Mahindra BE 6નું નવું વેરિએન્ટ 26 નવેમ્બરે થઈ શકે લોન્ચ, જુઓ કેવી છે ડિઝાઈન
મહિન્દ્રાએ તેની નવી ઇલેક્ટ્રિક મહિન્દ્રા BE 6 ના નવા વેરિઅન્ટનું ટીઝ કર્યું છે, જે 26 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ લોન્ચ થશે.
Published : November 21, 2025 at 10:09 PM IST
હૈદરાબાદ: Mahindra & Mahindra તેની નવી ઇલેક્ટ્રિક મહિન્દ્રા XEV 9S સાત-સીટર SUV લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. કંપનીએ અત્યાર સુધીમાં આ કાર માટે ઘણા ટીઝર બહાર પાડ્યા છે. આ સાથે જ કંપનીએ Mahindra BE 6 ના એક નવા વેરિઅન્ટનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે, જે 26 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ લોન્ચ થશે.
જોકે કંપની દ્વારા જાહેર કરાયેલા ટીઝરમાં સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે તે મહિન્દ્રા BE 6 જેવું લાગે છે, પરંતુ આ મોડેલની સૌથી ખાસ વાત તેના ફ્રન્ટ અને બેકની બદલાયેલી લાઈટિંગ સેટઅપ છે, જે 2023 થી મહિન્દ્રા BE 6-આધારિત BE Rall-E કોન્સેપ્ટ જેવું જ દેખાય છે.
મહિન્દ્રાએ લોન્ચ પહેલાં સ્ટાન્ડર્ડ BE 6 ની સાથે Rall-E નું પરીક્ષણ કર્યું હતું, તેથી નવું મોડેલ તેનું પ્રોડક્શન-રેડી મોડલ હોઈ શકે છે. જો કે, એ જોવાનું રહેશે કે પ્રોડક્શન મોડલના Rall-E નામને કંપની રાખવી રાખશે કે નવું કોઈ નામ રાખશે.
કંપની દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ ટીઝરમાં રીડિઝાઇન કરાયેલ ફ્રન્ટ લાઇટિંગ સેટઅપ બતાવવામાં આવ્યું છે, જે સ્ટાન્ડર્ડ મહિન્દ્રા BE 6 ની C-શેપની DRL લાઇટિંગને હટાવીને સરળ LED આઈબ્રો શેપનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે મુખ્ય હેડલેમ્પ્સ પણ થોડા નીચા સ્થાને સ્થિત છે. આ સૂચવે છે કે બમ્પર ડિઝાઇન સ્ટાન્ડર્ડ મહિન્દ્રા BE 6 કરતા નોંધપાત્ર રીતે અલગ હોઈ શકે છે.
તેની બેક પ્રોફાઇલની વાત કરીએ તો, SUVમાં C-શેપની લાઈટિંગથી હટીને સરળ લાઇટબાર સ્ટાઇલ યુનિટ આપેલી છે, જ્યારે નાના લિપ સ્પોઇલર અને ટ્વીન રૂફ-માઉન્ટેડ સ્પોઇલર્સ જેવા એલિમેન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ SUV જેવા જ દેખાય છે.
મહિન્દ્રાએ ટીઝરમાં કારના વ્હીલ્સનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. નવા વેરિઅન્ટમાં સ્ટાન્ડર્ડ મહિન્દ્રા BE 6 જેવી જ એરો વ્હીલ ડિઝાઇન છે, જોકે એ જોવાનું બાકી છે કે મહિન્દ્રા 2023 Rall-E કોન્સેપ્ટના ઓફ-રોડિંગ લુક સાથે મેળ ખાતી EV ઓલ-ટેરેન ટાયર ઓફર કરશે કે નહીં.
પાવરટ્રેનની વાત કરીએ તો, નવા વેરિઅન્ટમાં સ્ટાન્ડર્ડ મહિન્દ્રા BE 6 જેવા જ પાવરટ્રેન વિકલ્પો હોવાની અપેક્ષા છે, જેમાં 59 kWh અથવા 72 kWh બેટરી પેક સાથે રીઅર-વ્હીલ-ડ્રાઇવ ઇલેક્ટ્રિક મોટર હશે. મહિન્દ્રા XEV 9S પણ ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ ઓફર કરે તેવી અપેક્ષા છે, ડ્યુઅલ-મોટર સેટઅપ તે જ તારીખની આસપાસ લોન્ચ થવાની અપેક્ષા છે.
