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મહિન્દ્રા BE 6 Sporteq ભારતમાં લોન્ચ, જાણો શું છે કિંમત અને ફીચર્સ

આ સ્ટાન્ડર્ડ Mahindra BE 6ને રિપ્લેસ કરશે. તેની શરૂઆતની કિંમત 19.45 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.

મહિન્દ્રા BE 6 Sporteq ભારતમાં લોન્ચ
મહિન્દ્રા BE 6 Sporteq ભારતમાં લોન્ચ (ફોટો ક્રેડિટ - Mahindra & Mahindra)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 15, 2026 at 7:16 PM IST

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હૈદરાબાદ: Mahindra Autoએ પોતાના Independence Day ઇવેન્ટમાં અપડેટેડ Mahindra BE 6 Sporteqને લોન્ચ કરી દીધી છે, જે સ્ટાન્ડર્ડ Mahindra BE 6ને રિપ્લેસ કરશે. આ નવા વર્ઝનમાં બદલાયેલું કેબિન, નવો 70 kWh બેટરી પેક ઓપ્શન અને ટ્રિપલ-સ્ક્રીન સેટઅપવાળું રીડિઝાઇન કરાયેલું ડેશબોર્ડ આપવામાં આવ્યું છે.

કિંમતની વાત કરીએ તો તેના 59 kWh વાળા વર્ઝનની કિંમત 19.45 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે, જ્યારે તેના BaaS ઓપ્શનની કિંમત 11.45 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે, જેમાં બેટરીનું ભાડું 3.75 રૂપિયા પ્રતિ km છે. આ કારની ડિલિવરી 26 ઓગસ્ટથી શરૂ થવાની છે.

2026 Mahindra BE 6 Sporteqના અલગ-અલગ વેરિઅન્ટની કિંમતો

Mahindra BE 6 Sporteqના વેરિઅન્ટ59 kWh BaaS વેરિઅન્ટ59 kWh વેરિઅન્ટ70 kWh વેરિઅન્ટ79 kWh વેરિઅન્ટ
One11.45 લાખ રૂપિયા19.45 લાખ રૂપિયા--
Two12.95 લાખ રૂપિયા20.95 લાખ રૂપિયા--
Three-21.95 લાખ રૂપિયા22.95 લાખ રૂપિયા-
Three+--23.95 લાખ રૂપિયા24.95 લાખ રૂપિયા
Four---26.95 લાખ રૂપિયા
Launch Edition---26.95 લાખ રૂપિયા
Formula E---24.45 લાખ રૂપિયા
Formula E Four---26.95 લાખ રૂપિયા

BE 6 Sporteqમાં XEV 9e અને XEV 9S જેવું જ ત્રણ-સ્ક્રીનવાળું લેઆઉટ આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, સેન્ટ્રલ ટચસ્ક્રીન અને પેસેન્જર માટે અલગ ડિસ્પ્લે આપવામાં આવ્યું છે. કારના ડેશબોર્ડને પણ નવેસરથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે અને ડ્રાઇવરની આસપાસના હેલો-જેવા લૂપને હટાવી દેવામાં આવ્યું છે.

કારના કેબિનમાં સીટો, ડેશબોર્ડ અને દરવાજાના પેનલ પર નવું બ્લેક-એન્ડ-ટેન કલર કોમ્બિનેશન વાપરવામાં આવ્યું છે. Mahindra BE 6 Sporteqમાં છ નવા ‘TEQ’ ટેક્નોલોજી સુઈટ્સ ઉમેરવામાં આવ્યા છે, જે મહિન્દ્રાના MAIA આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આર્કિટેક્ચર પર આધારિત છે. આ પર્સનલાઇઝેશન, કનેક્ટિવિટી, એન્ટરટેનમેન્ટ, સુરક્ષા અને ડ્રાઇવિંગ સાથે જોડાયેલા નવા ફીચર્સ લાવે છે.

TEQ_Talkમાં Google Gemini-પાવર્ડ AI અસિસ્ટન્ટ મળે છે, જ્યારે TEQ_Playમાં ઇન-કાર ગેમિંગ, Karaoke, પ્રાઇવેટ ઓડિયો અને Dolby Vision તથા Atmosની સુવિધાઓ મળે છે. TEQ_Driveમાં કસ્ટમ ડ્રાઇવ મોડ, ડ્રિફ્ટ મોડ, ટ્રાઇબ ડ્રાઇવ અને Revive SOS સામેલ છે, જ્યારે TEQ_Me ડ્રાઇવરને આપમેળે ઓળખીને તેમની પ્રોફાઇલ લોડ કરી શકે છે.

આની સાથે આવતા TEQ_Secure સુઈટમાં Secure360 Pro, ડિજિટલ કાર કી અને થર્ડ-સ્ક્રીન પેરેન્ટલ લોક જેવા ફીચર્સ સામેલ છે, જ્યારે TEQ_xtingની મદદથી ટેલગેટ પર પર્સનલાઇઝ્ડ મેસેજ બતાવી શકાય છે. Revive SOS બેટરી ખતમ થયા પછી પણ ચાર્જિંગ સ્ટેશન સુધી પહોંચવા માટે 13 કિલોમીટર સુધીની અંતર કાપવા લાયક એનર્જી આપી શકે છે.

Mahindra BE 6માં પાછળની તરફ PMSM મોટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઇલેક્ટ્રિક મોટર 228 bhpથી 282 bhpની પાવર અને 380 Nmનું ટોર્ક પ્રદાન કરે છે. આ કારને 59 kWh અને 79 kWh બેટરી પેક સાથે રજૂ કરવામાં આવી છે, જેમની રેન્જ અનુક્રમે 548 km અને 683 km જણાવવામાં આવી છે.

આ ઉપરાંત, હવે તેમાં 70 kWh બેટરી પેકનો ઓપ્શન પણ મળે છે, જે પહેલાના બે ઓપ્શનની વચ્ચે આવે છે અને એક વાર ચાર્જ કર્યા પછી 651 kmની રેન્જ (MIDC આંકડા મુજબ) આપે છે.

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TAGGED:

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