તમે બેસ્ટ કમ્યુટર મોટરસાઇકલ ખરીદવાના છો?, જાણો ટોપ 5 કમ્યુટર બાઇક્સ
ભારતીય બજારોમાં ઘણા કૉમ્યુટર મોટરસાયકલ વેચાઈ રહી છે, પરંતુ અહીં અમે તમને પાંચ પાંચ કૉમ્યુટર બાઇક્સ વિશે જણાવો.
Published : April 12, 2026 at 6:18 PM IST
હૈદરાબાદ : રોજિંદા ઉપયોગ માટે મોટરસાયકલ પસંદ કરવું માત્ર પરફોર્મન્સ અથવા ફીચર્સ પૂરતું નથી. કમ્યુટર બાઇક્સ તેમની વિશ્વસનીયતા અને સરળ મેન્ટેનન્સ માટે પસંદ કરવામાં આવે છે. ભારતીય બજારમાં, જ્યાં મોટરસાયકલનો ઉપયોગ મોટાપાયે આવન-જાવન અને રોજિંદા કામો માટે થાય છે, ત્યાં એક વિશ્વસનીય બાઇક મોટો ફેરફાર લાવી શકે છે.
5. Yamaha MT-15 V2
જાપાનીઝ ટૂ-વ્હીલર નિર્માતા Yamahaની Yamaha MT-15 V2 ભારતીય બજારમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ સ્ટ્રીટફાઇટર બાઇક્સમાંની એક છે. તેની ઉત્તમ પરફોર્મન્સ, સારી ફિટ અને ફિનિશ અને અદ્યતન ટેક ફીચર્સ માટે તે લોકપ્રિય છે. આ બાઇકમાં 155 ccનું સિંગલ-સિલિન્ડર લિક્વિડ-કૂલ્ડ એન્જિન છે.
આ એન્જિન વિશ્વસનીય છે અને સારી ટ્રેક્ટેબિલિટી સાથે ઉત્તમ માઇલેજ આપે છે. ઉપરાંત, તેમાં LED લાઇટિંગ, ટર્ન-બાય-ટર્ન નેવિગેશન સાથે કલર TFT સ્ક્રીન અને ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS જેવા ફીચર્સ મળે છે.
4. TVS Apache RTR 160 4V
TVS Apache RTR 160 4V એક લોકપ્રિય સ્ટ્રીટફાઇટર બાઇક છે, જેને ચલાવવી સરળ છે અને તે આકર્ષક ડિઝાઇન સાથે અનેક ફીચર્સ આપે છે. તેમાં 159.7 ccનું સિંગલ-સિલિન્ડર એર/ઓઇલ-કૂલ્ડ એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે.
તેનું થ્રોટલ રિસ્પોન્સ ઝડપી છે અને માઇલેજ પણ સારું આપે છે. આ બાઇકમાં LED લાઇટિંગ, બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી સાથે ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, વિવિધ રાઇડિંગ મોડ્સ અને ડ્યુઅલ ચેનલ ABS જેવા ફીચર્સ છે.
3. Hero Splendor Plus Xtec
યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે Hero Splendor Plus Xtec છે, જે લોકપ્રિય કમ્યુટર બાઇકનું વધુ ફીચર્સ ધરાવતું વર્ઝન છે. તેની વિશ્વસનીયતા અને સરળ ઉપયોગ માટે તે ખૂબ પસંદ કરવામાં આવે છે. આ બાઇકમાં 97.2 ccનું સિંગલ-સિલિન્ડર એર-કૂલ્ડ એન્જિન છે, જે સારી મિડ-રેન્જ પાવર અને ઉત્તમ ફ્યુઅલ ઇકોનોમી આપે છે.
આ કારણે લાંબા અંતરના રાઇડર્સ માટે પણ તે યોગ્ય છે. તેમાં બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી સાથે કોલ અને SMS એલર્ટ, સાઇડ-સ્ટેન્ડ એન્જિન કટ-ઓફ, USB ચાર્જિંગ પોર્ટ અને આઇડલ સ્ટાર્ટ-સ્ટોપ સિસ્ટમ જેવા ફીચર્સ છે.
2. Bajaj Pulsar 125
Bajaj Pulsar 125, જે સૌથી સસ્તી Pulsar બાઇક છે અને તે સ્પોર્ટી લુક સાથે કમ્યુટર બાઇક છે. તેમાં 124.4 ccનું સિંગલ-સિલિન્ડર એન્જિન છે, જે રિફાઇન છે અને લો તથા મિડ-રેન્જમાં સારું પરફોર્મન્સ આપે છે.
તેમાં સંપૂર્ણ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર છે, જેમાં બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી અને USB ચાર્જિંગ પોર્ટ મળે છે. ભલે તેમાં વધારે ફીચર્સ ન હોય, પરંતુ તેને ચલાવવી સરળ છે અને મેન્ટેનન્સ ખર્ચ પણ ઓછો છે.
1. Honda H’ness CB350
જે લોકો મોટી ક્ષમતાવાળી ક્રૂઝ બાઇક શોધી રહ્યા છે, તેઓ આરામદાયક રાઇડિંગ અનુભવ માટે Honda H’ness CB350 પસંદ કરી શકે છે. આ એક આકર્ષક ‘મોડર્ન-રેટ્રો’ બાઇક છે, જે ખૂબ વિશ્વસનીય છે. તેમાં 348.6 ccનું એર-કૂલ્ડ એન્જિન છે, જે ઉત્તમ પરફોર્મન્સ આપે છે.
મિડ-રેન્જમાં એન્જિનનો જોરદાર પાવર અનુભવ થાય છે અને તેનો એક્ઝોસ્ટ નોટ પણ મજબૂત છે. આ બાઇકમાં આધુનિક ફીચર્સ થોડા ઓછા છે, પરંતુ તેમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS અને ડિજિ-એનલોગ ગેજ ક્લસ્ટર આપવામાં આવ્યું છે. ગ્રાહકો વધુ સ્પોર્ટી ‘સ્ક્રેમ્બલર-સ્ટાઇલ’ મોડલ Honda CB350 RS પર પણ વિચાર કરી શકે છે.
