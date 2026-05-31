સ્માર્ટફોન ખરીદવાનો પ્લાન છે? જૂનમાં લોન્ચ થઈ રહ્યા છે અનેક નવા મોડલ
જૂન 2026માં ભારતમાં Motorola Edge 70 Pro+, Xiaomi 17T, Lava Blaze N2 5G, iQOO Z11 જેવા સ્માર્ટફોન લોન્ચ થવા જઈ રહ્યા છે.
Published : May 31, 2026 at 7:46 PM IST
હૈદરાબાદ : જૂન 2026માં ભારતીય બજારમાં નવા સ્માર્ટફોનમાં અનેક નવા ફોન જોવા મળશે. મોટોરોલા એજ 70 પ્રો+, Xiaomi 17T, Lava Blaze N2 5G, iQOO Z11 5G, રેડમી ટર્બો 5 સે OPPO રેનો 16 સીરીઝ સુધી, ઘણા ફોન ફોન લોન્ચ થશે.
આ ફોનમાં પ્રીમિયમ ડિસ્પ્લે, મોટી બેટરી, પાવરફુલ પ્રોસેસર અને કેમેરા અપગ્રેડ સામેલ છે. આ સ્માર્ટફોનમાં બજેટથી લઈને મિડ-રેન્જ અને પ્રીમિયમ સેગમેન્ટમાં નવા વિકલ્પ મળશે. આ ફોન Flipkart, Amazon અને બ્રાન્ડ્સની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર મળશે.
LAVA Blaze N2 5G
આ સ્માર્ટફોનને 3 જૂને Amazon પર આવશે. Android 16 આધારિત આ ફોનમાં 6.75-ઇંચ HD+ 90Hz ડિસ્પ્લે, Unisoc પ્રોસેસર, 5000mAh બેટરી અને IP64 રેટિંગ મળશે. પોતાના 13MP ડ્યુઅલ રિયર કેમેરા અને ડિઝાઇનને કારણે આ ફોન ‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ના દૃષ્ટિકોણથી મહત્વપુર્ણ રહેશે. તેની અંદાજિત કિંમત રુ.8,000થી રુ.10,000 વચ્ચે હોઈ શકે છે.
Motorola Edge 70 Pro+
નવા Motorola Edge 70 Pro+ ભારતમાં 4 જૂન, 2026ના રોજ લોન્ચ થઈ શકે છે. આ ફોન 6.8-ઇંચ AMOLED ડિસ્પ્લે સાથે આવશે, જેમાં 2772×1272 રિઝોલ્યુશન, 144Hz રિફ્રેશ રેટ, HDR10+ અને 5200 nits પીક બ્રાઇટનેસ મળશે. તેમાં પેન્ટોન વેલિડેટેડ કલર, વોટર ટચ ટેક્નોલોજી અને SGS સર્ટિફિકેશન સામેલ હશે.
Xiaomi 17T
નવા Xiaomi 17Tને પણ 4 જૂને લોન્ચ કરવામાં આવશે. તેમાં MediaTek Dimensity 8500 Ultra પ્રોસેસર, 6500mAh બેટરી અને 67W ચાર્જિંગ મળશે. સાથે 5x ઓપ્ટિકલ ઝૂમવાળો Leica-ટ્યુન્ડ ટ્રિપલ રિયર કેમેરો પણ હશે. TUV Rheinland સર્ટિફિકેશન ડિસ્પ્લે છે.
Performance that's built to lead.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) May 27, 2026
The #Xiaomi17T is powered by the MediaTek Dimensity 8500 Ultra, delivering performance that’s #FarBetter than anything you've experienced.
India launch 4th June, 2026.
Redmi Turbo 5 અને Redmi 17 5G
Redmi Turbo 5ને 18 જૂને લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ ફોનમાં Dimensity 8500 Ultra, 7560mAh બેટરી, 100W ચાર્જિંગ, 6.59-ઇંચ 120Hz AMOLED ડિસ્પ્લે અને 50MP OIS કેમેરો મળી શકે છે.
આ ફોનની કિંમત રુ.27,999થી રુ.33,999 આસપાસ હોઈ શકે છે. જ્યારે Redmi 17 5Gને પણ એ જ દિવસે લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ ફોનમાં Snapdragon 4-સીરીઝ પ્રોસેસર, 7000mAh+ બેટરી અને 50MP કેમેરો હોઈ શકે છે.
iQOO Z11 5G
નવો iQOO Z11 5G જૂનના મધ્યમાં લોન્ચ થઈ શકે છે. આ ફોનમાં 6.83-ઇંચ AMOLED 165Hz ડિસ્પ્લે, Snapdragon 7s Gen 4 પ્રોસેસર, 8GB RAM + 256GB સ્ટોરેજ, 9020mAh બેટરી અને 90W ચાર્જિંગ હોઈ શકે છે. આ સ્માર્ટફોનમાં 50MP Sony IMX882 OIS કેમેરો અને 32MPનો સેલ્ફી કેમેરો મળશે. આ ફોનની કિંમત રુ.25,000થી રુ.30,000 વચ્ચે હોઈ શકે છે.
Xiaomi 17T Pro arrives in three all-new signature colors. Deep Blue, Deep Violet, and Black.— Xiaomi (@Xiaomi) May 29, 2026
Deep Blue and Deep Violet combine radiant metal luster with the depth of glass, while Black delivers a sleek, pure finish.
OPPO Reno 16 સિરીઝ
નવા OPPO Reno 16 (Reno 16, Pro, Pro Mini) જુલાઈ 2026માં લોન્ચ થઈ શકે છે. તેમાં 200MPનો મેઇન કેમેરો, Dimensity 8550/9500s, 6700થી 7000mAh બેટરી હોઈ શકે છે. આ ફોન 80W ચાર્જિંગ અને OLED ડિસ્પ્લે સાથે પ્રીમિયમ સેગમેન્ટમાં ઉતારી શકાય છે. તેની કિંમત રુ.30,000થી રુ.40,000 વચ્ચે હોઈ શકે છે.
Tecno Pova 8
આ સ્માર્ટફોનમાં 8000mAh બેટરી, Dimensity 7100/8300, 144Hz AMOLED ડિસ્પ્લે હોવાની આશા છે. આ ફોનની કિંમત આશરે રુ.18,999થી શરૂ થઈ શકે છે.
Vivo T5 Lite
કંપની આ ફોનને રુ.15,000થી ઓછી કિંમતે ઉતારી શકે છે. આ ફોનમાં Dimensity 6300 પ્રોસેસર અને 5600mAh બેટરી હોઈ શકે છે. આ ફોન IP65 રેટિંગ સાથે આવી શકે છે.
Samsung Galaxy M47 અને A27
આ બંને ફોન જૂન-જુલાઈમાં લોન્ચ થવાની આશા છે. હાલ તેમના વિશે વધારે માહિતી સામે આવી નથી, અને ટૂંક સમયમાં તેમના સ્પેસિફિકેશન્સ સામે આવી શકે છે.
Realme P4R
આ ફોનમાં Dimensity 7400+ AI પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ ફોન પણ ટૂંક સમયમાં ભારતમાં લોન્ચ થવાની આશા છે. જૂન 2026માં 5G, Android 16, મોટી બેટરી અને AI ફીચરવાળા ઘણા સસ્તા ફોન બજારમાં આવવાના છે.
