આગામી 6 મહિનામાં 4 નવી કાર લોન્ચ કરી શકે છે Mahindra, જાણો લિસ્ટમાં કયા કયા મોડલ
મહિન્દ્રા ઓટો આગામી મહિનામાં ભારતીય બજારમાં ચાર નવા મોડલ લોન્ચ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે.
Published : November 28, 2026 at 3:29 PM IST
હૈદરાબાદ: સ્વદેશી SUV ઉત્પાદક મહિન્દ્રા ઓટો આગામી મહિનાઓમાં ભારતમાં ચાર નવા મોડલ લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ મોડેલોમાં અપડેટેડ SUV, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો અને એક નવી પિકઅપ ટ્રકનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આ નવી શ્રેણીમાં અપડેટેડ મહિન્દ્રા થાર રોક્સ, XEV 9e સ્પોર્ટેક, સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રિક મહિન્દ્રા BE 07 અને મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો લાઇફસ્ટાઇલરનો સમાવેશ થઈ શકે છે.
કેટલાક અહેવાલો સૂચવે છે કે આ લોન્ચ આગામી છ મહિનામાં થઈ શકે છે, નવા મોડેલો એપ્રિલ 2027 સુધીમાં રજૂ થવાની અપેક્ષા છે. કંપનીએ આમાંના કેટલાક મોડેલોના લોન્ચની જાહેરાત કરી દીધી છે, જ્યારે અન્ય માટે માહિતી અને સમયરેખા અહેવાલો અને અપેક્ષાઓ પર આધારિત છે.
અપડેટેડ મહિન્દ્રા થાર રોક્સ અને XEV 9e સ્પોર્ટેક
અપડેટ્સ પ્રાપ્ત થવાની અપેક્ષા રાખતું પ્રથમ મોડેલ મહિન્દ્રા થાર રોક્સ છે. જુલાઈ 2024 માં લોન્ચ થયેલી આ 5-દરવાજાની SUV, તેની સસ્પેન્શન સિસ્ટમમાં ફેરફારો મેળવી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, મહિન્દ્રા DaVinci ડેમ્પર્સનો સમાવેશ કરી શકે છે, જે અપડેટેડ ત્રણ-દરવાજાવાળી મહિન્દ્રા થારમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ ડેમ્પર્સ વિવિધ રસ્તાઓ પર થતી હલનચલન નિયંત્રિત કરીને આરામ અને સ્થિરતા સુધારવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. આ અપડેટ SUV ની એકંદર ડિઝાઇનમાં કોઈ મોટા ફેરફારો કરે તેવી શક્યતા નથી.
વધુમાં, Mahindra Thar Roxx તેને ચલાવવા માટે વધુ આરામદાયક બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે, અને ખાસ કરીને ઉબડખાબડ પ્રદેશ પર વધુ સારું પ્રદર્શન કરશે. Mahindra એ હજુ સુધી આ અપડેટની વિગતો સત્તાવાર રીતે જાહેર કરી નથી.
બીજી સંભવિત લોન્ચ Mahindra XEV 9e Sporteq છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે આ અપડેટેડ ઇલેક્ટ્રિક SUV 8 ડિસેમ્બરે આવી શકે છે. નવા સંસ્કરણમાં મધ્યમ-સ્તરીય પાવરટ્રેન વિકલ્પ હોઈ શકે છે, જેમાં પાછળથી માઉન્ટ થયેલ ઇલેક્ટ્રિક મોટર 241 bhp અને 380 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. તેમાં 70 kWh LFP બેટરી પેક હોવાની પણ અપેક્ષા છે.
Mahindra BE 07 અને Scorpio Lifestyler પણ લોન્ચ
આગામી કાર વિશે વાત કરીએ તો, ત્રીજું મોડેલ Mahindra BE 07 છે, જે એક સંપૂર્ણ ઇલેક્ટ્રિક SUV છે જે કંપનીની 'બોર્ન ઇલેક્ટ્રિક' શ્રેણીનો ભાગ હશે. મહિન્દ્રા BE 07 ની લંબાઈ આશરે 4.6 મીટર હોવાની અપેક્ષા છે.
લોન્ચ થયા પછી, આ કાર ટાટા હેરિયર EV જેવી ઇલેક્ટ્રિક SUV સાથે સ્પર્ધા કરી શકે છે. તેમાં મહિન્દ્રા BE 6 અને XEV 9e સહિત અન્ય મહિન્દ્રા ઇલેક્ટ્રિક મોડેલોની જેમ બેટરી અને પાવરટ્રેન વિકલ્પો હોઈ શકે છે. એવી અપેક્ષા છે કે આ કાર 700 કિમી સુધીની રેન્જ ઓફર કરી શકે છે, જોકે આ આંકડાની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.
આ ઇલેક્ટ્રિક SUV માર્ચ 2027 પહેલા લોન્ચ થઈ શકે છે. તેને ફેબ્રુઆરીમાં ઇન્ડિયા મોબિલિટી ગ્લોબલ એક્સ્પોમાં પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી શકે છે. વધુમાં, કંપનીનું ચોથું મોડેલ મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો લાઇફસ્ટાઇલર હોઈ શકે છે, જે સ્કોર્પિયો-N પર આધારિત આગામી પિકઅપ ટ્રક છે. અન્ય મોડેલોથી વિપરીત, આ પિકઅપ ટ્રકની કંપની તરફથી પહેલાથી જ સત્તાવાર લોન્ચ સમયરેખા છે.
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