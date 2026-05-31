સ્માર્ટફોન ખરીદવાનો પ્લાન છે? જૂનમાં લોન્ચ થઈ રહ્યા છે અનેક નવા મોડલ

જૂન 2026માં ભારતમાં Motorola Edge 70 Pro+, Xiaomi 17T, Lava Blaze N2 5G, iQOO Z11 જેવા સ્માર્ટફોન લોન્ચ થવા જઈ રહ્યા છે.

Motorola Edge 70 Pro+, Xiaomi 17T और Lava Blaze N2 5G (ફોટો - Motorola, Xiaomi, Lava)
Published : May 31, 2026 at 7:46 PM IST

હૈદરાબાદ : જૂન 2026માં ભારતીય બજારમાં નવા સ્માર્ટફોનમાં અનેક નવા ફોન જોવા મળશે. મોટોરોલા એજ 70 પ્રો+, Xiaomi 17T, Lava Blaze N2 5G, iQOO Z11 5G, રેડમી ટર્બો 5 સે OPPO રેનો 16 સીરીઝ સુધી, ઘણા ફોન ફોન લોન્ચ થશે.

આ ફોનમાં પ્રીમિયમ ડિસ્પ્લે, મોટી બેટરી, પાવરફુલ પ્રોસેસર અને કેમેરા અપગ્રેડ સામેલ છે. આ સ્માર્ટફોનમાં બજેટથી લઈને મિડ-રેન્જ અને પ્રીમિયમ સેગમેન્ટમાં નવા વિકલ્પ મળશે. આ ફોન Flipkart, Amazon અને બ્રાન્ડ્સની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર મળશે.

LAVA Blaze N2 5G

આ સ્માર્ટફોનને 3 જૂને Amazon પર આવશે. Android 16 આધારિત આ ફોનમાં 6.75-ઇંચ HD+ 90Hz ડિસ્પ્લે, Unisoc પ્રોસેસર, 5000mAh બેટરી અને IP64 રેટિંગ મળશે. પોતાના 13MP ડ્યુઅલ રિયર કેમેરા અને ડિઝાઇનને કારણે આ ફોન ‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ના દૃષ્ટિકોણથી મહત્વપુર્ણ રહેશે. તેની અંદાજિત કિંમત રુ.8,000થી રુ.10,000 વચ્ચે હોઈ શકે છે.

Motorola Edge 70 Pro+

નવા Motorola Edge 70 Pro+ ભારતમાં 4 જૂન, 2026ના રોજ લોન્ચ થઈ શકે છે. આ ફોન 6.8-ઇંચ AMOLED ડિસ્પ્લે સાથે આવશે, જેમાં 2772×1272 રિઝોલ્યુશન, 144Hz રિફ્રેશ રેટ, HDR10+ અને 5200 nits પીક બ્રાઇટનેસ મળશે. તેમાં પેન્ટોન વેલિડેટેડ કલર, વોટર ટચ ટેક્નોલોજી અને SGS સર્ટિફિકેશન સામેલ હશે.

Xiaomi 17T

નવા Xiaomi 17Tને પણ 4 જૂને લોન્ચ કરવામાં આવશે. તેમાં MediaTek Dimensity 8500 Ultra પ્રોસેસર, 6500mAh બેટરી અને 67W ચાર્જિંગ મળશે. સાથે 5x ઓપ્ટિકલ ઝૂમવાળો Leica-ટ્યુન્ડ ટ્રિપલ રિયર કેમેરો પણ હશે. TUV Rheinland સર્ટિફિકેશન ડિસ્પ્લે છે.

Redmi Turbo 5 અને Redmi 17 5G

Redmi Turbo 5ને 18 જૂને લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ ફોનમાં Dimensity 8500 Ultra, 7560mAh બેટરી, 100W ચાર્જિંગ, 6.59-ઇંચ 120Hz AMOLED ડિસ્પ્લે અને 50MP OIS કેમેરો મળી શકે છે.

આ ફોનની કિંમત રુ.27,999થી રુ.33,999 આસપાસ હોઈ શકે છે. જ્યારે Redmi 17 5Gને પણ એ જ દિવસે લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ ફોનમાં Snapdragon 4-સીરીઝ પ્રોસેસર, 7000mAh+ બેટરી અને 50MP કેમેરો હોઈ શકે છે.

iQOO Z11 5G

નવો iQOO Z11 5G જૂનના મધ્યમાં લોન્ચ થઈ શકે છે. આ ફોનમાં 6.83-ઇંચ AMOLED 165Hz ડિસ્પ્લે, Snapdragon 7s Gen 4 પ્રોસેસર, 8GB RAM + 256GB સ્ટોરેજ, 9020mAh બેટરી અને 90W ચાર્જિંગ હોઈ શકે છે. આ સ્માર્ટફોનમાં 50MP Sony IMX882 OIS કેમેરો અને 32MPનો સેલ્ફી કેમેરો મળશે. આ ફોનની કિંમત રુ.25,000થી રુ.30,000 વચ્ચે હોઈ શકે છે.

OPPO Reno 16 સિરીઝ

નવા OPPO Reno 16 (Reno 16, Pro, Pro Mini) જુલાઈ 2026માં લોન્ચ થઈ શકે છે. તેમાં 200MPનો મેઇન કેમેરો, Dimensity 8550/9500s, 6700થી 7000mAh બેટરી હોઈ શકે છે. આ ફોન 80W ચાર્જિંગ અને OLED ડિસ્પ્લે સાથે પ્રીમિયમ સેગમેન્ટમાં ઉતારી શકાય છે. તેની કિંમત રુ.30,000થી રુ.40,000 વચ્ચે હોઈ શકે છે.

Tecno Pova 8

આ સ્માર્ટફોનમાં 8000mAh બેટરી, Dimensity 7100/8300, 144Hz AMOLED ડિસ્પ્લે હોવાની આશા છે. આ ફોનની કિંમત આશરે રુ.18,999થી શરૂ થઈ શકે છે.

Vivo T5 Lite

કંપની આ ફોનને રુ.15,000થી ઓછી કિંમતે ઉતારી શકે છે. આ ફોનમાં Dimensity 6300 પ્રોસેસર અને 5600mAh બેટરી હોઈ શકે છે. આ ફોન IP65 રેટિંગ સાથે આવી શકે છે.

Samsung Galaxy M47 અને A27

આ બંને ફોન જૂન-જુલાઈમાં લોન્ચ થવાની આશા છે. હાલ તેમના વિશે વધારે માહિતી સામે આવી નથી, અને ટૂંક સમયમાં તેમના સ્પેસિફિકેશન્સ સામે આવી શકે છે.

Realme P4R

આ ફોનમાં Dimensity 7400+ AI પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ ફોન પણ ટૂંક સમયમાં ભારતમાં લોન્ચ થવાની આશા છે. જૂન 2026માં 5G, Android 16, મોટી બેટરી અને AI ફીચરવાળા ઘણા સસ્તા ફોન બજારમાં આવવાના છે.

