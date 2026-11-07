Mahindra XUV 3XO ZNGને Bharat NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં મળ્યા 5 સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ
Bharat NCAPએ નવી Mahindra XUV 3XO ZNGનો ક્રેશ ટેસ્ટ કર્યો છે, જેમાં આ એસયૂવીએ 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મેળવ્યા છે.
Published : November 7, 2026 at 2:08 PM IST
હૈદરાબાદઃ ભારત ન્યૂ કાર એસેસમેન્ટ પ્રોગ્રામ (B-NCAP)એ તાજેતરમાં લૉન્ચ થયેલી નવી Mahindra XUV 3XO ZNGનો ક્રેશ ટેસ્ટ કર્યો, જેને આ ક્રેશ ટેસ્ટમાં 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મેળવ્યો છે. જણાવી દઈએ કે Mahindra XUV 3XOનો પહેલીવાર નવેમ્બર 2024માં Bharat NCAP દ્વારા ક્રેશ ટેસ્ટ કરવામા આવ્યો હતો.
તે સમયે ક્રેશ ટેસ્ટમાં આ કૉમ્પેક્ટ એસયૂવીએ એડલ્ટ ઑક્યૂપેન્ટ પ્રોટેક્શન (AOP)માં 32માંથી 29.36 પોઈન્ટ અને ચાઈલ્ડ ઑક્યૂપેન્ટ પ્રોટેક્શન (COP)માં 49માંથી 43 પોઈન્ટ મેળવ્યા હતા. આ સ્કોર તમામ ટર્બો-પેટ્રોલ અને ડીઝલ ટ્રિમ્સ માટે માન્ય હતા.
જ્યારે XUV 3XO ZNGની વાત કરીએ તો AOP ટેસ્ટમાં આ કારનું પ્રદર્શન ટર્બો-પેટ્રોલ અને ડીઝલ મૉડલ જેવું જ છે, પણ COP એસેસમેન્ટમાં આ કારને 45નો સારો સ્કોર મળ્યો છે. ખાસ વાત એ છે કે આ COP સ્કોર હવે એ તમામ 3XO મૉડલ પર પણ લાગુ થાય છે, જેમને VIN MA1NS2NVPS2B98575 અને ત્યાર બાદના નંબરો સાથે બનાવવામા આવ્યા છે.
Mahindra XUV 3XO ZNGનો એડલ્ટ ઑક્યૂપેન્ટ પ્રોટેક્શન સ્કોર
ક્રેશ ટેસ્ટ દરમિયાન ફ્રન્ટલ ઑફસેટ ડિફૉર્મેબલ બેરિયર ટેસ્ટના પરિણામોથી એ ખબર પડે છે કે Mahindra XUV 3XOએ ડ્રાઈવરના માથા, ગર્દન, પેલ્વિસ અને જાંઘોને 'સારી' સુરક્ષા પ્રદાન કરી. તદ્દપરાંત, ડ્રાઈવરની છાતીને 'પર્યાપ્ત' સુરક્ષા મળી, જ્યારે પગના નીચેના ભાગોમાં એક પગને 'પર્યાપ્ત' અને બીજા પગને 'સામાન્ય' રેટિંગ મળ્યા.
જ્યારે, કો-ડ્રાઈવરની વાત કરીએ તો તેના શરીરરના તમામ ભાગોને 'સારી' સુરક્ષા મળી. સાઈડ મૂવેબલ ડિફૉર્મેબલ બૈરિયર ટેસ્ટની વાત કરીએ તો, Mahindra XUV 3XOએ શરીરના તમામ તપાસવામા આવેલા ભાગોને 'સારી' સુરક્ષા પ્રદાન કરી. સાઈડ પોલ ઈમ્પેક્ટ ટેસ્ટના મામલે પણ આ વાત લાગુ થાય છે.
Mahindra XUV 3XO ZNGનો ચલાઈલ્ડ ઑક્યૂપેન્ટ પ્રોટેક્શન સ્કોર
નવેમ્બર 2024માં થયેલા ટેસ્ટમાં, Mahindra XUV 3XOએ 18 મહિનાના બાળકના ડમી માટે ફ્રન્ટલ ક્રેશ ટેસ્ટમાં 8 પૉઈન્ટ અને સાઈડ ક્રેશ ટેસ્ટમાં પૂરા 4 પૉઈન્ટ મેળવ્યા હતા. જ્યારે 3 વર્ષના ડમીને પણ આ બન્ને ટેસ્ટમાં સંપૂર્ણ પૉઈન્ટ મળ્યા.
આ કારએ ડાયનેમિક ટેસ્ટમાં 24/24 અને CRS ઈન્સ્ટૉલેશન ટેસ્ટમાં 12/12 પૉઈન્ટ મેળવ્યા, જો કે કારએ વ્હીકલ એસેસમેન્ટમાં 4 પૉઈન્ટ ગુમાવી દીધા, જેનાથી તેને 13માંથી 7 પૉઈન્ટ મળ્યા. તેના પરિણામસ્વરૂપે, તેનો COP સ્કોર 43/49 રહ્યો.
આ જ ડાયનામિક અને CRS ઈન્સ્ટૉલેશન ટેસ્ટ પરિણામ, VIN MA1NS2NVPS2B98575 અને ત્યાર બાદ નિર્મિત મૉડલો પર પણ લાગુ થાય છે. જો કે, તેનું વાહન મૂલ્યાંકન સ્કોર થોડો વધારે (9) હોવાના કારણે, COP સ્કોર વધીને 45 થઈ જાય છે.
Mahindra XUV 3XO ZNGના સેફ્ટી ફીચર્સ
XUV 3XOના CNG વર્ઝનમાં મળતા ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેમાં છ એરબેગ, ESC, આઈસોફિક્સ (Isofix) ચાઈલ્ડ સીટ માઉન્ટ, ટાયર પ્રેશર મૉનિટરિંગ સિસ્ટમ અને રિવર્સિંગ કેમેરા જેવા ફીચર્સ મળે છે. આ કારને ટૉપ-સ્પેક ટર્બો-પેટ્રોલ અને ડીઝલ વેરિયન્ટ્સમાં લેવલ-2 ADAS સૂટ પણ આપવામા આવ્યું છે.
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