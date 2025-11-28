વધતી માંગને કારણે મહિન્દ્રા માર્ચ 2026 સુધીમાં તેના EV નું ઉત્પાદન વધારશે
મહિન્દ્રા ઓટોએ જણાવ્યું હતું કે તે નાણાકીય વર્ષ 2026 સુધીમાં ઉત્પાદન ક્ષમતા વર્તમાન 4,000-5,000 યુનિટથી વધારીને 8,000 યુનિટ કરવાની યોજના ધરાવે છે.
Published : November 28, 2025 at 9:21 PM IST
હૈદરાબાદ: સ્વદેશી SUV ઉત્પાદક મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાએ તાજેતરમાં ભારતીય બજારમાં તેની નવી મહિન્દ્રા XEV 9S લોન્ચ કરી છે, જેનાથી કંપનીના પોર્ટફોલિયોમાં ચાર કારનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં મહિન્દ્રા XEV 9e, BE 6 અને મહિન્દ્રા XUV400નો સમાવેશ થાય છે.
જોકે, નવી મહિન્દ્રા XEV 9S ના લોન્ચ સમયે, મહિન્દ્રા ઓટોના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર રાજેશ જેજુરિકરે જણાવ્યું હતું કે નાણાકીય વર્ષ 2026 સુધીમાં ઉત્પાદન ક્ષમતા વર્તમાન 4,000-5,000 યુનિટથી વધારીને 8,000 યુનિટ કરવાની યોજના છે.
મહિન્દ્રા EV ઉત્પાદન ક્ષમતા
તમારી માહિતી માટે, મહિન્દ્રાના ઇલેક્ટ્રિક EV નું ઉત્પાદન કંપનીના ચાકન પ્લાન્ટમાં થાય છે, જે હાલમાં દર મહિને 5,000 યુનિટ સુધી ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. નોંધનીય છે કે, કંપનીના ઉત્પાદન પ્લાન્ટની કુલ ઉત્પાદન ક્ષમતા દર મહિને 10,000 યુનિટ સુધી છે.
જોકે, રાજેશ જેજુરિકર કહે છે કે તેઓ માર્ચ 2026 સુધી દર મહિને આશરે 8,000 યુનિટની ઓપરેટિંગ ક્ષમતા જાળવી રાખશે જેથી સપ્લાય ચેઇન, વેન્ડર ઇકોસિસ્ટમ અને વર્કફોર્સ તે સ્તરે કામ કરવા માટે તૈયાર રહે.
કંપની દ્વારા જાહેર કરાયેલા વેચાણના આંકડા અનુસાર, મહિન્દ્રાના કુલ માસિક વેચાણનો આશરે 7.5 ટકા હિસ્સો તેના EVsમાંથી આવે છે, જેમાંથી આશરે 7 ટકા મહિન્દ્રા BE 6 અને XEV 9eનો છે. જો કે, નવી મહિન્દ્રા XEV 9Sના લોન્ચ સાથે, વેચાણની સંખ્યામાં વધુ વધારો થવાની ધારણા છે, અને મહિન્દ્રાને અપેક્ષા છે કે 2028 સુધીમાં તેની EV વેચાણ ટકાવારી 20-25 ટકા સુધી વધી જશે, જે વર્તમાન આંકડા કરતા લગભગ ત્રણ ગણી છે.
જોકે, મહિન્દ્રાએ નવા ઇલેક્ટ્રિક મોડેલોને વધેલી ઉત્પાદન ક્ષમતા કેવી રીતે ફાળવવામાં આવશે તે અંગે ખુલાસો કર્યો નથી, જે મહિન્દ્રાના EDએ જણાવ્યું હતું કે માંગ પર આધાર રાખશે. જેજુરિકરે કહ્યું, "જ્યારે અમે ઉચ્ચ ઓપરેટિંગ સ્તરો પર પહોંચીશું, ત્યારે અમે યોગ્ય સમયે મોડેલ મુજબ વિગતો શેર કરીશું."
