટેડ બ્રેઝા માટે બુકિંગ લેવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ઇચ્છુક ગ્રાહકો 11,000 રૂપિયાની બુકિંગ રકમ ચૂકવીને આ અપડેટેડ કોમ્પેક્ટ SUV બુક કરાવી શકે છે. આગામી નવી મારુતિ બ્રેઝા વર્તમાન જનરેશન મોડલનું મિડ-લાઇફ અપડેટ હશે અને તેના એક્સટીરિયર ડિઝાઇન, ઇન્ટીરિયર અને પાવરટ્રેનમાં ફેરફાર થવાની સંભાવના છે.
It’s the season’s biggest play. And it’s about to blow you away.— Maruti Suzuki Arena (@MSArenaOfficial) July 14, 2026
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મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટમાં શું હશે નવું?
મારુતિ સુઝુકી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા પ્રથમ ટીઝર પરથી જાણવા મળે છે કે આ કારમાં આગળના ભાગે સ્ટાઇલિંગમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, જોકે SUVનો સંપૂર્ણ આકાર એવો ને એવો જ રાખવામાં આવ્યો છે. આ નવા મોડલમાં નવી ડિઝાઇનવાળા એલોય વ્હીલ્સ, અપડેટેડ ફ્રન્ટ અને રિયર બમ્પર, અને બદલાયેલા LED લાઇટિંગ એલિમેન્ટ્સ પણ જોવા મળશે.
આ ઉપરાંત, કારના કેબિનમાં પણ નવા ફીચર્સ ઉમેરવામાં આવી શકે છે. જોકે મારુતિ સુઝુકીએ સંપૂર્ણ ઇક્વિપમેન્ટ લિસ્ટ જાહેર કરી નથી, પરંતુ અપડેટેડ મારુતિ બ્રેઝામાં વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ અને ઉચ્ચ વેરિઅન્ટમાં પાવર્ડ ડ્રાઇવર સીટ આપવામાં આવી શકે છે. તે સિવાય ઇલેક્ટ્રિક સનરૂફ, હેડ-અપ ડિસ્પ્લે, 360-ડિગ્રી કેમેરા અને ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ જેવા હાલના ફીચર્સ ચાલુ રહેવાની અપેક્ષા છે.
મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટનું એન્જિન
એન્જિનની વાત કરીએ તો તેમાં એક મોટો ફેરફાર થઈ શકે છે. કંપની તેમાં નવા ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિનનો વિકલ્પ આપી શકે છે, જે કેટલાક વેરિઅન્ટ્સમાં હાલની 1.5-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિનનું સ્થાન લેશે. નવું એન્જિન મેન્યુઅલ અને ઓટોમેટિક ટ્રાન્સમિશન વિકલ્પો સાથે આવી શકે છે.
આ ઉપરાંત, મારુતિ સુઝુકી નવી બ્રેઝાનું CNG વર્ઝન પણ ચાલુ રાખી શકે છે, જોકે કંપનીએ અત્યાર સુધી પાવરટ્રેન લાઇનઅપની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે મારુતિ બ્રેઝા ભારતમાં મારુતિ સુઝુકીની સૌથી વધુ વેચાતી SUV પૈકીની એક છે.
કંપનીએ તાજેતરમાં માહિતી આપી હતી કે આ કારે ભારતીય બજારમાં 10 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે અને ડેબ્યૂ બાદથી અત્યાર સુધી તેનું કુલ વેચાણ 1.4 મિલિયન યુનિટ્સને પાર કરી ગયું છે. અપડેટેડ મારુતિ બ્રેઝાની કિંમતો 23 જુલાઈએ લોન્ચ સમયે જાહેર કરવામાં આવશે. બજારમાં તેની સ્પર્ધા Hyundai Venue, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO, Skoda Kylaq અને Toyota Taisor જેવી કારો સાથે થવાની છે.
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